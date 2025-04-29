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Кино и сериалы

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Николас Кейдж в «Серфере», мультфильм «Очи» и призер ММКФ «Мужу привет» с Вдовиченковым и Пересильд: что смотреть в кинотеатрах в мае 2025-го

А также — драма «Зона интересов» с двумя «Оскарами» с церемонии прошлого года, уральское фэнтези «Легенды наших предков» Ивана Соснина, роуд-муви «Туда» с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым и хоррор «Верни ее из мертвых».  Рассказываем о главных фильмах, которые показывают в кинотеатрах России в мае.

С 1 МАЯ
С 8 МАЯ
С 15 МАЯ
С 22 МАЯ
С 29 МАЯ

С 1 МАЯ

Tea Shop Productions, Arenamedia, Gramercy Park Media, mossbank., Lovely Productions, 2025

«Серфер» / The Surfer (18+)

Диковатый экшн с Николасом Кейджем в лучших традициях эксплуатационного кино, премьера которого состоялась состоялась на прошлогоднем Каннском фестивале. Главный герой возвращается из Штатов в родную Австралию и сталкивается с бандой серферов — в ответ на насмешки он обрушивает на обидчиков свое фирменное безумие.

Режиссером выступил Лоркан Финнеган, автор фантастического триллера «Вивариум».

С 1 мая

«Газпром-Медиа Холдинг», телеканал НТВ, Кинокомпании ТЕМП, 1-2-3 Production и «ТРОМЕДИА» и Московский театр Олега Табакова при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы, 2025

«В списках не значился» (16+)

Военная драма о молодом лейтенанте Коле Плужникове (Владислав Миллер, «По зову сердца»). Он приезжает в Брестскую крепость за день до начала Великой Отечественной и оказывается в числе первых защитников города.

Также в касте — Владимир Машков, Яна Сексте и Павел Чернышев. Снял картину Сергей Коротаев («Горький 53»). 

С 1 мая

LuckyChap, Productivity Media, Red A Entertainment, 2025

«Ночь с психопатом» / Borderline (18+)

Дебютный комедийный триллер сценариста «Кокаинового медведя» Джимми Уордена. По сюжету поп-певицу Софию (Самара Уивинг, «Я иду искать») сталкерят безумный фанат (сын Джека Николсона — Рэй) и его не менее странные друзья (Патрик Кокс из «Детства Шелдона» и Алба Баптишта из «Миссис Харрис едет в Париж»).

С 1 мая 

«Наше кино», 2025

«Сокровища гномов» (6+)

Никита Кологривый в роли обаятельного хитреца с финансовыми проблемами. Тот заполучает дачный участок одинокого пенсионера — однако вместе с элитной землей ему досталась компания самых настоящих гномов, которые хоть и умеют находить клады, но обладают совершенно невыносимыми характерами.

Нарисованных сказочных героев озвучили Никита Тарасов, Дмитрий Чеботарев, Роман Курцын и Константин Ивлев, а авторами семейной комедии выступили Василий Ровенский и Александр Бабаев, авторы фильмов «Тайный Санта» и «Мое собачье дело».

C 1 мая

ID Production, Red Pepper Film при поддержке Министерства Культуры РФ, 2025

«Легенды наших предков» (12+)

Фэнтези Ивана Соснина («Пришелец», «Юг» ) об уральском журналисте, который натыкается в тайге на лесного духа: мистическое существо просит помочь ему спасти таких же местных обитателей, как и оно само.

В касте — Александр Яценко («Аритмия»), Александра Бабаскина («Чижик-Пыжик возвращается»), Антон Кузнецов («ЮЗЗЗ») и Наталья Павленкова («Зоология»).

С 1 мая

CoMix Wave, 2025

«За облаками» / Kumo no mukô, yakusoku no basho (2004) (18+)

Повторный прокат аниме Макото Синкая («Сад изящных слов», «Ловцы забытых голосов») — действие происходит в альтернативной реальности, где Японию разделили между собой Советский Союз и США. Трое школьников видят, как военные строят огромную башню до самых облаков и решают починить найденный разбитый самолет, чтобы раскрыть все тайны загадочного сооружения.

С 1 мая

Yellow, Black and White, START, 2025

«Мужу привет» (16+)

Победитель конкурса «Русские премьеры» на ММКФ этого года — мелодрама Антона Маслова («Поехавшая») с колоритом советского кино. Это история оптимистичной сотрудницы ЗАГСа Катерины (Юлия Пересильд, «Вызов»), муж которой уже пять лет находится в коме. Когда она знакомится с обаятельным Гошей (Владимир Вдовиченков, «Батя»), то встает перед сложным моральным выбором: верность и самоуважение или романтические чувства.

С 1 мая

С 8 МАЯ

A24, 2025

«Очи» / The Legend of Ochi (12+)

Фэнтези студии A24 о девочке (Хелена Ценгель из «Разрушительницы системы»), нашедшей на острове детеныша таинственного существа очи — что-то среднее между Чебурашкой и Малышом Йодой. Она решает вернуть его родителям.

В фильме также снялись голливудские звезды Эмили Уотсон и Уиллем Дефо, а за режиссуру отвечает клипмейкер Исайя Сэксон — это его дебют в полнометражном формате.

С 8 мая

Los Angeles Media Fund (LAMF), Tall Street Productions

«Жажда славы» / Magazine Dreams (18+)

Психологическая инди-драма о фанатичном бодибилдере (Джонатан Мейджорс, «Локи»), который пытается добиться больших успехов в спорте и параллельно справиться со своим неконтролируемым взрывным характером.

Картину поставил Элайджа Байнум, режиссер «Жарких летних ночей» с Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Харрисон Пейдж, Хейли Беннет и Харриет Сэнсом Харрис.

С 8 мая

«Творческое объединение Мистерия», 2025

«Финал» (12+)

Духоподъемная спортивная мелодрама о сборной России по волейболу, выигравшей золото Олимпиады-2012 в Лондоне в сверхдраматичном финале с Бразилией. Режиссерами выступили Петр Зеленов (до этого работавший монтажером на картинах «Движение вверх» и «Легенда №17») и братья Пресняковы (авторы сценария «Изображая жертву»). В звездном касте — Денис Шведов, Игорь Костолевский, Юлия Ильина, Сергей Безруков, Игорь Миркурбанов, Ирина Пегова и многие другие.

С 8 мая

С 15 МАЯ

«Базелевс», «Кинопоиск», 2025

«Туда» (12+)

Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Ирина Старшенбаум («Вторжение») в комедийном роуд-муви о таксисте и искательнице приключений — на двоих они разыгрывают классический сюжет о противоположностях, которые оказались в замкнутом пространстве.

Режиссером выступил Иван Петухов (хоррор о домашнем насилии «Сестры» и сериал «Гостья»).

С 15 мая

AAA Soprofilms, Hemdale, Hemdale Picture Corporation1987

«Последний император» / The Last Emperor (1987) (18+)

Повторный прокат картины Бернардо Бертолуччи, в свое время собравшей девять «Оскаров» — в том числе призы за лучший фильм, режиссуру и адаптированный сценарий. Это история двухлетнего наследника китайского престола, через судьбу и взросление которого показана разные эпохи в жизни его страны: от консервативного традиционалистского периода до масштабных потрясений времен революции.

С 15 мая

Bandai Visual Company, Buena Vista Home Entertainment, 2004

 «Призрак в доспехах 2: Невинность» / Ghost in the Shell 2: Innocence (2004) (16+)

Сиквел культового аниме Мамору Осии снова на больших экранах. По сравнению с первой частью это еще более сложное для восприятия произведение, но от этого не менее завораживающее с эстетической точки зрения.

В центре внимания на этот раз — экс-напарник майора Кусанаги Бато и его молодой коллега, вместе они расследуют дело о взбунтовавшихся человекоподобных роботах.

С 15 мая

3dot productions, Big Creek Projects

«Верный друг» / The Friend (18+)

Экранизация романа Сигрид Нуньес об утрате и принятии. Герой Билла Мюррея завещает своей ученице, писательнице Айрис (Наоми Уоттс) после своей смерти присматривать за исполинским догом. Ухаживая за собакой, она учится принимать неизбежное и смиряться. 

Фильм снял дуэт Скотта Макгихи и Дэвида Сигела, известный по «Разводу в большом городе».

С 15 мая

ООО «Ящер Пикчерс», ООО «Вселенная кино», 2025

«Жванецкий» (16+)

Дань памяти знаменитому советскому писателю-сатирику от Евгения Гришковца. Драматург собрал дрим-тим из актеров и совместно с режиссером Вадимом Плохотниковым сделал нечто среднее между документальной лентой и спектаклем: воспоминания о Жванецком перемежаются его монологами в исполнении российских звезд — от Юрия Стоянова, Сергея Маковецкого и Владимира Вдовиченкова до Ильи Соболева, Настасьи Самбурской и даже Николая Валуева.

С 15 мая

С 22 МАЯ

Карго Фильм, 2025

«Соловей против Муромца» (6+)

Классический русский сказочный сюжет переезжает в современность: Соловей-Разбойник (Никита Ефремов) когда-то очень давно победил Илью Муромца (Владимир Любимцев) и благополучно дожил до нашего времени. Впрочем, с такой несправедливостью оказался категорически несогласен профессор Киселев (Антон Васильев), воскресивший богатыря. В итоге эпическая битва возрождается на арене с роботами.

Режиссер проекта — Карен Оганесян («Черное облако»).

С 22 мая

A24, Extreme Emotions, Film4, House Productions, JW Films, 2024

«Зона интересов» / The Zone of Interest (18+)

Двукратный лауреат «Оскара», фильм британского режиссера Джонатана Глейзера спустя два года наконец добрался и до российского проката. Картина о концлагере Освенцим, рядом с которым, ничего не замечая, уютно живет семья его коменданта, в 2024 году получила призы за саунд-дизайн и как лучший фильм на иностранном языке.

С 22 мая

ВУКФУ, 1929

«Человек с киноаппаратом» (1929) (12+)

Золотая классика мирового документального кинематографа на больших экранах. Работа Дзиги Вертова наряду с его же «Киноглазом» считается одним из шедевров жанра и до сих пор разбирается как пример фильма, заложившего основы индустрии на многие десятилетия вперед.

С 22 мая

С 29 МАЯ

Beijing Enlight Media Co., Beijing Enlight Pictures, 2025

«Нэчжа побеждает Царя драконов» / Ne Zha 2 (18+)

Труднообъяснимый феномен, который невозможно отрицать — сиквел китайского мультфильма о магическом огненном мальчике перебил по сборам все возможные рекорды в анимационном сегменте. Он собрал в мировом прокате более двух миллиардов долларов и уверенно забрался в пятерку самых кассовых фильмов в истории. На родине лента вышла в январе, а к концу мая добралась и до России.

С 29 мая

Causeway Films, RackaRacka Studios, SAFC Studios, Salmira Productions, 2025

«Верни ее из мертвых» / Bring Her Back (18+)

Хоррормейкеры братья Дэнни и Майкл Филиппу («Два, три, демон, приди!») продолжают старательно пугать зрителя. В этот раз история строится вокруг брата и сестры, попавших к вроде бы добродушной приемной матери (Салли Хокинс). Впрочем, у нее есть жуткая тайна — с помощью подростков и обряда некромантии она хочет воскресить свою умершую дочь.  

С 29 мая

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