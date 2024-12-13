«Мамонты» со Стояновым и Ищенко, «Декстер: Первородный грех» и «Секретный уровень»: Что смотреть дома на этой неделе

Семейная комедия «Мамонты», анимационный сай-фай по мотивам видеоигр «Секретный уровень», приквел «Декстера», хоррор «Еретик» с Хью Грантом (в роли злодея!), а еще — байопик оперной певицы Марии Каллас с Анджелиной Джоли, мультфильм Pixar «Студия сновидений» и детектив «За красивым фасадом» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Секретный уровень» / Secret Level, премьера (18+)
Анимационный сериал Тима Миллера — одного из создателей антологии «Любовь. Смерть. Роботы» и режиссера первого «Дэдпула». «Секретный уровень» сделан по тому же принципу и посвящен популярным видеоиграм: от классического Pac Man до Warhammer, Crossfire, Dangeons&Dragons, Sifu, Concord и других.
Каст проекта максимально звездный: в озвучке участвуют Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер с сыном Патриком, Кевин Харт, Гэбриел Луна и Ариана Гринблатт.
С 10 декабря, Prime Video
Фильм «Еретик» / Heretic (18+)
Премьера нового хоррора студии А24 с Хью Грантом была на фестивале в Торонто. Две мормонские миссионерки (Софи Тэтчер и Хлоя Ист) стучат в дверь безобидного, на первый взгляд, мистера Рида в уютном клетчатом кардигане. Попав внутрь дома, они оказываются в ловушке, цена выхода из которой не только их жизнь, но и твердость веры и религиозных убеждений.
Режиссерами картины выступили Брайан Вудс и Скотт Бек, авторы идеи и сценаристы дилогии «Тихое место».
С 13 декабря, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Мамонты», премьера (16+)
У доверчивого пенсионера Николая Николаевича (Юрий Стоянов) телефонные мошенники крадут все вырученные за квартиру деньги, которую он продал ради переезда поближе к дочери (Марьяна Спивак из «Эпидемии» и «Нелюбови»). В полиции разводят руками, тогда дедушка вместе с 15-летней внучкой Полиной (наша декабрьская кавер-герл Елизавета Ищенко!) решает разобраться во всем сам и погружается в чарующий мир даркнета.
Пилот снял Иван Соснин, автор фантастической драмы «Пришелец» и сериала «Юг». Остальные эпизоды — Михаил Чистов.
С 9 декабря, Okko
Сериал «Декстер: Первородный грех» / Dexter: Original Sin, премьера (18+)
Приквел популярного сериала о судебно-медицинском эксперте с психопатическими наклонностями — маньяке, убивающем маньяков. В «Первородном грехе» действие происходит в 1991 году: молодой Декстер (Патрик Гибсон из «Бюро магических услуг») только начинает карьеру, но уже ощущает жажду крови. Его приемный отец, полицейский Гарри Морган (Кристиан Слейтер), разрабатывает для него специальный кодекс, позволяющий контролировать внутренних демонов.
Исполнитель роли Декстера в оригинальном сериале Майкл Си Холл тоже задействован — он озвучивает внутренний голос героя.
С 13 декабря, Paramount+
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Студия сновидений» / Dream Productions, премьера (12+)
Спин-офф пиксаровской «Головоломки»: действие происходит между первым и вторым фильмом — на съемочной площадке снов, которые видит девочка Райли. Новым персонажам, режиссирующим ее ночные грезы и кошмары, помогают знакомые герои-эмоции — Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение.
С 11 декабря, Disney+
Сериал «Сто лет одиночества» / Cien Años de Soledad, премьера (18+)
Первая в истории экранизация романа лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсия Маркеса — сняли ее колумбийские соотечественники писателя Лаура Мора Ортега и Алекс Гарсиа Лопес.
Сверхмасштабную и сложную историю семьи Буэндиа и города Макондо даже не стали пытаться вместить в фильм, а сделали сериал из 16 эпизодов.
С 11 декабря, Netflix
Сериал «За красивым фасадом» / No Good Deed, премьера (18+)
Детективная комедия о семейной паре, которая решила переехать и продает исторический дом 1920-х. За право его купить сразу разворачивается настоящая битва, но особняк на самом деле хранит не самые приятные тайны.
Главные роли сыграли Лиза Кудроу («Друзья») и Рэй Романо («Безупречный»), а режиссером выступила Сильвер Три («Бортпроводница»).
С 12 декабря, Netflix
Сериал «Букмекер» / Bookie, 2 сезон (18+)
Второй сезон комедии Чака Лорри (сценарист «Теории большого взрыва», «Детства Шелдона» и «Два с половиной человека») про букмекера-недотепу Дэнни (Себастьян Манискалко) и его друзей, которые вынуждены выкручиваться как могут из-за легализации азартных игр.
Среди новичков каста — Зак Брафф («Клиника») и Рэй Романо («За красивым фасадом»).
С 12 декабря, Max
Фильм «Мария» / Maria (18+)
Претендовавший на «Золотого льва» в Венеции байопик о последних днях великой оперной певицы Марии Каллас. История одновременно красивого и трагичного увядания, которое с блеском играет Анджелина Джоли — критики ждут номинации на «Оскар».
Режиссером выступил чилиец Пабло Ларраин, который уже снял несколько успешных биографий — «Джеки» о Жаклин Кеннеди и «Спенсер» о принцессе Диане и принце Чарльзе.
С 13 декабря, Kion
Фильм «Это не я» / C'est pas moi (18+)
Сюрреалистическая 40-минутная автобиография режиссера Леоса Каракса («Дурная кровь», «Корпорация "Святые моторы"», «Аннет»). Премьера состоялась в Каннах и многих оставила в недоумении: большой автор по очень своеобразной логике компилирует игровые сцены со своим любимым артистом (и альтер эго в кино) Дени Лаваном и архивные кадры с близкими ему людьми.
С 10 декабря, Prime Video
Сериал «Короли Тьюпело: Криминальная сага» / The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga, премьера (16+)
Документальный мини-сериал о запутанной истории в маленьком американском городке Тьюпело в штате Миссисипи — родине Элвиса Пресли. По словам создателей братьев Чэпмана Рассела и Маклейа Вэй (док «Дикая-дикая страна»), они случайно вспомнили новость про имперсонатора Короля, который в 2013 году отправил ядовитое вещество президенту Обаме. В итоге расследование инцидента получилось по-настоящему безумным: с заговорами, предательствами и неповторимой южной атмосферой.
C 11 декабря, Netflix
Сериал «На крючке: когда звонит мошенник» (18+)
Масштабное четырехсерийное расследование о телефонном мошенничестве. Режиссеры Магомед Гаджиев и Максим Скрябин рассказывают две параллельные истории: с точки зрения как конкретной жертвы, так и преступников. Героем проекта становится обычный молодой мужчина, лишившийся своих сбережений, но этим дело не ограничивается — авторы внедряются в колл-центр и показывают схемы изнутри.
Среди приглашенных экспертов — банковские и компьютерные «безопасники», психолог, криминолог, журналисты и другие специалисты.
С 13 декабря, Okko
Фильм «Ручная кладь» / Carry-On, премьера (18+)
Триллер о сотруднике аэропорта Итане (Тэрон Эджертон, «Рокетмэн», франшиза Kingsman), которого шантажирует злодей-незнакомец (Джейсон Бейтман, «Озарк», «Хэнкок») — он требует пропустить на борт лайнера некий опасный груз.
Режиссером выстпил испанец Жауме Кольет-Серра («Воздушный маршал», «Черный Адам», «Путешествие по джунглям»).
С 13 декабря, Netflix
Фильм «Мятежники» (12+)
Социальная драма режиссера и писателя Владимира Аленикова (дилогия о Петрове и Васечкине, «Небесная команда»). По сюжету недобросовестный бизнесмен хочет открыть на месте интерната для детей-инвалидов торговый комплекс, для чего подкупает чиновников. Однако дети готовы пойти на все, чтобы отстоять свой дом.
В главных ролях — народная артистка России Ольга Волкова («Небеса обетованные», «Хор») и перспективная Василиса Коростышевская («Мой любимый чемпион», «Камбэк»).
C 15 декабря, Kion
Фильм «Вампиры легкого поведения» / The Radleys (18+)
Британская черная комедия о семье вампиров с Келли Макдональд («Старикам тут не место», «На игле») и Дэмиэном Льюисом («Миллиарды») в касте. Тинейджерка Клара Рэдли (Бо Брагасон) ведет с родителями Хелен и Питером и младшим братом Роуэном (Гарри Бексендейл) тихую жизнь в небольшом английском городке. Все меняется, когда девочка, защищаясь от нападения одноклассника, в порыве гнева убивает его, а затем выпивает кровь. Так она узнает тайну: семейство Рэдли на самом деле — вурдалаки. А еще — у ее папы есть брат-близнец, которого взывают, чтобы он помог избавиться от трупа.
Режиссером картины стал Эрос Лин («Шерлок», «Доктор Кто»).
С 14 декабря, «Кинопоиск», Okko, Wink
«Втроем» (16+)
Режиссерский дебют Александры Сарана — одной из продюсеров фильмов «Конференция» и «Первый снег». У чиновницы Минкульта Даши (Ирина Старшенбаум), на первый взгляд, идеальная жизнь — высокий пост и отношения с надежным Димой (Алесь Снопковский), который купил квартиру для их будущей семьи. Но на самом деле в работе все не так уж гладко, а возлюбленного интересует больше не ее мнение, а мамы. Даша едет в командировку по Пермскому краю, во время которой знакомится с владельцем бара Сережей (Сергей Кузнецов).
С 14 декабря, Start, «Кинопоиск»
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