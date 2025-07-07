«Туда» с Ириной Старшенбаум, Билл Мюррей в «Чокнутых», «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым и еще 9 недавних комедий, которые вы могли пропустить (и зря!)

А еще — «Minecraft в кино», взрослый праздник непослушания «По барам», «Один хороший день» передает привет Дню же, но сурка, ироничная история про российский криминал девяностых «Где наши деньги?» и сын Джека Николсона в фильме «Ночь с психопатом». Рассказываем об отличных новых комедиях (в том числе лирических и романтических!), которые можно посмотреть на стримингах.
«Minecraft в кино» / A Minecraft Movie (12+)
Пока главный хит года для поколения зумеров, альфа и прочих младших школьников — комик Джек Блэк («Школа рока») играет офисного работника по имени Стив, который попадает в реальность видеоигры, где помимо строительства самых невероятных объектов из пиксельных блоков необходимо сражаться с боевыми свиньями (тоже пиксельными). Звучит невероятно глупо, но выглядит весело: особенно на фоне присутствия в кадре Джейсона Момоа («Аквамен») и Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»).
Режиссером выступил комедиограф Джаред Хесс, снявший культового «Наполеона Динамита».
Вышел на Max, Prime Video
«Василий» (12+)
Комедия о близнецах Васе и Коле (обоих играет Александр Петров): один — простой сельский учитель ОБЖ, второй — авантюрист, обманувший серьезных мексиканских наркоторговцев. Их встреча в Латинской Америке ничем хорошим не заканчивается: гангстеры, знойные местные барышни и прочие колоритные персонажи устраивают братьям приключения, которых они явно не хотели.
В касте также Дмитрий Лысенков («Чебурашка»), Ян Цапник («Последний министр»), Павел Ворожцов («Кухня») и другие, а сценарно-режиссерскую команду составили Дмитрий Литвиненко, Андрей Золотарев и Юлия Савенкова — вместе они работали над сериалом «Дайте шоу».
Вышел на «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink
«По барам» (18+)
Разговорная комедия о взрослении и четырех друзьях, которые на двадцатилетие знакомства наконец вырвались из бытовой рутины и устроили масштабный бархоппинг — со всеми вытекающими последствиями. В касте — Павел Табаков («Молодой человек»), Эльдар Калимулин («Аутсорс»), Анастасия Красовская («Слово пацана»), Дмитрий Ендальцев («По любви») и другие. Режиссером выступил Александр Фомин (сериал «Министерство Всего Хорошего», фильм «Дорогая, я больше не перезвоню»).
Вышел на Start, Кинопоиск, Wink, «Иви», Okko
«По любви» (16+)
Ромком с Ангелиной Стречиной («Любовь Советского Союза») и Павлом Табаковым («Молодой человек») — они играют соседей Валентину и Арсения, которые застревают в лифте прямо в свой день рождения (да, у обоих это одна и та же дата). Чтобы скоротать время, они играют в «36 вопросов, чтобы влюбиться». Это, по законам жанра, становится началом зарождающихся чувств.
Режиссером картины стал Борис Милованов, для которого «По любви» — дебют в полном метре.
Вышел на «Кинопоиск», Viju, «Иви»
«Чокнутые» / Riff Raff (18+)
Бодрая черная комедия сделана по всем канонам жанра: пожилой гангстер Винсент (Эд Харрис) собирается наконец завязать с темными делами, но на горизонте, как назло, появляется толпа родственников и бывших друзей, которые оказываются в разы радикальнее его самого.
Классическую историю, как близкие могут оказаться теми еще пауками в банке, разыгрывает невероятно мощный каст. В нем Билл Мюррей, который отлично смотрится с укороченной двустволкой в руках, Дженнифер Кулидж, Пит Дэвидсон и Гэбриэл Юнион. Режиссер — Дито Монтиель, известный по фильму «Как узнать своих святых» и «Войне» с Шайа ЛаБафом.
Вышел на «Кинопоиск», «Иви», Kion, Okko, Wink
«Батя 2: Дед» (12+)
Продолжение успешной комедии, которую масштабировали до истории нескольких поколений. Сын героев первого фильма Макса (Стас Старовойтов) и Иры (Надежда Михалкова) сбегает из дома — а пока идут поиски, папа мальчика вспоминает, как его в девяностые отправляли на лето к деду-фронтовику (Евгений Цыганов с повязкой на глазу в молодости и в мощном пластическом гриме в старости). Режиссером сиквела выступил Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»).
Вышел на «Кинопоиск», «Иви», Kion, Okko, Wink
«Ночь с психопатом» / Borderline (18+)
Дебютный комедийный триллер сценариста «Кокаинового медведя» Джимми Уордена. По сюжету поп-певицу Софию (Самара Уивинг, «Я иду искать») сталкерят безумный фанат (сын Джека Николсона — Рэй) и его не менее странные друзья (Патрик Кокс из «Детства Шелдона» и Алба Баптишта из «Миссис Харрис едет в Париж»).
Вышел на Okko, Premier, Start, «Кинопоиск», «Иви»
«Универсальный язык» / Universal Language (18+)
Сюрреалистическое драмеди — участник Каннского кинофестиваля, в котором реальность канадского Виннипега внезапно смешивается с иранским буйством красок. На выходе получается максимально абсурдное кинопространство, которое многие критики сравнили с атмосферой фильмов Уэса Андерсона (а то и Сергея Параджанова).
По сюжету обычный клерк (его играет сам режиссер картины Мэттью Ранкин) приезжает в гости к матери и попадает в мир, населенный страннейшими персонажами. Это становится для него хорошим поводом заглянуть внутрь себя.
Вышел на Okko, «Кинопоиск», «Иви», Wink
«Еще одна простая просьба» / Another Simple Favor (18+)
Сиквел детективной комедии 2018 года «Одна простая просьба» с тем же основным кастом: Блейк Лайвли («Век Адалин») и Анна Кендрик («Свидание с монстром») вновь играют подруг, которых взаимопомощь втягивает в околокриминальные истории. Режиссер первой части Пол Фиг также на месте.
Вышел на Prime Video
«Туда» (16+)
Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Ирина Старшенбаум («Притяжение», кавер-герл нашего майского номера!) в комедийно-мелодраматическом роуд-муви о таксисте и искательнице приключений — на двоих они разыгрывают классический сюжет о противоположностях, которые оказались в замкнутом пространстве.
Режиссером выступил Иван Петухов (хоррор о домашнем насилии «Сестры» и сериал «Гостья»).
Вышел на «Иви», «Кинопоиск», Wink, Kion
«Один хороший день» (16+)
Очередная вариация «Дня сурка»: девушка Катя (Анастасия Талызина, «Воздух») хочет стать дизайнером и уехать из родного поселка в столицу. Но неведомая сила делает так, что она повторяет одни и те же сутки , пока не проживет их определенным образом и не поймет, что на самом деле важнее всего (впрочем, в отличие от «Сурка» это получается не один день, а разные). Также в фильме снялись Роман Евдокимов, Ирина Пегова и Раиса Рязанова, а режиссером выступил Кирилл Белевич («Казанова. В бегах», «Семь пар нечистых»).
Вышел на Premier
«Где наши деньги?» (18+)
Обладатель приза за лучший фильм на фестивале «Новый сезон» в прошлом году — криминальная комедия про девяностые и троих парнях с большими амбициями, одетых в спорт-шик. Их играют Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Андрей Максимов («Слова пацана») и Александр Тарасов, уже снимавшийся у режиссера картины Владимира Зинкевича в его полнометражном дебюте «Спайс бойз». Неудачное ограбление в их исполнении заканчивается большими проблемами — фактурное старшее поколение в лице Алексея Серебрякова и Владимира Сычева закономерно недовольно.
Вышел на «Кинопоиск», Wink
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