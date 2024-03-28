Сюжет второго сезона разворачивается после убийства успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева (Максим Ползиков). Подозрение моментально падает на его жену Марину (Глафира Тарханова): все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа.
Марина (Глафира Тарханова) и Григорий (Максим Ползиков) Венишевы празднуют «фарфоровую свадьбу» — они уже двадцать лет вместе и родили троих детей. Он — успешный бизнесмен, основатель реабилитационного центра, у которого в друзьях мэр города Котов и много других влиятельных людей, собравшихся на праздник семейного счастья. Но почему-то по дороге домой Григорий и Марина совсем не веселы, на его признание в любви женщина не отвечает взаимностью. Через несколько минут он будет лежать у подъезда своего дома с кухонным ножом в животе, а она — рыдать в трубку и просить полицию срочно приехать.
На первый взгляд, дело кажется простым и понятным, но чем больше людей оказываются в него вовлеченными, тем сложнее понять, кому было выгодно убийство Гриши. Так, растерянная после трагедии Марина сразу собирает волю в кулак и, попав в СИЗО, звонит московскому адвокату Иде Кузнецовой (Елена Ханга). Старшая дочь Женя тоже не сидит сложа руки: она заботится о младших братьях и всячески привлекает внимание к делу, чтобы спасти мать. Следовательница Анна (Диана Арбенина) со своей стороны чует неладное: ее шеф почему-то не хочет привлекать к убийству лишнего внимания и очень спешит поскорее закрыть дело.
Главные роли в сериале исполняют Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Михалкова-Кончаловская и Глеб Пускепалис. «Поскольку у нас были сжатые сроки производства, и я работала параллельно еще на другом проекте, на кастинг у меня не было времени. Я решила поступить проверенным способом и брать не актеров, открыла свои контакты и просто начала звать людей, которые, на мой взгляд, подходили на роли. У всех все получилось идеально», — говорит о касте продолжения «Обоюдного согласия» режиссер Валерия Гай Германика.
«До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия, и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит. Несмотря на давление, моя героиня старается добиться правды. Я думаю, что смогла бы пройти по ее пути, но сделала бы это намного конкретнее и убедительнее», — отмечает Диана Арбенина.
Второй сезон сериала «Обоюдное согласие» стартует 1 апреля на Kion.
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