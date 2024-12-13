«Мамонты» со Стояновым и Ищенко, «Декстер: Первородный грех» и «Секретный уровень»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Секретный уровень» / Secret Level, премьера (18+)

Анимационный сериал Тима Миллера — одного из создателей антологии «Любовь. Смерть. Роботы» и режиссера первого «Дэдпула». «Секретный уровень» сделан по тому же принципу и посвящен популярным видеоиграм: от классического Pac Man до Warhammer, Crossfire, Dangeons&Dragons, Sifu, Concord и других.

Каст проекта максимально звездный: в озвучке участвуют Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер с сыном Патриком, Кевин Харт, Гэбриел Луна и Ариана Гринблатт.

С 10 декабря, Prime Video