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Кино и сериалы

Роман Михайлов снял Любовь Аксенову, Льва Зулькарнаева и Марка Эйдельштейна в фильме «Путешествие на солнце и обратно»

Многосерийный проект продолжит лейтмотив 90-х готов, популярных в российской киноиндустрии сейчас. Сам режиссер подчеркнул, что фильм нельзя назвать сериалом, несмотря на его многосерийный формат.

ft_production_films / Официальный аккаунт продюсерской компании FT Production
ft_production_films / Официальный аккаунт продюсерской компании FT Production
ft_production_films / Официальный аккаунт продюсерской компании FT Production

Режиссер и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Роман Михайлов объявил о завершении съемок многосерийного художественного фильма «Путешествие на солнце и обратно», основанного на его романе «Дождись лета и посмотри, что будет» 2021 года. По словам режиссера, идея экранизации романа возникла еще несколько лет назад, но долгое время не удавалось приступить к съемкам из-за масштабности проекта и финансовых трудностей. В первую очередь был готов сценарий, в рамках которого за четыре месяца был создан эпизодник (моменты из сериала), включающий почти 200 отрывков из проекта. В поисках актеров и разработке визуальных концепций также участвовали художники, в том числе Даниил Буравлев, посвятивший около полутора лет изучению визуальной составляющей романа.

Режиссер также отметил, что фильм покажет аутентичные сцены, отражающие реальность 1990-х годов, особенно в аспектах, связанных с криминальной жизнью. 

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common.place / Издательство common.place

Съемки многосерийного фильма «Путешествие на солнце и обратно» стартовали в апреле 2024 года. В касте проекта: Олег Чугунов, Марк Эйдельштейн, Лев Зулькарнаев, Чингиз Гараев, Любовь Аксенова, Дарья Екамасова и другие. На данный момент фильм находится на финальной стадии производства.

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Любовь Аксенова, Роман Михайлов

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