5 отличных документальных фильмов, после которых захочется стать веганом

В прокате в России все еще можно поймать «Гунду» — бескомпромиссный и трогательный фильм одного из лучших документалистов современности Виктора Косаковского о свинье, ее поросятах, курицах и коровах. После просмотра этой картины некоторые зрители, как и ее режиссер, сознательно становятся веганами. «Собака.ru» рассказывает о «Гунде» и еще четырех относительно новых лентах, после которых хочется отказаться от продуктов животного происхождения.
«Гунда» / Gunda (2020)
Режиссер Виктор Косаковский веганом стал еще в детстве — из-за травматичной для юной психики истории: поросенка, с которым он играл и дружил в деревне, коснулась судьба сотен тысяч других (спойлер: его зарезали). Кстати, с трех лет отказался от мяса и других животных продуктов и актер Хоакин Феникс, выступивший исполнительным продюсером картины.
«Гунда» — работа невероятного чуткого профессионала и радикального художника. Во-первых, картина черно-белая, во-вторых, в ней нет музыки, подсказывающей зрителю эмоции, в-третьих, в ней не появляются люди. Совсем. Человек остается где-то за кадром, врываясь в разумно устроенный анималистичный мир только машинным шумом. А главные герои и звезды тут — свинья Гунда и ее новорожденные поросята, курицы, впервые выпущенные из клетки и не знающие, что такое свобода, и коровы, выбравшиеся после зимы на весенний выпас. Здесь не будет жестоких сцен со скотобоен и других приемов, подчеркивающих, как ужасен и лицемерен человек. Косаковский слишком тонкий мастер, чтобы действовать настолько грубо. Он просто предлагает полюбоваться, какой на самом деле прекрасный и осознанный мир у тех, кого мы едим.
Бонусный фильм – «Окча». Это тоже история одной свиньи и большой дружбы, только художественная — от автора триумфальных «Паразитов» Пон Джун-хо и с Тильдой Суинтон в одной из ролей.
«Seaspiracy» (Морской заговор) / Seaspiracy (2021)
Фильм покушается на пищевые привычки тех, кто исповедует пескетарианство, то есть не приемлет мяса, но употребляет рыбу. Документальная картина в жанре расследования недавно вышла на Netflix. Британский режиссер Али Табризи подробно разбирает все, что касается водной стихии и тех, кто обитает на дне океана. Он исследует и проблему случайного улова (40% его никак не используется), и «зеленую маркировку» на консервах, якобы не вредящую дельфинам, и разрушительные последствия рыболовного промысла. Сделано все в лучших традициях кино с заранее выбранной и однозначной позицией авторов — зато это срабатывает на широкой публике лучше тонких философских размышлений.
Бонусный фильм — «Скотозаговор». Те же авторы обличали промышленное животноводство и его вред для окружающей среды под продюсерством Леонардо Ди Каприо.
«Доминион» / Dominion (2018)
Еще один документальный фильм, спродюсированный Хоакином Фениксом. Тут он, правда, еще и поучаствовал в озвучивании картины вместе с Руни Марой, Сией, Кэт вон Ди и Сэди Синк. Почти двухчасовая картина рассказывает о разных формах эксплуатации и абьюза человеком животных — не только для употребления в пищу, но и для развлечения. Снимали фильм в Австралии, а посмотреть его можно бесплатно на его официальном сайте.
Бонусный фильм — «Lucent» («Прозрачный»). На самом деле «Доминион» — сиквел этой картины 2014 года, посвященной нечеловеческим (во всех смыслах) условиям содержания свиней на фермах Австралии. Картина также находится в свободном доступе.
«73 коровы» / 73 Cows (2018)
Создатель документальной короткометражки Алекс Локвуд, конечно, не слышал в детстве наивную песню из советского мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания» про 33 коровы, и это не оммаж.
73 — количество мясных коров, которых переоценивший свою жизнь фермер Джей Вильде решает отдать в приют. В Европе и США есть специальные проекты, где животные из разных хозяйств могут спокойно дожить свой срок — до естественной смерти. Фильм длится всего 15 минут и есть в открытом доступе. Кстати, коров и куриц именно из таких приютов для бывших фермерских животных снял в своем фильме Виктор Косаковский.
Бонусный фильм — «Последняя свинья». Это схожая по сюжету история, только другой фермер в ней занимается пристройством 200 свиней.
«Съедает вас заживо» / Eating You Alive (2016)
Многие агитирующие за веганство фильмы сосредотачиваются на таком аспекте, как здоровье. «Съедает вас заживо» не исключение. Это попытка показать, как растительное питание влияет на болезни от сахарного диабета до ожирения. Свою экспертизу дают не только практикующие врачи, но и ученые и шеф-повара. Как и многие другие веганские фильмы, этот тоже находится в свободном доступе.
Бонусный фильм — «Вилки вместо ножей». Биохимик Колина Кэмпбелла изучает связь питания и сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
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