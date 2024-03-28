Главные роли в сериале исполняют Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Михалкова-Кончаловская и Глеб Пускепалис. «Поскольку у нас были сжатые сроки производства, и я работала параллельно еще на другом проекте, на кастинг у меня не было времени. Я решила поступить проверенным способом и брать не актеров, открыла свои контакты и просто начала звать людей, которые, на мой взгляд, подходили на роли. У всех все получилось идеально», — говорит о касте продолжения «Обоюдного согласия» режиссер Валерия Гай Германика.

«До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия, и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит. Несмотря на давление, моя героиня старается добиться правды. Я думаю, что смогла бы пройти по ее пути, но сделала бы это намного конкретнее и убедительнее», — отмечает Диана Арбенина.

Второй сезон сериала «Обоюдное согласие» стартует 1 апреля на Kion.

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