Николас Кейдж в «Серфере», мультфильм «Очи» и призер ММКФ «Мужу привет» с Вдовиченковым и Пересильд: что смотреть в кинотеатрах в мае 2025-го

«В списках не значился» (16+)

Военная драма о молодом лейтенанте Коле Плужникове (Владислав Миллер, «По зову сердца»). Он приезжает в Брестскую крепость за день до начала Великой Отечественной и оказывается в числе первых защитников города.

Также в касте — Владимир Машков, Яна Сексте и Павел Чернышев. Снял картину Сергей Коротаев («Горький 53»).

С 1 мая