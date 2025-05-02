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Кино и сериалы

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Креативный директор (и наш друг!) Антон Рудзат дебютировал как интервьюер Собака.ru!

Креативный директор всего: ставил на ноги фэшн-бренды (404 Not Found и Post Ironic!), галерею современного медиаискусства Bad Gallery, стал партнером в международном агентстве Woot Production, а еще режиссирует, фотографирует и придумывает стратегии. По просьбе редакции Собака.ru cинефил, делономан, бертолуччилюб и наш дарлинг навсегда Антон поговорил с актрисой Ирой Старшенбаум. И да, они целовались!

Посоветуй произведение ис­кусства, которое всегда помо­жет примириться с самим со­бой (и с другими).

С собой я примирился через «Воспитание чувств» Флобера, «Героя нашего времени» Лермонтова, «400 ударов» Трюффо. Чтобы примириться с другими, рекомендую психоанализ, ро­маны Чарльза Буковски, музыку Хаски.

Произведение искусства, которое мотиви­рует тебя обнять весь мир.

Марк Ротко, «Оранжевый и желтый».

Как сказать «люблю» без слов?

Искренне улыбнуться на расстоянии 5 сантиметров.

Как развить в себе чувственность?

Посмотрите «Танцующую в темноте» Ларса фон Триера, жизнь точно больше не будет прежней (даже каменный пси­хопат дрогнет). Почитайте Чехова и Достоевского (спойлер: весь мир давно читает!). И побольше общайтесь с простыми людьми (они зачастую очень непростые).

Какую область искусств ты еще не попробовал, но категорически намереваешься?

Кино: короткий и полный метр, не смогу прожить без этого.

Над чем работаешь прямо сейчас?

Над собой и над одним сценарием!

И что, всё?

Мой флагманский проект — креативное агентство пол­ного цикла Woot Production. Вместе с партнером На­ташей Пригарой и крутой командой мы давно работа­ем с клиентами в области моды и рекламного бизнеса: от Gloria Jeans, Maag и Lumene до «Газпрома». Наше агентство делает фото-/видеопродакшн любой сложно­сти: от актуальных рилсов, 3D-моушнов, AI-контента до больших клипов и рекламных кампаний. Мы создаем вселенную для бренда: разрабатываем стратегию 360, инициируем и курируем PR-активности, персонально сопровождаем по SMM-направлению под ключ. Все как в «99 франков», только без трагических финалов!

Если бы ты снимал фильм, каким бы он был? Кто точно вошел бы в твой личный кастинг? И ка­кая главная мысль будет у этой картины — одним предложением!

Это была бы жизненная драма с риторическим, открытым финалом. Комедии, которые меня зацепили, можно посчитать по пальцам одной руки, это не мое. Мне интересно было бы по­работать с Алексеем Серебряковым, Артемом Быстровым, Ваней Янковским, Ирой Старшен­баум, Евгением Ткачуком, Ви­кой Толстогановой, Ксенией Раппопорт. И ко­нечно, оказаться на одной площадке с Олегом Янковским и Петром Мамоновым — это не­сбыточная, к сожалению, мечта. И вот краткий синопсис этого фильма: мечты и иллюзии да­леки от правды жизни, но без них не выжить…

Три фильма на все времена, и почему?

«День сурка», одна из самых мощных арок героя в истории кино.

«Догвилль» Ларса фон Триера, самое необычное прочтение библейского сюжета, фи­лософский диалог между Ветхим и Новым Заветом в финале, только Триер так умеет.

«Тот самый Мюнхгаузен» по талантливо­му сценарию Григория Горина. В этом филь­ме есть все, в том числе и цитатник нонкон­формизма от иконы отечественного кино Олега Янковского на все времена. Я вы­рос на этой картине, увидев ее первый раз в 11 лет, и «Мюнхгаузен» мне очень дорог.

Как ты поддерживаешь тело и дух?

По утрам — ледяной душ: ору все эти 10–15 секунд. Еще я фанат большого тенниса, давно играю. А когда чувствую, что выгорел, лечу бродить в горы, объездил весь Кавказ.

Как тебе опыт интервьюера? И что скажешь об Ире Старшенбаум?

Возможно, журналистика в университете не прошли да­ром! Иру я знаю давно, мы дружим, и могу сказать, она очень эмпатичный человек. А если мы заведем разго­вор о кино или литературе — это надолго, Ира сильно в теме.

Какой трек посоветуешь включить во время променада по городу?

Игорь Корнелюк, «Город, которого нет», конечно. И зумерам, и бу­мерам, как говорится!

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