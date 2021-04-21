5 отличных документальных фильмов, после которых захочется стать веганом

«Гунда» / Gunda (2020)

Режиссер Виктор Косаковский веганом стал еще в детстве — из-за травматичной для юной психики истории: поросенка, с которым он играл и дружил в деревне, коснулась судьба сотен тысяч других (спойлер: его зарезали). Кстати, с трех лет отказался от мяса и других животных продуктов и актер Хоакин Феникс, выступивший исполнительным продюсером картины.

«Гунда» — работа невероятного чуткого профессионала и радикального художника. Во-первых, картина черно-белая, во-вторых, в ней нет музыки, подсказывающей зрителю эмоции, в-третьих, в ней не появляются люди. Совсем. Человек остается где-то за кадром, врываясь в разумно устроенный анималистичный мир только машинным шумом. А главные герои и звезды тут — свинья Гунда и ее новорожденные поросята, курицы, впервые выпущенные из клетки и не знающие, что такое свобода, и коровы, выбравшиеся после зимы на весенний выпас. Здесь не будет жестоких сцен со скотобоен и других приемов, подчеркивающих, как ужасен и лицемерен человек. Косаковский слишком тонкий мастер, чтобы действовать настолько грубо. Он просто предлагает полюбоваться, какой на самом деле прекрасный и осознанный мир у тех, кого мы едим.

Бонусный фильм – «Окча». Это тоже история одной свиньи и большой дружбы, только художественная — от автора триумфальных «Паразитов» Пон Джун-хо и с Тильдой Суинтон в одной из ролей.