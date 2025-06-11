«Высокий сезон» с Анной Завтур и Сергеем Горошко, Рами Малек в триллере «Новичок» и «Под прикрытием» с Орландо Блумом: что смотреть дома на длинных выходных

Сериал «Высокий сезон», премьера (18+)

Экшен-проект режиссера сериалов «Немцы» и «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова: во время отпуска во Вьетнаме после встречи со своим экс-бойфрендом Сахаром (Артур Бесчастный, «Опасная близость») бесследно исчезает девушка Аня (Анна Завтур, «Лихие»). Не надеясь на полицию, ее нынешний парень Миша (Павел Попов, «Актрисы») начинает собственное расследование.

Также в фильме сыграли Сергей Горошко («Майор Гром») и Сиу Нгуен, а трюки ставили каскадеры Спайка Ли.

С 11 июня, Okko, Start