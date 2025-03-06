«Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи, бенефис Памелы Андерсон в «Шоугерл» и постапокалипс-камбэк Миллы Йовович: Что смотреть в кинотеатрах в марте 2025-го

«В потерянных землях» / In the Lost Lands (18+)

Буквально все, везде и сразу: бодрая экранизация одноименной фэнтези-повести Джорджа Мартина и синхронное возвращение на экраны актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Уильяма Скотта Андерсона. Пара, подарившая нам франшизу «Обитель зла» в кинематографе, в последние годы больше занималась семейной жизнью, чем съемками — однако камбэк был явно неизбежен.

Постапокалипсис, роуд-муви, магия и рестлер Дэйв Батиста (он же Дракс из «Стражей Галактики») как отдельная величина: уже сейчас понятно, что будет красиво, шумно, глупо и весело.

С 6 марта