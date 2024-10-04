Когда Клуни встретил Питта: что не так с фильмом «Одинокие волки»?

Поначалу это очаровывает, но вскоре хочется чего-то еще: с учетом того, что фильм идет 108 минут, а не, скажем, 80, как совсем уж необязательные боевички на один вечер. Да, где-то в середине картины нас ждет неплохая сцена погони, смешной эпизод с балканским танцем, а в конце — короткая, но напряженная перестрелка, но этого недостаточно. Видимо, Джон Уоттс настолько устал от экшена в «Человеке-пауке», что решил просто поснимать смешные диалоги и показать, как круто Клуни управляется с отельной тележкой (поймете при просмотре!).

Второй недостаток фильма — его предсказуемость. Если вы смотрели больше двух комедий в своей жизни, то, читая синопсис «Одиноких волков», сразу разгадаете, как будет развиваться история: герои от неприязни перейдут к дружбе (да, это типичный бадди-муви), которую скрепит череда внезапных испытаний, в конце выяснят, что их задание было совсем не тем, чем казалось, а под титры решалы гордо уйдут в закат, чтобы отправиться на поиски правды. Эта клишированная, но рабочая схема даже не пытается обмануть ожидания зрителя, но, опять же, все спасает динамика повествования и харизмы ведущих актеров (да-да, вот настолько Питт и Клуни важны в этой истории!).



Учитывая титулованных артистов и режиссера, едва ли «Одинокие волки» стоили дешево (есть информация, что только гонорары Клуни и Питта составили по 35 миллионов долларов), но этот фильм точно дешевле, чем другие проекты Apple — например, монструозные «Наполеон» Ридли Скотта, военный сериал «Властелины воздуха» или почти четырехчасовая драма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. При этом, что парадоксально, именно эта милая, но все-таки второстепенная комедия показала рекордные цифры и побудила начать работу над сиквелом — благо, что для него в «Одиноких волках» запрятано сразу несколько хороших поводов. Но для продолжения зрителей придется удивить чем-то новым — есть впечатление, что во второй раз смешные пикировки Питта и Клуни просто не сработают, как не вытягивает сиквел «Джокера» (прямо сейчас идущий в мировом, но не официальном российском прокате) мрачная харизма Хоакина Феникса.