Кто такой Дзига Вертов и почему его фильмами восхищались Чаплин и Годар?

Дзига Вертов (Денис Аркадьевич Кауфман, 1896–1954) был первопроходцем русского документального кино и теоретиком кино, а также поэтом, журналистом и конструктивистом — адептом Маяковского, короче говоря, художником, смешивающим образование, пропаганду и острые ощущения на благо революции, не говоря уже о создании высокого искусства и киночества. Задача была трудна и в конечном счете невыполнима, но за несколько лет напряженной работы в 1920-х он взял фильм и форму за загривок и показал миру, что из этого может получиться. Его шедевр «Человек с киноаппаратом» (1929) — символ этого проекта. Вертов преображал все вокруг: он был настоящим революционером.

Само его имя было манифестом. В нем есть конструктивистские ассоциации, приблизительно его можно перевести как «волчок». Изначально Вертов учился на музыканта и невролога, в свободное время экспериментируя со «звуковыми коллажами». Все это вошло в его работу над фильмами. Как и следовало ожидать, свои идеи об использовании звука он высказывал за много лет до того, как это стало технически возможно. Его собственный первый звуковой фильм «Энтузиазм» (1931), посвященный шахтерам Донбасса, — вероятно, первый пример использования прямого звука (записанного на месте съемок и вплетенного в нечто, напоминающее симфонию); режиссер-номад Крис Маркер, увлеченный ученик Вертова, назвал эту работу «величайшим документальным фильмом всех времен». Чарли Чаплин, также искавший столь же антинатуралистический способ использования звука, оставил редкое свидетельство: «Я считаю “Энтузиазм” одной из самых волнующих симфоний, которые я слышал в своей жизни. Дзига Вертов — музыкант. Профессора должны учиться у него, а не спорить с ним».

Тем не менее Вертов переживал головокружительный спад. Условий для его работы не было. К 1930 г. на смену конструктивизму, Ленину и большевистскому идеализму пришли склероз, Сталин и соцреализм. «Киноглаз» и его создатель впали в немилость. Фильм «Три песни о Ленине» (1934) задержали с выходом, предположительно потому, что в нем не упоминалось о Сталине. «Человек с киноаппаратом» исчез из поля зрения. Буржуазный настолько, насколько это было возможно, фильм художественный восторжествовал над кинематографом фактов. Вертов фактически оказался лишен возможности создавать что-то, что он мог бы назвать своей собственной работой. Ему оставили только жизнь. Ко времени его смерти в 1954 г. его имя поносили в Советском Союзе, а на Западе оно было по большей части забыто (или неизвестно).

Однако очень скоро его работы возродили французы. В конце 1960-х гг. Жан- Люк Годар назвал свой марксистский кинокооператив «Группой Дзиги Вертова». Что еще важнее, за десять лет до этого Жан Руш и Эдгар Морин смотрели фильмы Вертова и восхищались ими, а свой новый документальный стиль назвали cinémavérité в честь «Киноправды». Ситуационист Ги Дебор, помимо прочего, был кинорежиссером и снял собственную киноверсию «Общества спектакля» (1973) с заключительной сценой из «Мистера Аркадина» Орсона Уэллса (1955), в которой Аркадин (Уэллс) рассказывает гостям притчу о скорпионе, который просит лягушку переправить его через реку с фатальными последствиями для обоих, и все это сопровождается найденными кадрами обреченной кавалерийской атаки. Дебор черпал вдохновение в том числе у Вертова и в кредо киноков, согласно которому работа режиссера документального кино состоит в том, чтобы записывать фрагменты реальности — «жизни как она есть» или «жизни, которую застали врасплох», а затем соединять эти фрагменты таким образом, чтобы получились произведения искусства, при этом не жертвуя неотъемлемой правдивостью материала. «Цель состоит в том, чтобы предметы на экране выглядели как “жизненные факты”, — как выразился Вертов, — и в то же время значили гораздо больше».

Такая концепция документального кино в настоящее время широко распространена. Вертов-«волчок» завертел в своей магии весь мир. Его манифест поет, как и у Маринетти.