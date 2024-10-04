Когда Клуни встретил Питта: что не так с фильмом «Одинокие волки»?

На Apple TV+ вышла криминальная комедия «Одинокие волки» — история о том, как Брэд Питт и Джордж Клуни делают опасную работу, острят и преодолевают старость. Фильм уже стал рекордсменом сервиса по просмотрам и точно получит сиквел, но хвалить «Волков» почему-то не хочется. Алексей Нимандов рассказывает, что не так с картиной.
Режиссер Джон Уоттс в последние годы снимал трилогию о Человеке-пауке с Томом Холландом. Этот опыт он перенес в фильм про двух решал, которые сталкиваются с одной проблемой за другой на просторах ночного Нью-Йорка. По тону и подаче «Одинокие волки» и правда чем-то напоминают картины Marvel — герои регулярно перебрасываются колкостями, юмор есть и в экшн-эпизодах, сюжет динамичен, не грузит (почти) лишними подробностями, а в конце есть обязательный тейк о том, что дружба — это круто.
Разница только в том, что герои Брэда Питта и Джорджа Клуни носят обычную одежду, а не пестрое трико, а сам фильм вышел на стриминге компании Apple после примерно месяца ограниченного кинопроката в США. Это разумный ход: вряд ли по большей части разговорная картина с одной вменяемой экшн-сценой сделала бы кассу кинотеатрам, но для домашнего просмотра «Одинокие волки» — идеальное зрелище. Также, вероятно, рассудили и многие люди по всему земному шару, поэтому фильм уже стал самым просматриваемым в истории Apple TV+.
Причина зрительского успеха в том, что Уоттс, создавая сценарий «Волков», сразу понял сильные стороны будущего фильма. Их две — это, собственно, Джордж Клуни и Брэд Питт. У их персонажей нет имен, поэтому придется называть их именами актеров, но это и не важно — достаточно знать, что протагонисты умеют решать проблемы и вообще-то работают по одиночке. Впрочем, эти тезисы рушатся уже в открывающих сценах «Волков» — чтобы избавиться от нежелательного трупа, Питту и Клуни придется не только урезонить свои понты, но и стать командой. Такая фабула — совершенно легальный повод 90% времени показывать диалоги двух отличных актеров, которым на самом деле тут и нечего особо играть. Питт и Клуни вытягивают кадр чисто на опыте.
Поначалу это очаровывает, но вскоре хочется чего-то еще: с учетом того, что фильм идет 108 минут, а не, скажем, 80, как совсем уж необязательные боевички на один вечер. Да, где-то в середине картины нас ждет неплохая сцена погони, смешной эпизод с балканским танцем, а в конце — короткая, но напряженная перестрелка, но этого недостаточно. Видимо, Джон Уоттс настолько устал от экшена в «Человеке-пауке», что решил просто поснимать смешные диалоги и показать, как круто Клуни управляется с отельной тележкой (поймете при просмотре!).
Второй недостаток фильма — его предсказуемость. Если вы смотрели больше двух комедий в своей жизни, то, читая синопсис «Одиноких волков», сразу разгадаете, как будет развиваться история: герои от неприязни перейдут к дружбе (да, это типичный бадди-муви), которую скрепит череда внезапных испытаний, в конце выяснят, что их задание было совсем не тем, чем казалось, а под титры решалы гордо уйдут в закат, чтобы отправиться на поиски правды. Эта клишированная, но рабочая схема даже не пытается обмануть ожидания зрителя, но, опять же, все спасает динамика повествования и харизмы ведущих актеров (да-да, вот настолько Питт и Клуни важны в этой истории!).
Учитывая титулованных артистов и режиссера, едва ли «Одинокие волки» стоили дешево (есть информация, что только гонорары Клуни и Питта составили по 35 миллионов долларов), но этот фильм точно дешевле, чем другие проекты Apple — например, монструозные «Наполеон» Ридли Скотта, военный сериал «Властелины воздуха» или почти четырехчасовая драма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. При этом, что парадоксально, именно эта милая, но все-таки второстепенная комедия показала рекордные цифры и побудила начать работу над сиквелом — благо, что для него в «Одиноких волках» запрятано сразу несколько хороших поводов. Но для продолжения зрителей придется удивить чем-то новым — есть впечатление, что во второй раз смешные пикировки Питта и Клуни просто не сработают, как не вытягивает сиквел «Джокера» (прямо сейчас идущий в мировом, но не официальном российском прокате) мрачная харизма Хоакина Феникса.
Подытоживая, хочется еще раз скорректировать ожидания тех, кто пока не смотрел фильм, но планирует: несмотря на то, что в касте присутствуют одни из самых крутых актеров планеты, и очевидный талант Джона Уоттса, перед вами классическая комедия для стримингов. Эта формулировка несет в себе кучу плюсов и минусов, главный из которых — абсолютная предсказуемость, а может даже и вторичность всего происходящего на экране.
«Одинокие волки» — это очень комфортный фильм без вызова к зрителю, под который удобно съесть ужин, полистать ленту соцсетей и почесать за ушком питомца. Но в то же время за счет этой предсказуемости вы гарантированно получите удовольствие от увиденного и, скорее всего, будете ждать продолжения.
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