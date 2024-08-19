Режиссер и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Роман Михайлов объявил о завершении съемок многосерийного художественного фильма «Путешествие на солнце и обратно», основанного на его романе «Дождись лета и посмотри, что будет» 2021 года. По словам режиссера, идея экранизации романа возникла еще несколько лет назад, но долгое время не удавалось приступить к съемкам из-за масштабности проекта и финансовых трудностей. В первую очередь был готов сценарий, в рамках которого за четыре месяца был создан эпизодник (моменты из сериала), включающий почти 200 отрывков из проекта. В поисках актеров и разработке визуальных концепций также участвовали художники, в том числе Даниил Буравлев, посвятивший около полутора лет изучению визуальной составляющей романа.

Режиссер также отметил, что фильм покажет аутентичные сцены, отражающие реальность 1990-х годов, особенно в аспектах, связанных с криминальной жизнью.