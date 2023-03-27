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Кино и сериалы

8 многообещающих молодых актеров Петербурга

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Девочки, не благодарите! Сериал «Актрисы» только готовится выйти на этой неделе, а мы уже подготовили синопсис для его сиквела — мужского сезона. Рассказываем про восемь молодых артистов из Петербурга, чьих ролей в кино мы всегда особенно ждем.

Фото: Алексей Корзов

Федор Федотов

Доставщик пирогов Матвей в новогоднем хите «Серебряные коньки» и заколдованный принц Георг в анимационном «Щелкунчике».

Романтический герой российского театра и кино как будто телепортировался к нам из века XIX. Или даже XVIII-го — времен писателя Лоренса Стерна, в остроумной постановке по мотивам девятитомного (!!!) романа которого Федор сыграл отца-идеалиста «Тристрама Шенди, джентельмена». За что получил номинацию на главную театральную премию страны «Золотая маска». И тем самым окончательно упрочил свои позиции в труппе Ленсовета, куда не так давно перешел из ТЮЗа. Впереди у Федотова здесь же — главная роль наивного племянника Александра Адуева в майской премьере Романа Кочержевского «Обыкновенная история» по Гончарову.

Публике широкой Федор стал известен по романтическому же амплуа, но в кино: он сыграл в сказке «Серебряные коньки» рассекающего по льду рек и каналов Петербурга юного доставщика пирогов Матвея. Бледный юноша с горящим взором покорил сердце не только дворянки Алисы (Софья Присс) и российских зрителей, но и иностранных: фильм вышел на Netflix Originals по всему миру. Получить роль Федору помогло его хоккейное прошлое. Оно же пригодилось в сериале о фигурном катании «Последний аксель» и телевизионном шоу «Ледниковый период».

Кажется, что в фильмографии положительного героя (как в кино, так и в жизни) не хватает только роли принца? А она была! Федор озвучил заколдованного в деревянную игрушку Георга в анимационной сказке «Щелкунчик и волшебная флейта».

В этом году ждем актера в сериалах «В парке Чаир» (возвышенный поэт Сережа) и «Гнать» (в компании Олега Меньшикова и Филиппа Янковского!), байопике Любови Орловой «Любовь Советского Союза» (Пашка Шпигель) и драме «Блондинка» по мотивам киноповести Володина.

кадр из сериала, Okko

Евгений в сериале «Аксентьев».

Евгений Серзин

Потомок Ленина в переосмысленном «Фандорине» и человек со сверхспособностями в детективе «Аксентьев».

В нежной повести взросления «Звездный билет» Василия Аксенова, экранизированной в 1962-м Александром Зархи под названием «Мой младший брат», рассказ ведется от имени серьезного старшего брата-физика Виктора, хотя настоящий ее герой — юный лирик Димка. Также Евгений Серзин за прошлый год окончательно доказал, что он не просто младший брат актера и режиссера Семена Серзина, играющий почти во всех его спектаклях, а равнозначный протагонист.

Судите сами. В 2022-м Женя выпустил «Дядю Ваню» в «Приюте комедианта», дебютировав в амплуа постановщика. При этом так удачно провел актерский кастинг, что сыгравший у него Астрова Павел Чинарев вновь получил эту же роль в недавней премьере МХТ им. Чехова. А на киноплатформах в сезоне 2022/2023 вышли сразу три заметных сериала с его участием: панк-сказка «Король и Шут», а также детективы «Аксентьев» (Серзин как раз заглавный персонаж!) и «Фандорин. Азазель». В последнем Женя сыграл дерзкого художника-акциониста, потомка того самого Владимира Ульянова. Правда, не совершившего революцию — проект сделан в жанре альтернативной истории.

Впрочем, и до этого карьерного прорыва вы могли запомнить выразительную пластику Серзина-младшего, если не в фильмах «Лето» и «Общага», сериалах «Мажор», «Коса», «Шторм» и «ЮЗЗЗ» или на театральной сцене МДТ и «Невидимого театра», то музыкальной: Женя — солист группы «Не'Мой Фронт». В этом году ждем от бэнда новых песен, а Евгения — в драме «1993» режиссера «Географ глобус пропил» Александра Велединского (в роли Ивана Лапшина, который, еще по заветам Алексея Германа наш друг!), триллере «Ничья земля» и байопике поэта Борис Рыжего, который готовит Семен Серзин.

Данил Ярощук

Денис — в центре, справа — Сергей Горошко. 

Денис Прытков

Анестезиолог в «Капельнике», неуловимо напоминающий своим обаянием Сергея Бодрова-младшего.

Денис с детства хотел стать актером, но после школы работал художником по стеклу, как мама и папа. Что, впрочем, не помешало ему все же поступить в петербургскую театральную академию — на уже легендарный курс Вениамина Фильштинского в РГИСИ. В 2020 году его выпускники так сдружились на спектакле «Наш класс», что решили не расставаться, создав свой независимый театр FULCRO. Здесь Прыткову пригодились талант не только актерский, но и художественный: он разработал для FULCRO фирменный стиль и дизайн.

Сам себя Денис скромно называет «почти положительным героем», но с этим точно не согласятся зрители, полюбившие сериал «Капельник» не только за его немного сказочную оптимистичную манеру повествования о страшных вещах вроде наркозависимости, но и обаятельного протагониста. Его врач-анестезиолог и реаниматолог Ваня с обезоруживающей детской улыбкой и трогательной родинкой на правой щеке — просто хороший человек, которого так не хватало нашим сериалам. И это тот случай, когда актерская формула «будь собой в предлагаемых обстоятельствах» работает на все сто процентов.

А вообще хочется еще больше Прыткова на экранах больших и малых. Пока же ловим Дениса в детективной драме «Чужой» с Кириллом Плетневым (идет с 23 марта!) и ждем выхода российского версии «Сцен из супружеской жизни», но для 25-летних — фильм Наталии Кончаловской «Все время на свете».

кадр из фильма

Антон (справа) и Тихон Жизневский в фильме «Первый Оскар».

Антон Момот

Гениальный оператор Лев Альперин в «Первом Оскаре» и участник войны в Афганистане в «Братстве».

Отлично поющий и сам сочиняющий стихи Антон Момот быть артистом не мечтал, отдавая в детстве предпочтение акробатике, хореографии и кикбоксингу. Но в 12 лет увидел по телевизору «Бригаду» — и это стало толчком к перемене участи. К 32-м годам в фильмографии ученика Григория Козлова и актера театра «Мастерская» почти четыре десятка киноработ. Антон успел сняться в «Кухне», «Гоголе», «Троцком» и даже — проклятии всех петербургских актеров — полицейских сериалах. Но в отличие от театра, где он примерял, например, образ Григория Мелехова в масштабнейшей постановке по «Тихому Дону» (спектакль длится восемь часов!), в кино главные роли Момот начал получать несколько лет назад. Например, Антон сыграл в картине о выживании супружеской пары в тайге (которая, конечно, еще и метафора) «Двое» и драме «Братство» Павла Лунгина, рассказывающей о выводе советских войск из Афганистана.

А в прошлом году вышел «Первый Оскар» — художественная история о создания реальной ленты «Разгром немецких войск под Москвой». В 1943 году та стала лучшим документальным фильмом по версии Американской киноакадемии. В «Первом Оскаре» сам начинавший как оператор режиссер Сергей Мокрицкий показал, как умение видеть действительность по-своему и рождает кино как искусство, прежде всего визуальное. Антон Момот сыграл в фильме интеллигентного оператора Льва Альперина — персонаж вымышленный, но оттого не менее обаятельный: мальчика из хорошей еврейской семьи, который наперекор родителям вместе со всем курсом идет снимать Великую Отечественную войну. Зная, что вернутся далеко не все.

Сам Антон на экраны вернется. И уже скоро — как и Федор Федотов, он снялся в сериале «Любовь Советского Союза»

Валентин Блох

Константин Плотников

Актер театра «Цехъ» стал Михаилом Горшеневым в панк-сказке по мотивам биографии и песен группы «Король и Шут».

Хотя 33-летний Константин далек по возрасту от «поколения сторожей и дворников», именно уборщиком он устроился в 24 года, чтобы оплачивать учебу в РГИСИ. Актерское образование было для Плотникова вторым высшим (а значит автоматически платным) — сперва здесь же он отучился на экономическом факультете и какое-то время побыл офисным менеджером. Кстати, дворником Константин работает до сих пор — в Александро-Невской лавре. Правда, сейчас для него это в большей степени медитативное занятие, чем источник дохода.

Актер театра «Цехъ» и иммерсивного шоу «Вернувшиеся» стал известен моментально — как только создатели сериала «Король и Шут» раскрыли подробности каста. Поклонники панк-группы тут же завалили Плотникова в соцсетях советами, как именно нужно воплощать на экране образ их кумира Михаила Горшенева, а также редкими фото и видео. Впрочем, и сам Константин даже к пробам готовился в стиле Дэниел Дэй-Льюиса — не только смотрел записи концертов и интервью, «снимая» манеру, и слушал «КиШ», но и читал труды анархиста Кропоткина, чьи идеи были близки Горшку, а также книгу бас-гитариста Александра Балунова. Для анализа своего героя Плотников даже завел тетрадку, в которой вел «дневник Горшка», составляя в нем психологический портрет своего прототипа.

Дальнейшее уже история: и Константин берет гитару (вернее микрофон) и поет громким голосом, а также играет в сериале так, что довольны результатом остались даже самые верные фанаты «КиШа».

Яна Давыдова

Юрий Насонов

Мажор Гречкин из «Майора Грома» и уличный боец в новом сериале «Колотушка».

Первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» построен в том числе на том, что не все так однозначно: герои амбивалентны, черное кажется белым, белое — черным. Но есть исключения. Например, юноша «неприятный во всех отношениях» Кирилл Гречкин — избалованный мажор, считающий, что он выше закона. Несмотря на одномерность персонажа, он запомнился зрителям (и в особенности зрительницам!) благодаря обаянию сыгравшего его актера Юрия Насонова.

После «Грома» Юра стал нарасхват не только у поклонниц кинофраншизы, но и кастинг-директоров. Насонов снялся в сериалах «Стая», «ЮЗЗЗ», «Бег улиток» и идущем прямо сейчас в кинотеатрах фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

«Российский Николас Холт» Насонов все понимает про свою внешность героя пубертатных девичьих грез — в амплуа романтического героя он выходит в роли Ромео на сцену театра «Мастерская», созданного его учителем Григорием Козловым. А вот в кино Юра решил побороться со стереотипами и сыграть «реального пацана» в сериале «Колотушка» — Саню, вынужденного волею судеб участвовать в уличных боях без правил. С ролью на сопротивление он справился идеально, хотя еще на этапе подготовки съемок серьезно травмировал ногу. Это, по словам самого Юры, «научило его быть мужиком, как бы гром­ко это ни звучало, травма закалила, а нагрузки сделали сильнее физически». Тем интереснее, где мы увидим его дальше.

Алексей Костромин

Никита Волков

Тренер Антон Ковалев в хитовом сериале «Трудные подростки» и Кощей в полном метре анимационного сериала «Сказочный патруль».

Ученик Юрия Бутусова собирался поступать на юридический факультет СПбГУ, но вовремя сменил курс с вуза на 22-линии на альма-матер на Моховой улице — РГИСИ. Мэтч с актерством произошел сразу. Никита начал сниматься в заметных ролях с 19 лет. А уже через год сыграл в экранизации пьесы Тургенева «Две женщины» вместе с Рэйфом Файнсом. Поэтому к 30-ти (юбилей Никита отметит в мае) в его карьере было уже более трех десятков киноработ.

Из-за героя Волкова отношения подруг в дамеди «Кризис нежного возраста» Меркуловой и Чупова стали запутанными, он спасал мир в янг-эдалтах «Дед Мороз. Битва магов» и «Черновике» по мотивам книг автора «Дозоров» Сергея Лукьяненко и завоевывал сердце Анны Чиповской в сериале «Пекарь и красавица», российском ремейке израильского проекта.

Настоящий большой успех пришел к Никите в 2019-м с релизом «Трудных подростков» — обаятельного драмеди о некогда популярном футболисте, который после колонии берется тренировать юных хулиганов, чтобы они смогли пройти на местную Олимпиаду. Отличная спортивная форма пригодилась Волкову и при подготовке к роли дзюдоиста Олега Крецула. Байопик чемпиона Паралимпийских игр должен выйти в этом году.

Данил Ярощук

Сергей Горошко

Миллиардер Сергей Разумовский в первом российском кинокомиксе «Майор Гром» и следователь Бриллинг в новом «Фандорине».

Яркий, взрывной и темпераментный Сергей Горошко путь от вчерашнего талантливого выпускника театрального вуза до суперзвезды проделал с космической скоростью: снялся в роли главного антагониста — IT-гения Сергея Разумовского — в кинокомиксе «Майор Гром: Чумной доктор».

Кажется, это просто везение? Не думаем. Скорее, невероятно деятельная натура Сережи — именно он стал главным фандрайзером при создании вместе с одногруппниками по курсу Фильштинского в РГИСИ и режиссером Дарьей Шаминой театра FULCRO. (Успевая параллельно сниматься в кино и выступать вместе с инди-рокерами «Анжела вопит»!)

Над званием «главного злодея российского кино» Горошко иронизирует, но, как трикстер, мягко провоцирует фанатов, выбрав следующей большой ролью не самого положительного персонажа — честолюбивого следователя-карьериста Бриллинга в новой экранизации романов о Фандорине. А после — вновь стража правопорядка в петербургском сезоне «Содержанок».

Это, кстати, стало началом большой дружбы с продюсером проекта Дарьей Мороз. Она позвала Сергея сниматься в своем режиссерском дебюте — сериале «Секс. До и после», который, надеемся, выйдет уже в этом году.

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Люди:
Никита Волков, Федор Федотов, Сергей Горошко, Юрий Насонов

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