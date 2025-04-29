Николас Кейдж в «Серфере», мультфильм «Очи» и призер ММКФ «Мужу привет» с Вдовиченковым и Пересильд: что смотреть в кинотеатрах в мае 2025-го

А также — драма «Зона интересов» с двумя «Оскарами» с церемонии прошлого года, уральское фэнтези «Легенды наших предков» Ивана Соснина, роуд-муви «Туда» с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым и хоррор «Верни ее из мертвых». Рассказываем о главных фильмах, которые показывают в кинотеатрах России в мае.
С 1 МАЯ
«Серфер» / The Surfer (18+)
Диковатый экшн с Николасом Кейджем в лучших традициях эксплуатационного кино, премьера которого состоялась состоялась на прошлогоднем Каннском фестивале. Главный герой возвращается из Штатов в родную Австралию и сталкивается с бандой серферов — в ответ на насмешки он обрушивает на обидчиков свое фирменное безумие.
Режиссером выступил Лоркан Финнеган, автор фантастического триллера «Вивариум».
С 1 мая
«В списках не значился» (16+)
Военная драма о молодом лейтенанте Коле Плужникове (Владислав Миллер, «По зову сердца»). Он приезжает в Брестскую крепость за день до начала Великой Отечественной и оказывается в числе первых защитников города.
Также в касте — Владимир Машков, Яна Сексте и Павел Чернышев. Снял картину Сергей Коротаев («Горький 53»).
С 1 мая
«Ночь с психопатом» / Borderline (18+)
Дебютный комедийный триллер сценариста «Кокаинового медведя» Джимми Уордена. По сюжету поп-певицу Софию (Самара Уивинг, «Я иду искать») сталкерят безумный фанат (сын Джека Николсона — Рэй) и его не менее странные друзья (Патрик Кокс из «Детства Шелдона» и Алба Баптишта из «Миссис Харрис едет в Париж»).
С 1 мая
«Сокровища гномов» (6+)
Никита Кологривый в роли обаятельного хитреца с финансовыми проблемами. Тот заполучает дачный участок одинокого пенсионера — однако вместе с элитной землей ему досталась компания самых настоящих гномов, которые хоть и умеют находить клады, но обладают совершенно невыносимыми характерами.
Нарисованных сказочных героев озвучили Никита Тарасов, Дмитрий Чеботарев, Роман Курцын и Константин Ивлев, а авторами семейной комедии выступили Василий Ровенский и Александр Бабаев, авторы фильмов «Тайный Санта» и «Мое собачье дело».
C 1 мая
«Легенды наших предков» (12+)
Фэнтези Ивана Соснина («Пришелец», «Юг» ) об уральском журналисте, который натыкается в тайге на лесного духа: мистическое существо просит помочь ему спасти таких же местных обитателей, как и оно само.
В касте — Александр Яценко («Аритмия»), Александра Бабаскина («Чижик-Пыжик возвращается»), Антон Кузнецов («ЮЗЗЗ») и Наталья Павленкова («Зоология»).
С 1 мая
«За облаками» / Kumo no mukô, yakusoku no basho (2004) (18+)
Повторный прокат аниме Макото Синкая («Сад изящных слов», «Ловцы забытых голосов») — действие происходит в альтернативной реальности, где Японию разделили между собой Советский Союз и США. Трое школьников видят, как военные строят огромную башню до самых облаков и решают починить найденный разбитый самолет, чтобы раскрыть все тайны загадочного сооружения.
С 1 мая
«Мужу привет» (16+)
Победитель конкурса «Русские премьеры» на ММКФ этого года — мелодрама Антона Маслова («Поехавшая») с колоритом советского кино. Это история оптимистичной сотрудницы ЗАГСа Катерины (Юлия Пересильд, «Вызов»), муж которой уже пять лет находится в коме. Когда она знакомится с обаятельным Гошей (Владимир Вдовиченков, «Батя»), то встает перед сложным моральным выбором: верность и самоуважение или романтические чувства.
С 1 мая
С 8 МАЯ
«Очи» / The Legend of Ochi (12+)
Фэнтези студии A24 о девочке (Хелена Ценгель из «Разрушительницы системы»), нашедшей на острове детеныша таинственного существа очи — что-то среднее между Чебурашкой и Малышом Йодой. Она решает вернуть его родителям.
В фильме также снялись голливудские звезды Эмили Уотсон и Уиллем Дефо, а за режиссуру отвечает клипмейкер Исайя Сэксон — это его дебют в полнометражном формате.
С 8 мая
«Жажда славы» / Magazine Dreams (18+)
Психологическая инди-драма о фанатичном бодибилдере (Джонатан Мейджорс, «Локи»), который пытается добиться больших успехов в спорте и параллельно справиться со своим неконтролируемым взрывным характером.
Картину поставил Элайджа Байнум, режиссер «Жарких летних ночей» с Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Харрисон Пейдж, Хейли Беннет и Харриет Сэнсом Харрис.
С 8 мая
«Финал» (12+)
Духоподъемная спортивная мелодрама о сборной России по волейболу, выигравшей золото Олимпиады-2012 в Лондоне в сверхдраматичном финале с Бразилией. Режиссерами выступили Петр Зеленов (до этого работавший монтажером на картинах «Движение вверх» и «Легенда №17») и братья Пресняковы (авторы сценария «Изображая жертву»). В звездном касте — Денис Шведов, Игорь Костолевский, Юлия Ильина, Сергей Безруков, Игорь Миркурбанов, Ирина Пегова и многие другие.
С 8 мая
С 15 МАЯ
«Туда» (12+)
Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Ирина Старшенбаум («Вторжение») в комедийном роуд-муви о таксисте и искательнице приключений — на двоих они разыгрывают классический сюжет о противоположностях, которые оказались в замкнутом пространстве.
Режиссером выступил Иван Петухов (хоррор о домашнем насилии «Сестры» и сериал «Гостья»).
С 15 мая
«Последний император» / The Last Emperor (1987) (18+)
Повторный прокат картины Бернардо Бертолуччи, в свое время собравшей девять «Оскаров» — в том числе призы за лучший фильм, режиссуру и адаптированный сценарий. Это история двухлетнего наследника китайского престола, через судьбу и взросление которого показана разные эпохи в жизни его страны: от консервативного традиционалистского периода до масштабных потрясений времен революции.
С 15 мая
«Призрак в доспехах 2: Невинность» / Ghost in the Shell 2: Innocence (2004) (16+)
Сиквел культового аниме Мамору Осии снова на больших экранах. По сравнению с первой частью это еще более сложное для восприятия произведение, но от этого не менее завораживающее с эстетической точки зрения.
В центре внимания на этот раз — экс-напарник майора Кусанаги Бато и его молодой коллега, вместе они расследуют дело о взбунтовавшихся человекоподобных роботах.
С 15 мая
«Верный друг» / The Friend (18+)
Экранизация романа Сигрид Нуньес об утрате и принятии. Герой Билла Мюррея завещает своей ученице, писательнице Айрис (Наоми Уоттс) после своей смерти присматривать за исполинским догом. Ухаживая за собакой, она учится принимать неизбежное и смиряться.
Фильм снял дуэт Скотта Макгихи и Дэвида Сигела, известный по «Разводу в большом городе».
С 15 мая
«Жванецкий» (16+)
Дань памяти знаменитому советскому писателю-сатирику от Евгения Гришковца. Драматург собрал дрим-тим из актеров и совместно с режиссером Вадимом Плохотниковым сделал нечто среднее между документальной лентой и спектаклем: воспоминания о Жванецком перемежаются его монологами в исполнении российских звезд — от Юрия Стоянова, Сергея Маковецкого и Владимира Вдовиченкова до Ильи Соболева, Настасьи Самбурской и даже Николая Валуева.
С 15 мая
С 22 МАЯ
«Соловей против Муромца» (6+)
Классический русский сказочный сюжет переезжает в современность: Соловей-Разбойник (Никита Ефремов) когда-то очень давно победил Илью Муромца (Владимир Любимцев) и благополучно дожил до нашего времени. Впрочем, с такой несправедливостью оказался категорически несогласен профессор Киселев (Антон Васильев), воскресивший богатыря. В итоге эпическая битва возрождается на арене с роботами.
Режиссер проекта — Карен Оганесян («Черное облако»).
С 22 мая
«Зона интересов» / The Zone of Interest (18+)
Двукратный лауреат «Оскара», фильм британского режиссера Джонатана Глейзера спустя два года наконец добрался и до российского проката. Картина о концлагере Освенцим, рядом с которым, ничего не замечая, уютно живет семья его коменданта, в 2024 году получила призы за саунд-дизайн и как лучший фильм на иностранном языке.
С 22 мая
«Человек с киноаппаратом» (1929) (12+)
Золотая классика мирового документального кинематографа на больших экранах. Работа Дзиги Вертова наряду с его же «Киноглазом» считается одним из шедевров жанра и до сих пор разбирается как пример фильма, заложившего основы индустрии на многие десятилетия вперед.
С 22 мая
С 29 МАЯ
«Нэчжа побеждает Царя драконов» / Ne Zha 2 (18+)
Труднообъяснимый феномен, который невозможно отрицать — сиквел китайского мультфильма о магическом огненном мальчике перебил по сборам все возможные рекорды в анимационном сегменте. Он собрал в мировом прокате более двух миллиардов долларов и уверенно забрался в пятерку самых кассовых фильмов в истории. На родине лента вышла в январе, а к концу мая добралась и до России.
С 29 мая
«Верни ее из мертвых» / Bring Her Back (18+)
Хоррормейкеры братья Дэнни и Майкл Филиппу («Два, три, демон, приди!») продолжают старательно пугать зрителя. В этот раз история строится вокруг брата и сестры, попавших к вроде бы добродушной приемной матери (Салли Хокинс). Впрочем, у нее есть жуткая тайна — с помощью подростков и обряда некромантии она хочет воскресить свою умершую дочь.
С 29 мая
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