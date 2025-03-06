«Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи, бенефис Памелы Андерсон в «Шоугерл» и постапокалипс-камбэк Миллы Йовович: Что смотреть в кинотеатрах в марте 2025-го

А еще — классическое аниме «Небесный замок Лапута» и «Сад изящных слов» вновь на больших экранах, премьера амбициозной военной драмы «Момент истины» и седьмая картина Романа Михайлова «Жар-птица» с Марком Эйдельштейном, Марией Мацель и рэпером Хаски. Рассказываем о главных фильмах, которые показывают в кинотеатрах России в первый месяц весны.
С 6 МАРТА
«В потерянных землях» / In the Lost Lands (18+)
Буквально все, везде и сразу: бодрая экранизация одноименной фэнтези-повести Джорджа Мартина и синхронное возвращение на экраны актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Уильяма Скотта Андерсона. Пара, подарившая нам франшизу «Обитель зла» в кинематографе, в последние годы больше занималась семейной жизнью, чем съемками — однако камбэк был явно неизбежен.
Постапокалипсис, роуд-муви, магия и рестлер Дэйв Батиста (он же Дракс из «Стражей Галактики») как отдельная величина: уже сейчас понятно, что будет красиво, шумно, глупо и весело.
С 6 марта
«Бабушка на миллион» / How to Make Millions Before Grandma Dies (16+)
Нейтральное русское название фильма вроде бы не сочетается с оригинальным: тем не менее это и не черная комедия, и не душераздирающая драма, а милейшая и универсальная история из Таиланда об отношениях бабушки и внука. Юноша наметился получить наследство после смерти бабули, немного за ней поухаживав, но как только они находят общий язык, все резко меняется — в сторону настоящей любви, доброты и человечности.
Дебютный фильм Пата Буннитипата: 34-летний режиссер, кажется, уже неплохо обозначил свои возможности в глазах мирового киносообщества.
C 6 марта
«Бассейн» / La Piscine (1969) (16+)
Золотая классика французского кино конца 60-х выходит в повторный прокат. Фильм Жака Дере с Аленом Делоном, Роми Шнайдер и Джейн Биркин, а также любовными интригами, эскалацией драмы и невыносимой солнечной ретро-красотой Сен-Тропе — есть повод посмотреть это на большом экране.
C 6 марта
«Царевна-лягушка» (6+)
После новогодних праздников веселья в жизни стало меньше, но весна уже близко, так что на замену белым ледяным сказкам в кинотеатры приходят квакающие зеленые.
«Царевна-лягушка» мало чем отличается от российских экранизаций подобного рода, а соблазн осовременить сюжет так никуда и не уходил. Царь в новой интерпретации — олигарх (Виктор Логинов), сын с неудавшейся личной жизнью — мажор (Александр Метелкин), а Царевну (Валентину Ляпину) они находят в пруду гольф-клуба, перед этим буквально зарядив ей мячиком в лицо. Впрочем, происходящее все равно не кажется катастрофой: хотя бы потому, что режиссером выступил Александр Амиров (в последние годы работавший оператором на серьезных российских проектах — от «Топей» до «Библиотекаря»), а Кощея Бессмертного сыграл Никита Кологривый.
С 6 марта
«Дорогая, я больше не перезвоню» (16+)
Максимально странная (в хорошем смысле этого слова) комедия, демонстративно снятая на фоне зеленого экрана. По сюжету рекламщик-трудоголик Даня (Никита Ефремов) внезапно оказывается в чистилище, которое выглядит как гибрид зала ожидания аэропорта, съемочной площадки ролика про конфеты и фильма «Барби». Теперь ему приходится собирать кармические очки, чтобы попасть в рай — а это не так уж и просто.
Также в касте — Ян Цапник, Агата Муцениеце, Дмитрий Чеботарев и Евгения Добровольская. Режиссером выступил Александр Фомин, до этого работавший над сериалом «Министерство Всего Хорошего» и фильмом «По барам».
С 6 марта
«Роднина» (12+)
Неизбежный байопик иконической фигуры для советского и российского фигурного катания — трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной (ее играет Владислава Самохина из сериалов «Стрим» и «Первокурсницы»). Роль тренера Родниной исполнил Евгений Ткачук со своей классической импульсивностью, также в фильме приняли участие Иван Колесников («Движение вверх») и Федор Федотов («Прелесть»). Снял проект опытный Константин Статский («Ваша честь», «Полярный», «Мост»).
С 6 марта
«Универсальный язык» / Universal Language (18+)
Сюрреалистическое драмеди, участвовавшее в Каннском фестивале, в котором реальность холодного канадского Виннипега внезапно смешивается с иранским буйством красок. На выходе получается максимально абсурдное кинопространство, которое многие критики сравнили с атмосферой фильмов Уэса Андерсона (а то и Сергея Параджанова). По сюжету обычный клерк (его играет сам режиссер Мэттью Ранкин) приезжает в гости к матери и попадает в совершенно мир, населенный страннейшими персонажами — и это становится для него хорошим поводом заглянуть внутрь себя.
С 6 марта
«Один хороший день» (16+)
Российский вариант «Дня сурка»: девушка Катя (Анастасия Талызина, «Воздух», «Знакомство родителей») хочет стать модельером и уехать из родного поселка в столицу, но неведомая сила снова и снова возвращает ее в один и тот же день. Также в фильме снялись Роман Евдокимов, Ирина Пегова и Раиса Рязанова, а режиссером выступил Кирилл Белевич («Казанова. В бегах», «Семь пар нечистых»).
С 6 марта
С 13 МАРТА
«Мелочи жизни» / Small Things Like These (18+)
Драма на основе реальных событий, которая в прошлом году открывала основной конкурс Берлинского кинофестиваля. В середине 80-х обычный ирландский работяга (Киллиан Мерфи) сталкивается со зловещей тайной: в местном католическом монастыре с крайней жестокостью пытаются «перевоспитывать» женщин, занимавшихся проституцией. Сыгравшая монахиню Эмили Уотсон получила «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана. Режиссер — Тим Милантс, автор трагикомедии «Патрик».
С 13 марта
«Крушение мира» / Rich Flu (18+)
Новая работа испанца Гальдера Гастела-Уррутии, прославившегося антиутопической дилогией «Платформа». В этот раз он тоже высказывается на тему социального неравенства: по сюжету «Крушения мира» (в оригинале — «Грипп для богачей») неизвестный вирус начинает убивать исключительно тех, у кого есть серьезные деньги. Из-за этого они буквально вынуждены специально беднеть, но проблема в том, что на их место приходят бывшие аутсайдеры — и тоже попадают в смертельную ловушку. В касте много известных лиц: Мэри Элизабет Уинстэд («Кейт», «Хищные птицы»), Лоррейн Бракко («Славные парни», «Сопрано»), Рейф Сполл («Короче говоря») и другие.
C 13 марта
«Особо опасный пассажир» / Flight Risk (18+)
Герметичный триллер Мэла Гибсона, в котором действие разворачивается на борту маленького частного самолета: федеральный маршал (Мишель Докери из «Аббатства Даунтон») сопровождает финансового преступника, готового дать показания на подельников (Тофер Грейс, «Черный клановец»), но внезапно в происходящее вмешивается преследующий свои цели пилот (Марк Уолберг с комичной лысиной). Критика весьма прохладно приняла фильм, однако своеобразного шарма у него не отнять.
С 13 марта
«Суспирия» / Suspiria (1977) (18+)
Повторный прокат классического хоррора Дарио Ардженто: молодая американка Сюзи (Джессика Харпер) поступает в немецкую балетную школу и становится свидетельницей череды жестоких убийств, за которыми стоят жуткие и необъяснимые силы. Помимо прочего, картина считается одним из самых стильных фильмов ужасов в плане визуала за всю историю жанра, поэтому очередное его появление на больших экранах можно считать важным событием.
C 13 марта
«Опус» / Opus (18+)
Триллер дебютанта Марка Энтони Грина, снятый студией A24 c Джоном Малковичем в главной роли. Харизматичный ветеран здесь играет пропавшего на 30 лет, а затем внезапно вернувшегося в строй поп-певца. Журналистку (Айо Эдебири, «Медведь») приглашают в его поместье — быстро становится понятно, что икона сцены собрал вокруг себя натуральную секту. Также в картине снялись Джульетт Льюис («Шершни») и Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»).
С 13 марта
С 20 МАРТА
«Шоугерл» / The Last Showgirl (18+)
Бенефис секс-символа девяностых Памелы Андерсон в саморазоблачительной роли постаревшей танцовщицы Шелли из Лас-Вегаса — шоу, приносившее ей славу и деньги, закрылось по воле продюсера (Дейв Батиста), теперь приходится перепридумывать свою жизнь фактически с нуля. За эту роль в фильме Джии Копполы (внучки Фрэнсиса Форда) Андерсон номинировали на «Золотой глобус», а одну из ее коллег сыграла Джейми Ли Кертис.
C 20 марта
«Жар-птица» (18+)
Седьмой фильм самого плодовитого на данный момент российского режиссера Романа Михайлова: это и есть та картина, вокруг съемок которой построено его мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви». По сюжету театральная актриса (Александра Киселева) и ее сводный брат (Илларион Маров) летят в Индию, чтобы найти там пропавшую мать девушки — и оказываются в ни на что не похожем мистическом пространстве, которое, среди прочих, населяют странные персонажи в исполнении Марка Эйдельштейна, Чингиза Гараева, Марии Мацель и рэпера Хаски.
С 20 марта
«Небесный замок Лапута» / Castle in the Sky (1986) (12+)
Первый фильм легендарной студии Хаяо Миядзаки Ghibli вновь будут показывать на большом экране. По сюжету все охотятся за Летающим камнем, который попал к девочке Сите. Вместе с другом Падзу из шахтерского городка она узнает, что кристалл ведет к таинственному парящему острову Лапута.
C 20 марта
«Папа умер в субботу» (18+)
Инди-драма, получившая приз за лучший дебют на фестивале «Маяк» в 2024 году. Главная героиня, 30–летняя Айко (Лаура Турсунканова) летит в Казахстан на похороны своего отца, с которым у нее были, мягко говоря, очень сложные отношения. Там она знакомится с его второй семьей: проблемными сводными братом и сестрой, а также мачехой (не сильно старше себя). Однако это путешествие внезапно переворачивает ее представление о папе, запомнившемся ей буквально чудовищем. Фильм поставила Зака Абдрахманова, более известная как один сценаристов сериала «Пингвины моей мамы».
С 20 марта
С 27 МАРТА
«Мастер» / A Working Man (18+)
Джейсон Стэйтем снова берется за старое: боевик Дэвида Эйра продолжает линию их предыдущего совместного фильма «Пчеловод» — немногословный мужчина безобидной профессии не стесняется использовать навыки из прошлой жизни на появившихся на горизонте злодеях. В данном случае Стэйтем работает на стройке, но когда дочь его шефа похищают работорговцы, быстро становится понятно — бывшему спецназовцу гораздо интереснее стрелять и драться, чем заливать фундамент.
В классическом попкорновом развлечении (по сценарию Сильвестра Сталлоне!) также снялись Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Майкл Пенья («Ярость») и Эммет Джей Скэнлэн («Острые козырьки»).
C 27 марта
«Девушки на балконе» / Les femmes au balcon (18+)
Участник внеконкурсной программы Каннского фестиваля-2024: Ноэми Мерлан («Моя любовь») сняла злую и кровавую комедию о трех марсельских девушках, которые жестоко мстят соседу-насильнику. Помимо самой Мерлан трио главных героинь дополнили Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая») и Сандра Кондреан («Небеса подождут»).
C 27 марта
«Тайна в ее глазах» / Magpie (18+)
Семейный триллер Сэма Йэтса («По направлению к нулю») об уставшей от измен женщине (Дейзи Ридли, «Звездные войны: пробуждение силы»). После того, как супруг-писатель (Шазад Латиф из «При чем тут любовь?») заводит очередную интрижку с актрисой, она решает мстить, причем мстить жестоко и изощренно. Сценарий написал актер Том Бейтман («Ярмарка тщеславия») — к слову, муж Ридли в реальной жизни.
C 27 марта
«Сад изящных слов» / The Garden of Words (2013) (12+)
Перепрокат нежного и изящного аниме Макото Синкая («5 сантиметров в секунду», «Ловцы забытых голосов») о 15-летнем подростке Такао, который в дождливую погоду постоянно видится в парке с загадочной девушкой старше себя и постепенно открывает в себе большое чувство. В целом это классическая история о подростковой любви — но без излишней мелодраматичности, зато с явными отсылками к «Норвежскому лесу» Харуки Мураками.
С 27 марта
«Походу любовь» (12+)
Разыгранная на троих мелодраматическая комедия о приехавшей в Петербург девушке Лизе (Анна Завтур), которая знакомится с парочкой друзей, художником и музыкантом (Кузьма Котрелев и Сергей Горошко). Весь набор на месте — летняя питерская романтика и неопасные городские приключения, не последнюю роль в которых играет антикварная кровать. Режиссером выступила Яна Климова-Юсупова (это ее второй фильм после «Просточеловек»).
С 27 марта
«Момент истины» (18+)
Масштабный проект о Великой Отечественной и очередная экранизация романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого…». На территории Белоруссии группа диверсантов и офицеры СМЕРША ведут между собой сложную стратегическую игру с очень высокой ценой ошибки — на кону успех наступления советских войск.
Создатели постарались собрать дрим-тим зрительского кино: режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев («Любовь Советского Союза», «Союз спасения. Время гнева»), сценарист Сергей Снежкин («Империя под ударом», «Брежнев», «Похороните меня за плинтусом») и мощный каст — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Эльдар Калимулин и другие.
С 27 марта
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