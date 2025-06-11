«Высокий сезон» с Анной Завтур и Сергеем Горошко, Рами Малек в триллере «Новичок» и «Под прикрытием» с Орландо Блумом: что смотреть дома на длинных выходных

А также — Арнольд Шварценеггер во втором сезоне «Фубара», Джулианна Мур и Сидни Суини в семейной драме «Долина эхо» и комедийный сериал «Папа Миа» с Павлом Майковым. Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Высокий сезон», премьера (18+)
Экшен-проект режиссера сериалов «Немцы» и «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова: во время отпуска во Вьетнаме после встречи со своим экс-бойфрендом Сахаром (Артур Бесчастный, «Опасная близость») бесследно исчезает девушка Аня (Анна Завтур, «Лихие»). Не надеясь на полицию, ее нынешний парень Миша (Павел Попов, «Актрисы») начинает собственное расследование.
Также в фильме сыграли Сергей Горошко («Майор Гром») и Сиу Нгуен, а трюки ставили каскадеры Спайка Ли.
С 11 июня, Okko, Start
Фильм «Новичок» / The Amateur (18+)
Шпионский триллер Джеймса Хоуза («Одна жизнь») — по сюжету криптограф ЦРУ Чарльз (Рами Малек из «Мистера Робота» и «Богемской рапсодии») собирается мстить террористам за гибель жены. Однако нужных боевых навыков у него нет, тогда он шантажирует начальство, чтобы пройти спецподоготвку.
В целом каст также серьезный: Лоренс Фишберн («Матрица», «Джон Уик»), Джон Бернтал («Каратель»), Рэйчел Бросанхэн («Удивительная миссис Мейзел») и другие.
C 10 июня, Prime Video
Фильм «Под прикрытием» / Deep Cover, премьера (18+)
Авантюрная комедия о трех актерах-импровизаторах, внедрившихся в лондонское криминальное подполье. Отчаянную компанию сыграли Орландо Блум, Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода») и Ник Мохаммед («Тед Лассо»), также в звездном касте Шон Бин и Иэн Макшейн.
Режиссер — Том Кингсли, один из авторов сериала «Будет больно».
C 12 июня, Prime Video
Фильм «Долина эхо» / Echo Valley, премьера (18+)
К живущей в маленьком городке Кейт (Джулианна Мур) приходит взрослая дочь Клэр (Сидни Суини, «Эйфория») — вся в крови. Она рассказывает маме, что убила своего бойфренда, и та соглашается помочь замести следы.
Также в драме снялись Кайл Маклоклен («Твин Пикс», «Фоллаут»), Донал Глисон («Выживший») и Фиона Шоу («Убивая Еву»). Режиссером выступил Майкл Пирс («Зверь»).
C 13 июня, Apple TV+
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Папа Миа», премьера (18+)
Комедия с Павлом Майковым («Бригада») и Таисьей Калининой («Один маленький ночной секрет»). Бывшая поп-звезда нулевых Николай остается присмотреть за дочерью-тинейджером Кошей, которую видит первый раз в жизни. Натянутые отношения вскоре сменятся настоящей семейной идиллией и даже совместным бизнесом с последующим блестящим возвращением на большую сцену.
Режиссер — Максим Пежемский, известный по дилогии «Мама, не горюй».
С 9 июня, СТС
Сериал «Арт-детективы» / Art Detectives, премьера (18+)
Детектив Мик (Стивен Мойер, «Настоящая кровь») и его напарница Шазия (Нина Сингх, «Вторая жизнь Гарольда Фрая») расследуют запутанные дела, связанные с кражами произведений искусства. Режиссерами стали Дженни Пэддон и Деклан Рекс («Смерть в раю»).
С 10 июня, «Амедиатека»
Фильм «Что случилось осенью» / Quand vient l'automne (18+)
Режиссер Франсуа Озон («Криминальные любовники», «8 женщин») вновь экспериментирует с форматами — на этот раз он снял нечто среднее между едким ироничным детективом, триллером и семейной драмой. По сюжету благообразная пенсионерка из деревни в Бургундии (Элен Венсан, «Особенные») встречает приехавших на каникулы дочь и внука. Однако все планы разрушает очень неприятный инцидент с грибным блюдом во время обеда.
В других ролях — Жозиан Баласко («Распутник»), Людивин Санье («Все песни только о любви») и Пьер Лоттен («Люпен»).
С 10 июня, Prime Video, Apple TV
Фильм «Кровавый урожай» / Clown in a Cornfield (18+)
Комедийный слэшер Илая Крэйга, известного по «Убойным каникулам». Гленн (Аарон Абрамс, «Код 8») с дочерью Куинн (Кэти Дуглас, «Джинни и Джорджия») перебираются в захолустный городок, в котором пропадают люди и происходят загадочные убийства. Когда одноклассники девушки начинают исчезать один за другим, становится понятно: за всем стоит с виду безобидный (но жуткий внутри) местный талисман, клоун Френдо. В России фильм также выйдет в официальный кинопрокат с 19 июня.
С 10 июня, Prime Video, Apple TV
Фильм «Денискины рассказы» (6+)
Неустаревающая классика детской литературы на основе сборника Виктора Драгунского: Денис Кораблев едет на каникулы на дачу и попадает в самые увлекательные приключения.
В касте — юный Рома Панков, а также Александр Пашутин, Анна Пескова, Ольга Волкова и другие. Режиссер — внук писателя Артемий Драгунский, а над сценарием работали создатели «Манюни».
С 10 июня, Okko, Wink, Kion, «Иви»
Фильм «Крушение мира» / Rich Flu (18+)
Новая работа испанца Гальдера Гастела-Уррутии, прославившегося антиутопической дилогией «Платформа». В этот раз он тоже высказывается на тему социального неравенства: по сюжету «Крушения мира» (в оригинале — «Грипп для богачей») неизвестный вирус начинает убивать исключительно состоятельных людей. Из-за этого они буквально вынуждены специально беднеть, но проблема в том, что на их место приходят бывшие финансовые аутсайдеры — и тоже попадают в смертельную ловушку.
В касте — Мэри Элизабет Уинстэд («Кейт», «Хищные птицы»), Лоррейн Бракко («Славные парни», «Сопрано»), Рейф Сполл («Короче говоря») и многие другие.
С 11 июня, Wink, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Екатерина Великая» (12+)
Биографический фильм о Екатерине II в исполнении Анны Михалковой (и Ольги Лерман, играющей императрицу в молодости): прогрессивные идеи, дворцовые интриги, рефлексия о судьбах страны прилагаются.
Оператор Морад Абдель-Фаттах дебютирует картиной как режиссер, а за сценарий ответственны Андрей Кравчук (режиссер «Союза спасения»), Антон Черенков («Петр I») и писатель Андрей Рубанов.
С 11 июня, Okko, Premier
Сериал «Фубар» / Fubar, 2 сезон (18+)
Продолжение комедийного шпионского боевика с Арнольдом Шварценеггером и Моникой Барбаро («Топ Ган: Мэверик»), сыгравшими отец и дочь, которые работают на ЦРУ — но до какого-то момента скрывали это друг от друга. В роли главной антагонистки на этот раз Кэри Энн-Мосс из «Матрицы», также в касте Форчун Феймстер и Джей Барушель.
Шоураннером выступил Ник Сантора («Джек Ричер»).
С 12 июня, Netflix
Фильм «Кракен» (12+)
Масштабный блокбастер Николая Лебедева («Экипаж», «Легенда №17»), в котором российский флот оказывается один на один с пробудившимся гигантским морским чудовищем.
В касте — сплошь российские звезды: Александр Петров, Сергей Гармаш, Алексей Гуськов, Федор Добронравов и Диана Пожарская, а среди продюсеров числится Никита Михалков.
С 12 июня, Premier, «Кинпоиск», Okko, Kion
Фильм «Здравствуй, грусть» / Bonjour Tristesse (18+)
Хлоя Севиньи в новой экранизации романа Франсуазы Саган: девушка по имени Сесиль отдыхает на юге Франции вместе с отцом и оказывается в эпицентре переплетения романтических отношений, как его, так и своих собственных. Режиссером выступила дебютантка Дурга Чю-Бозе, в касте — Клас Банг («Мастер и Маргарита»), Лили Макинерни («Соври мне»), Наиля Арзун («Загадочные убийства Агаты Кристи») и другие.
Картина также выйдет в официальный российский прокат с 19 июня.
С 13 июня, Prime Video, Apple TV
Фильм «Легенды наших предков» (12+)
Фэнтези Ивана Соснина («Пришелец», «Юг» ) об уральском журналисте, который натыкается в тайге на лесного духа: мистическое существо просит помочь ему спасти таких же местных обитателей, как и оно само.
В касте — Александр Яценко («Аритмия»), Александра Бабаскина («Чижик-Пыжик возвращается»), Антон Кузнецов («ЮЗЗЗ») и Наталья Павленкова («Зоология»).
С 13 июня, Okko, Kion, Wink
Фильм «Ночь с психопатом» / Borderline (18+)
Дебютный комедийный триллер сценариста «Кокаинового медведя» Джимми Уордена. По сюжету поп-певицу Софию (Самара Уивинг, «Я иду искать») сталкерят безумный фанат (сын Джека Николсона — Рэй) и его не менее странные друзья (Патрик Кокс из «Детства Шелдона» и Алба Баптишта из «Миссис Харрис едет в Париж»).
С 13 июня, Okko, Premier, Start, «Кинопоиск»
Комментарии (0)