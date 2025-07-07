«Туда» с Ириной Старшенбаум, Билл Мюррей в «Чокнутых», «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым и еще 9 недавних комедий, которые вы могли пропустить (и зря!)

«Василий» (12+)

Комедия о близнецах Васе и Коле (обоих играет Александр Петров): один — простой сельский учитель ОБЖ, второй — авантюрист, обманувший серьезных мексиканских наркоторговцев. Их встреча в Латинской Америке ничем хорошим не заканчивается: гангстеры, знойные местные барышни и прочие колоритные персонажи устраивают братьям приключения, которых они явно не хотели.

В касте также Дмитрий Лысенков («Чебурашка»), Ян Цапник («Последний министр»), Павел Ворожцов («Кухня») и другие, а сценарно-режиссерскую команду составили Дмитрий Литвиненко, Андрей Золотарев и Юлия Савенкова — вместе они работали над сериалом «Дайте шоу».

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