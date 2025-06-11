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Кино и сериалы

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«Высокий сезон» с Анной Завтур и Сергеем Горошко, Рами Малек в триллере «Новичок» и «Под прикрытием» с Орландо Блумом: что смотреть дома на длинных выходных

А также — Арнольд Шварценеггер во втором сезоне «Фубара», Джулианна Мур и Сидни Суини в семейной драме «Долина эхо» и комедийный сериал «Папа Миа» с Павлом Майковым.  Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Chanh Phuong Phim, IDI METRA ENTERPRISE, Lazy Sunday, Media Distribution Company, 2025

Сериал «Высокий сезон», премьера (18+)

Экшен-проект режиссера сериалов «Немцы» и «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова: во время отпуска во Вьетнаме после встречи со своим экс-бойфрендом Сахаром (Артур Бесчастный, «Опасная близость») бесследно исчезает девушка Аня (Анна Завтур, «Лихие»). Не надеясь на полицию, ее нынешний парень Миша (Павел Попов, «Актрисы») начинает собственное расследование.

Также в фильме сыграли Сергей Горошко («Майор Гром») и Сиу Нгуен, а трюки ставили каскадеры Спайка Ли.

С 11 июня, Okko, Start

20th Century Studios, Hutch Parker Entertainment, Joel B. Michaels Productions, 2005

Фильм «Новичок» / The Amateur (18+)

Шпионский триллер Джеймса Хоуза («Одна жизнь») — по сюжету криптограф ЦРУ Чарльз (Рами Малек из «Мистера Робота» и «Богемской рапсодии») собирается мстить террористам за гибель жены. Однако нужных боевых навыков у него нет, тогда он шантажирует начальство, чтобы пройти спецподоготвку.

В целом каст также серьезный: Лоренс Фишберн («Матрица», «Джон Уик»), Джон Бернтал («Каратель»), Рэйчел Бросанхэн («Удивительная миссис Мейзел») и другие.

C 10 июня, Prime Video

Metronome Film Co., Parkes, MacDonald Image Nation, 2025

Фильм «Под прикрытием» / Deep Cover, премьера (18+)

Авантюрная комедия о трех актерах-импровизаторах, внедрившихся в лондонское криминальное подполье. Отчаянную компанию сыграли Орландо Блум, Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода») и Ник Мохаммед («Тед Лассо»), также в звездном касте Шон Бин и Иэн Макшейн.

Режиссер — Том Кингсли, один из авторов сериала «Будет больно».

C 12 июня, Prime Video

Apple Original Films, Apple Studios, Black Bicycle Entertainment, Scott Free Productions, Walsh Company, The, 2025

Фильм «Долина эхо» / Echo Valley, премьера (18+)

К живущей в маленьком городке Кейт (Джулианна Мур) приходит взрослая дочь Клэр (Сидни Суини, «Эйфория») — вся в крови. Она рассказывает маме, что убила своего бойфренда, и та соглашается помочь замести следы.

Также в драме снялись Кайл Маклоклен («Твин Пикс», «Фоллаут»), Донал Глисон («Выживший») и Фиона Шоу («Убивая Еву»). Режиссером выступил Майкл Пирс («Зверь»).

C 13 июня, Apple TV+

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Кинокомпания Флагман, Марс Медиа Энтертейнмент, Телеканал СТС, 2025

Сериал «Папа Миа», премьера (18+)

Комедия с Павлом Майковым («Бригада») и Таисьей Калининой («Один маленький ночной секрет»). Бывшая поп-звезда нулевых Николай остается присмотреть за дочерью-тинейджером Кошей, которую видит первый раз в жизни. Натянутые отношения вскоре сменятся настоящей семейной идиллией и даже совместным бизнесом с последующим блестящим возвращением на большую сцену.

Режиссер — Максим Пежемский, известный по дилогии «Мама, не горюй».

С 9 июня, СТС

Black Dog Television, Dynamic Television, 2025

Сериал «Арт-детективы» / Art Detectives, премьера (18+)

Детектив Мик (Стивен Мойер, «Настоящая кровь») и его напарница Шазия (Нина Сингх, «Вторая жизнь Гарольда Фрая») расследуют запутанные дела, связанные с кражами произведений искусства. Режиссерами стали Дженни Пэддон и Деклан Рекс («Смерть в раю»).

С 10 июня, «Амедиатека»

Canal+ [fr], 2025

Фильм «Что случилось осенью» / Quand vient l'automne (18+)

Режиссер Франсуа Озон («Криминальные любовники», «8 женщин») вновь экспериментирует с форматами — на этот раз он снял нечто среднее между едким ироничным детективом, триллером и семейной драмой. По сюжету благообразная пенсионерка из деревни в Бургундии (Элен Венсан, «Особенные») встречает приехавших на каникулы дочь и внука. Однако все планы разрушает очень неприятный инцидент с грибным блюдом во время обеда.

В других ролях — Жозиан Баласко («Распутник»), Людивин Санье («Все песни только о любви») и Пьер Лоттен («Люпен»).

С 10 июня, Prime Video, Apple TV

Temple Hill Entertainment, Rhea Films, 2025

Фильм «Кровавый урожай» / Clown in a Cornfield (18+)

Комедийный слэшер Илая Крэйга, известного по «Убойным каникулам». Гленн (Аарон Абрамс, «Код 8») с дочерью Куинн (Кэти Дуглас, «Джинни и Джорджия») перебираются в захолустный городок, в котором пропадают люди и происходят загадочные убийства. Когда одноклассники девушки начинают исчезать один за другим, становится понятно: за всем стоит с виду безобидный (но жуткий внутри) местный талисман, клоун Френдо. В России фильм также выйдет в официальный кинопрокат с 19 июня. 

С 10 июня, Prime Video, Apple TV

Кинокомпания братьев Андреасян, 2025

Фильм «Денискины рассказы» (6+)

Неустаревающая классика детской литературы на основе сборника Виктора Драгунского: Денис Кораблев едет на каникулы на дачу и попадает в самые увлекательные приключения.

В касте — юный Рома Панков, а также Александр Пашутин, Анна Пескова, Ольга Волкова и другие. Режиссер — внук писателя Артемий Драгунский, а над сценарием работали создатели «Манюни».

С 10 июня, Okko, Wink, Kion, «Иви»

Nostromo Pictures, Basque Films, Canary Pictures Vehicles, Fabula, 2025

Фильм «Крушение мира» / Rich Flu (18+)

Новая работа испанца Гальдера Гастела-Уррутии, прославившегося антиутопической дилогией «Платформа». В этот раз он тоже высказывается на тему социального неравенства: по сюжету «Крушения мира» (в оригинале — «Грипп для богачей») неизвестный вирус начинает убивать исключительно состоятельных людей. Из-за этого они буквально вынуждены специально беднеть, но проблема в том, что на их место приходят бывшие финансовые аутсайдеры — и тоже попадают в смертельную ловушку.

В касте — Мэри Элизабет Уинстэд («Кейт», «Хищные птицы»), Лоррейн Бракко («Славные парни», «Сопрано»), Рейф Сполл («Короче говоря») и многие другие.

С 11 июня, Wink, «Кинопоиск», «Иви»

1-2-3 Production, 2025

Фильм «Екатерина Великая» (12+)

Биографический фильм о Екатерине II в исполнении Анны Михалковой (и Ольги Лерман, играющей императрицу в молодости): прогрессивные идеи, дворцовые интриги, рефлексия о судьбах страны прилагаются.

Оператор Морад Абдель-Фаттах дебютирует картиной как режиссер, а за сценарий ответственны Андрей Кравчук (режиссер «Союза спасения»), Антон Черенков («Петр I») и писатель Андрей Рубанов.

С 11 июня, Okko, Premier

Blackjack Films Inc., Skydance Television, 2025

Сериал «Фубар» / Fubar, 2 сезон (18+)

Продолжение комедийного шпионского боевика с Арнольдом Шварценеггером и Моникой Барбаро («Топ Ган: Мэверик»), сыгравшими отец и дочь, которые работают на ЦРУ — но до какого-то момента скрывали это друг от друга. В роли главной антагонистки на этот раз Кэри Энн-Мосс из «Матрицы», также в касте Форчун Феймстер и Джей Барушель.

Шоураннером выступил Ник Сантора («Джек Ричер»).

С 12 июня, Netflix

«ТРИТЭ», «Россия», «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино, 2025

Фильм «Кракен» (12+)

Масштабный блокбастер Николая Лебедева («Экипаж», «Легенда №17»), в котором российский флот оказывается один на один с пробудившимся гигантским морским чудовищем.

В касте — сплошь российские звезды: Александр Петров, Сергей Гармаш, Алексей Гуськов, Федор Добронравов и Диана Пожарская, а среди продюсеров числится Никита Михалков.

С 12 июня, Premier, «Кинпоиск», Okko, Kion

Barry Films, Babe Nation Films, Elevation Pictures, Cinenovo, Constellation Productions, 2024

Фильм «Здравствуй, грусть» / Bonjour Tristesse (18+)

Хлоя Севиньи в новой экранизации романа Франсуазы Саган: девушка по имени Сесиль отдыхает на юге Франции вместе с отцом и оказывается в эпицентре переплетения романтических отношений, как его, так и своих собственных. Режиссером выступила дебютантка Дурга Чю-Бозе, в касте — Клас Банг («Мастер и Маргарита»), Лили Макинерни («Соври мне»), Наиля Арзун («Загадочные убийства Агаты Кристи») и другие.

Картина также выйдет в официальный российский прокат с 19 июня. 

С 13 июня, Prime Video, Apple TV

ID Production, Red Pepper Film при поддержке Министерства Культуры РФ, 2025

Фильм «Легенды наших предков» (12+)

Фэнтези Ивана Соснина («Пришелец», «Юг» ) об уральском журналисте, который натыкается в тайге на лесного духа: мистическое существо просит помочь ему спасти таких же местных обитателей, как и оно само.

В касте — Александр Яценко («Аритмия»), Александра Бабаскина («Чижик-Пыжик возвращается»), Антон Кузнецов («ЮЗЗЗ») и Наталья Павленкова («Зоология»).

С 13 июня, Okko, Kion, Wink

LuckyChap, Productivity Media, Red A Entertainment, 2025

Фильм «Ночь с психопатом» / Borderline (18+)

Дебютный комедийный триллер сценариста «Кокаинового медведя» Джимми Уордена. По сюжету поп-певицу Софию (Самара Уивинг, «Я иду искать») сталкерят безумный фанат (сын Джека Николсона — Рэй) и его не менее странные друзья (Патрик Кокс из «Детства Шелдона» и Алба Баптишта из «Миссис Харрис едет в Париж»).

С 13 июня, Okko, Premier, Start, «Кинопоиск»

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Рубрика:
Что смотреть дома

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