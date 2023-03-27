8 многообещающих молодых актеров Петербурга

Федор Федотов

Доставщик пирогов Матвей в новогоднем хите «Серебряные коньки» и заколдованный принц Георг в анимационном «Щелкунчике».

Романтический герой российского театра и кино как будто телепортировался к нам из века XIX. Или даже XVIII-го — времен писателя Лоренса Стерна, в остроумной постановке по мотивам девятитомного (!!!) романа которого Федор сыграл отца-идеалиста «Тристрама Шенди, джентельмена». За что получил номинацию на главную театральную премию страны «Золотая маска». И тем самым окончательно упрочил свои позиции в труппе Ленсовета, куда не так давно перешел из ТЮЗа. Впереди у Федотова здесь же — главная роль наивного племянника Александра Адуева в майской премьере Романа Кочержевского «Обыкновенная история» по Гончарову.

Публике широкой Федор стал известен по романтическому же амплуа, но в кино: он сыграл в сказке «Серебряные коньки» рассекающего по льду рек и каналов Петербурга юного доставщика пирогов Матвея. Бледный юноша с горящим взором покорил сердце не только дворянки Алисы (Софья Присс) и российских зрителей, но и иностранных: фильм вышел на Netflix Originals по всему миру. Получить роль Федору помогло его хоккейное прошлое. Оно же пригодилось в сериале о фигурном катании «Последний аксель» и телевизионном шоу «Ледниковый период».

Кажется, что в фильмографии положительного героя (как в кино, так и в жизни) не хватает только роли принца? А она была! Федор озвучил заколдованного в деревянную игрушку Георга в анимационной сказке «Щелкунчик и волшебная флейта».

В этом году ждем актера в сериалах «В парке Чаир» (возвышенный поэт Сережа) и «Гнать» (в компании Олега Меньшикова и Филиппа Янковского!), байопике Любови Орловой «Любовь Советского Союза» (Пашка Шпигель) и драме «Блондинка» по мотивам киноповести Володина.