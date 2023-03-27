8 многообещающих молодых актеров Петербурга

Девочки, не благодарите! Сериал «Актрисы» только готовится выйти на этой неделе, а мы уже подготовили синопсис для его сиквела — мужского сезона. Рассказываем про восемь молодых артистов из Петербурга, чьих ролей в кино мы всегда особенно ждем.
Федор Федотов
Доставщик пирогов Матвей в новогоднем хите «Серебряные коньки» и заколдованный принц Георг в анимационном «Щелкунчике».
Романтический герой российского театра и кино как будто телепортировался к нам из века XIX. Или даже XVIII-го — времен писателя Лоренса Стерна, в остроумной постановке по мотивам девятитомного (!!!) романа которого Федор сыграл отца-идеалиста «Тристрама Шенди, джентельмена». За что получил номинацию на главную театральную премию страны «Золотая маска». И тем самым окончательно упрочил свои позиции в труппе Ленсовета, куда не так давно перешел из ТЮЗа. Впереди у Федотова здесь же — главная роль наивного племянника Александра Адуева в майской премьере Романа Кочержевского «Обыкновенная история» по Гончарову.
Публике широкой Федор стал известен по романтическому же амплуа, но в кино: он сыграл в сказке «Серебряные коньки» рассекающего по льду рек и каналов Петербурга юного доставщика пирогов Матвея. Бледный юноша с горящим взором покорил сердце не только дворянки Алисы (Софья Присс) и российских зрителей, но и иностранных: фильм вышел на Netflix Originals по всему миру. Получить роль Федору помогло его хоккейное прошлое. Оно же пригодилось в сериале о фигурном катании «Последний аксель» и телевизионном шоу «Ледниковый период».
Кажется, что в фильмографии положительного героя (как в кино, так и в жизни) не хватает только роли принца? А она была! Федор озвучил заколдованного в деревянную игрушку Георга в анимационной сказке «Щелкунчик и волшебная флейта».
В этом году ждем актера в сериалах «В парке Чаир» (возвышенный поэт Сережа) и «Гнать» (в компании Олега Меньшикова и Филиппа Янковского!), байопике Любови Орловой «Любовь Советского Союза» (Пашка Шпигель) и драме «Блондинка» по мотивам киноповести Володина.
Евгений в сериале «Аксентьев».
Евгений Серзин
Потомок Ленина в переосмысленном «Фандорине» и человек со сверхспособностями в детективе «Аксентьев».
В нежной повести взросления «Звездный билет» Василия Аксенова, экранизированной в 1962-м Александром Зархи под названием «Мой младший брат», рассказ ведется от имени серьезного старшего брата-физика Виктора, хотя настоящий ее герой — юный лирик Димка. Также Евгений Серзин за прошлый год окончательно доказал, что он не просто младший брат актера и режиссера Семена Серзина, играющий почти во всех его спектаклях, а равнозначный протагонист.
Судите сами. В 2022-м Женя выпустил «Дядю Ваню» в «Приюте комедианта», дебютировав в амплуа постановщика. При этом так удачно провел актерский кастинг, что сыгравший у него Астрова Павел Чинарев вновь получил эту же роль в недавней премьере МХТ им. Чехова. А на киноплатформах в сезоне 2022/2023 вышли сразу три заметных сериала с его участием: панк-сказка «Король и Шут», а также детективы «Аксентьев» (Серзин как раз заглавный персонаж!) и «Фандорин. Азазель». В последнем Женя сыграл дерзкого художника-акциониста, потомка того самого Владимира Ульянова. Правда, не совершившего революцию — проект сделан в жанре альтернативной истории.
Впрочем, и до этого карьерного прорыва вы могли запомнить выразительную пластику Серзина-младшего, если не в фильмах «Лето» и «Общага», сериалах «Мажор», «Коса», «Шторм» и «ЮЗЗЗ» или на театральной сцене МДТ и «Невидимого театра», то музыкальной: Женя — солист группы «Не'Мой Фронт». В этом году ждем от бэнда новых песен, а Евгения — в драме «1993» режиссера «Географ глобус пропил» Александра Велединского (в роли Ивана Лапшина, который, еще по заветам Алексея Германа наш друг!), триллере «Ничья земля» и байопике поэта Борис Рыжего, который готовит Семен Серзин.
Денис — в центре, справа — Сергей Горошко.
Денис Прытков
Анестезиолог в «Капельнике», неуловимо напоминающий своим обаянием Сергея Бодрова-младшего.
Денис с детства хотел стать актером, но после школы работал художником по стеклу, как мама и папа. Что, впрочем, не помешало ему все же поступить в петербургскую театральную академию — на уже легендарный курс Вениамина Фильштинского в РГИСИ. В 2020 году его выпускники так сдружились на спектакле «Наш класс», что решили не расставаться, создав свой независимый театр FULCRO. Здесь Прыткову пригодились талант не только актерский, но и художественный: он разработал для FULCRO фирменный стиль и дизайн.
Сам себя Денис скромно называет «почти положительным героем», но с этим точно не согласятся зрители, полюбившие сериал «Капельник» не только за его немного сказочную оптимистичную манеру повествования о страшных вещах вроде наркозависимости, но и обаятельного протагониста. Его врач-анестезиолог и реаниматолог Ваня с обезоруживающей детской улыбкой и трогательной родинкой на правой щеке — просто хороший человек, которого так не хватало нашим сериалам. И это тот случай, когда актерская формула «будь собой в предлагаемых обстоятельствах» работает на все сто процентов.
А вообще хочется еще больше Прыткова на экранах больших и малых. Пока же ловим Дениса в детективной драме «Чужой» с Кириллом Плетневым (идет с 23 марта!) и ждем выхода российского версии «Сцен из супружеской жизни», но для 25-летних — фильм Наталии Кончаловской «Все время на свете».
Антон (справа) и Тихон Жизневский в фильме «Первый Оскар».
Антон Момот
Гениальный оператор Лев Альперин в «Первом Оскаре» и участник войны в Афганистане в «Братстве».
Отлично поющий и сам сочиняющий стихи Антон Момот быть артистом не мечтал, отдавая в детстве предпочтение акробатике, хореографии и кикбоксингу. Но в 12 лет увидел по телевизору «Бригаду» — и это стало толчком к перемене участи. К 32-м годам в фильмографии ученика Григория Козлова и актера театра «Мастерская» почти четыре десятка киноработ. Антон успел сняться в «Кухне», «Гоголе», «Троцком» и даже — проклятии всех петербургских актеров — полицейских сериалах. Но в отличие от театра, где он примерял, например, образ Григория Мелехова в масштабнейшей постановке по «Тихому Дону» (спектакль длится восемь часов!), в кино главные роли Момот начал получать несколько лет назад. Например, Антон сыграл в картине о выживании супружеской пары в тайге (которая, конечно, еще и метафора) «Двое» и драме «Братство» Павла Лунгина, рассказывающей о выводе советских войск из Афганистана.
А в прошлом году вышел «Первый Оскар» — художественная история о создания реальной ленты «Разгром немецких войск под Москвой». В 1943 году та стала лучшим документальным фильмом по версии Американской киноакадемии. В «Первом Оскаре» сам начинавший как оператор режиссер Сергей Мокрицкий показал, как умение видеть действительность по-своему и рождает кино как искусство, прежде всего визуальное. Антон Момот сыграл в фильме интеллигентного оператора Льва Альперина — персонаж вымышленный, но оттого не менее обаятельный: мальчика из хорошей еврейской семьи, который наперекор родителям вместе со всем курсом идет снимать Великую Отечественную войну. Зная, что вернутся далеко не все.
Сам Антон на экраны вернется. И уже скоро — как и Федор Федотов, он снялся в сериале «Любовь Советского Союза»
Константин Плотников
Актер театра «Цехъ» стал Михаилом Горшеневым в панк-сказке по мотивам биографии и песен группы «Король и Шут».
Хотя 33-летний Константин далек по возрасту от «поколения сторожей и дворников», именно уборщиком он устроился в 24 года, чтобы оплачивать учебу в РГИСИ. Актерское образование было для Плотникова вторым высшим (а значит автоматически платным) — сперва здесь же он отучился на экономическом факультете и какое-то время побыл офисным менеджером. Кстати, дворником Константин работает до сих пор — в Александро-Невской лавре. Правда, сейчас для него это в большей степени медитативное занятие, чем источник дохода.
Актер театра «Цехъ» и иммерсивного шоу «Вернувшиеся» стал известен моментально — как только создатели сериала «Король и Шут» раскрыли подробности каста. Поклонники панк-группы тут же завалили Плотникова в соцсетях советами, как именно нужно воплощать на экране образ их кумира Михаила Горшенева, а также редкими фото и видео. Впрочем, и сам Константин даже к пробам готовился в стиле Дэниел Дэй-Льюиса — не только смотрел записи концертов и интервью, «снимая» манеру, и слушал «КиШ», но и читал труды анархиста Кропоткина, чьи идеи были близки Горшку, а также книгу бас-гитариста Александра Балунова. Для анализа своего героя Плотников даже завел тетрадку, в которой вел «дневник Горшка», составляя в нем психологический портрет своего прототипа.
Дальнейшее уже история: и Константин берет гитару (вернее микрофон) и поет громким голосом, а также играет в сериале так, что довольны результатом остались даже самые верные фанаты «КиШа».
Юрий Насонов
Мажор Гречкин из «Майора Грома» и уличный боец в новом сериале «Колотушка».
Первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» построен в том числе на том, что не все так однозначно: герои амбивалентны, черное кажется белым, белое — черным. Но есть исключения. Например, юноша «неприятный во всех отношениях» Кирилл Гречкин — избалованный мажор, считающий, что он выше закона. Несмотря на одномерность персонажа, он запомнился зрителям (и в особенности зрительницам!) благодаря обаянию сыгравшего его актера Юрия Насонова.
После «Грома» Юра стал нарасхват не только у поклонниц кинофраншизы, но и кастинг-директоров. Насонов снялся в сериалах «Стая», «ЮЗЗЗ», «Бег улиток» и идущем прямо сейчас в кинотеатрах фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы».
«Российский Николас Холт» Насонов все понимает про свою внешность героя пубертатных девичьих грез — в амплуа романтического героя он выходит в роли Ромео на сцену театра «Мастерская», созданного его учителем Григорием Козловым. А вот в кино Юра решил побороться со стереотипами и сыграть «реального пацана» в сериале «Колотушка» — Саню, вынужденного волею судеб участвовать в уличных боях без правил. С ролью на сопротивление он справился идеально, хотя еще на этапе подготовки съемок серьезно травмировал ногу. Это, по словам самого Юры, «научило его быть мужиком, как бы громко это ни звучало, травма закалила, а нагрузки сделали сильнее физически». Тем интереснее, где мы увидим его дальше.
Никита Волков
Тренер Антон Ковалев в хитовом сериале «Трудные подростки» и Кощей в полном метре анимационного сериала «Сказочный патруль».
Ученик Юрия Бутусова собирался поступать на юридический факультет СПбГУ, но вовремя сменил курс с вуза на 22-линии на альма-матер на Моховой улице — РГИСИ. Мэтч с актерством произошел сразу. Никита начал сниматься в заметных ролях с 19 лет. А уже через год сыграл в экранизации пьесы Тургенева «Две женщины» вместе с Рэйфом Файнсом. Поэтому к 30-ти (юбилей Никита отметит в мае) в его карьере было уже более трех десятков киноработ.
Из-за героя Волкова отношения подруг в дамеди «Кризис нежного возраста» Меркуловой и Чупова стали запутанными, он спасал мир в янг-эдалтах «Дед Мороз. Битва магов» и «Черновике» по мотивам книг автора «Дозоров» Сергея Лукьяненко и завоевывал сердце Анны Чиповской в сериале «Пекарь и красавица», российском ремейке израильского проекта.
Настоящий большой успех пришел к Никите в 2019-м с релизом «Трудных подростков» — обаятельного драмеди о некогда популярном футболисте, который после колонии берется тренировать юных хулиганов, чтобы они смогли пройти на местную Олимпиаду. Отличная спортивная форма пригодилась Волкову и при подготовке к роли дзюдоиста Олега Крецула. Байопик чемпиона Паралимпийских игр должен выйти в этом году.
Сергей Горошко
Миллиардер Сергей Разумовский в первом российском кинокомиксе «Майор Гром» и следователь Бриллинг в новом «Фандорине».
Яркий, взрывной и темпераментный Сергей Горошко путь от вчерашнего талантливого выпускника театрального вуза до суперзвезды проделал с космической скоростью: снялся в роли главного антагониста — IT-гения Сергея Разумовского — в кинокомиксе «Майор Гром: Чумной доктор».
Кажется, это просто везение? Не думаем. Скорее, невероятно деятельная натура Сережи — именно он стал главным фандрайзером при создании вместе с одногруппниками по курсу Фильштинского в РГИСИ и режиссером Дарьей Шаминой театра FULCRO. (Успевая параллельно сниматься в кино и выступать вместе с инди-рокерами «Анжела вопит»!)
Над званием «главного злодея российского кино» Горошко иронизирует, но, как трикстер, мягко провоцирует фанатов, выбрав следующей большой ролью не самого положительного персонажа — честолюбивого следователя-карьериста Бриллинга в новой экранизации романов о Фандорине. А после — вновь стража правопорядка в петербургском сезоне «Содержанок».
Это, кстати, стало началом большой дружбы с продюсером проекта Дарьей Мороз. Она позвала Сергея сниматься в своем режиссерском дебюте — сериале «Секс. До и после», который, надеемся, выйдет уже в этом году.
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