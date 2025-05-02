Креативный директор (и наш друг!) Антон Рудзат дебютировал как интервьюер Собака.ru!

Креативный директор всего: ставил на ноги фэшн-бренды (404 Not Found и Post Ironic!), галерею современного медиаискусства Bad Gallery, стал партнером в международном агентстве Woot Production, а еще режиссирует, фотографирует и придумывает стратегии. По просьбе редакции Собака.ru cинефил, делономан, бертолуччилюб и наш дарлинг навсегда Антон поговорил с актрисой Ирой Старшенбаум. И да, они целовались!
Посоветуй произведение искусства, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими).
С собой я примирился через «Воспитание чувств» Флобера, «Героя нашего времени» Лермонтова, «400 ударов» Трюффо. Чтобы примириться с другими, рекомендую психоанализ, романы Чарльза Буковски, музыку Хаски.
Произведение искусства, которое мотивирует тебя обнять весь мир.
Марк Ротко, «Оранжевый и желтый».
Как сказать «люблю» без слов?
Искренне улыбнуться на расстоянии 5 сантиметров.
Как развить в себе чувственность?
Посмотрите «Танцующую в темноте» Ларса фон Триера, жизнь точно больше не будет прежней (даже каменный психопат дрогнет). Почитайте Чехова и Достоевского (спойлер: весь мир давно читает!). И побольше общайтесь с простыми людьми (они зачастую очень непростые).
Какую область искусств ты еще не попробовал, но категорически намереваешься?
Кино: короткий и полный метр, не смогу прожить без этого.
Над чем работаешь прямо сейчас?
Над собой и над одним сценарием!
И что, всё?
Мой флагманский проект — креативное агентство полного цикла Woot Production. Вместе с партнером Наташей Пригарой и крутой командой мы давно работаем с клиентами в области моды и рекламного бизнеса: от Gloria Jeans, Maag и Lumene до «Газпрома». Наше агентство делает фото-/видеопродакшн любой сложности: от актуальных рилсов, 3D-моушнов, AI-контента до больших клипов и рекламных кампаний. Мы создаем вселенную для бренда: разрабатываем стратегию 360, инициируем и курируем PR-активности, персонально сопровождаем по SMM-направлению под ключ. Все как в «99 франков», только без трагических финалов!
Если бы ты снимал фильм, каким бы он был? Кто точно вошел бы в твой личный кастинг? И какая главная мысль будет у этой картины — одним предложением!
Это была бы жизненная драма с риторическим, открытым финалом. Комедии, которые меня зацепили, можно посчитать по пальцам одной руки, это не мое. Мне интересно было бы поработать с Алексеем Серебряковым, Артемом Быстровым, Ваней Янковским, Ирой Старшенбаум, Евгением Ткачуком, Викой Толстогановой, Ксенией Раппопорт. И конечно, оказаться на одной площадке с Олегом Янковским и Петром Мамоновым — это несбыточная, к сожалению, мечта. И вот краткий синопсис этого фильма: мечты и иллюзии далеки от правды жизни, но без них не выжить…
Три фильма на все времена, и почему?
«День сурка», одна из самых мощных арок героя в истории кино.
«Догвилль» Ларса фон Триера, самое необычное прочтение библейского сюжета, философский диалог между Ветхим и Новым Заветом в финале, только Триер так умеет.
«Тот самый Мюнхгаузен» по талантливому сценарию Григория Горина. В этом фильме есть все, в том числе и цитатник нонконформизма от иконы отечественного кино Олега Янковского на все времена. Я вырос на этой картине, увидев ее первый раз в 11 лет, и «Мюнхгаузен» мне очень дорог.
Как ты поддерживаешь тело и дух?
По утрам — ледяной душ: ору все эти 10–15 секунд. Еще я фанат большого тенниса, давно играю. А когда чувствую, что выгорел, лечу бродить в горы, объездил весь Кавказ.
Как тебе опыт интервьюера? И что скажешь об Ире Старшенбаум?
Возможно, журналистика в университете не прошли даром! Иру я знаю давно, мы дружим, и могу сказать, она очень эмпатичный человек. А если мы заведем разговор о кино или литературе — это надолго, Ира сильно в теме.
Какой трек посоветуешь включить во время променада по городу?
Игорь Корнелюк, «Город, которого нет», конечно. И зумерам, и бумерам, как говорится!
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