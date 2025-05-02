Креативный директор (и наш друг!) Антон Рудзат дебютировал как интервьюер Собака.ru!

Посоветуй произведение ис­кусства, которое всегда помо­жет примириться с самим со­бой (и с другими).

С собой я примирился через «Воспитание чувств» Флобера, «Героя нашего времени» Лермонтова, «400 ударов» Трюффо. Чтобы примириться с другими, рекомендую психоанализ, ро­маны Чарльза Буковски, музыку Хаски.

Произведение искусства, которое мотиви­рует тебя обнять весь мир.

Марк Ротко, «Оранжевый и желтый».

Как сказать «люблю» без слов?

Искренне улыбнуться на расстоянии 5 сантиметров.

Как развить в себе чувственность?

Посмотрите «Танцующую в темноте» Ларса фон Триера, жизнь точно больше не будет прежней (даже каменный пси­хопат дрогнет). Почитайте Чехова и Достоевского (спойлер: весь мир давно читает!). И побольше общайтесь с простыми людьми (они зачастую очень непростые).

Какую область искусств ты еще не попробовал, но категорически намереваешься?

Кино: короткий и полный метр, не смогу прожить без этого.

Над чем работаешь прямо сейчас?

Над собой и над одним сценарием!

И что, всё?

Мой флагманский проект — креативное агентство пол­ного цикла Woot Production. Вместе с партнером На­ташей Пригарой и крутой командой мы давно работа­ем с клиентами в области моды и рекламного бизнеса: от Gloria Jeans, Maag и Lumene до «Газпрома». Наше агентство делает фото-/видеопродакшн любой сложно­сти: от актуальных рилсов, 3D-моушнов, AI-контента до больших клипов и рекламных кампаний. Мы создаем вселенную для бренда: разрабатываем стратегию 360, инициируем и курируем PR-активности, персонально сопровождаем по SMM-направлению под ключ. Все как в «99 франков», только без трагических финалов!