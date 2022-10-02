Брюс Уиллис опроверг информацию о продаже прав на использование своего образа

В компании Deepcake новость о приобретении также не подтвердили. «Формулировка о правах неверна. Брюс не мог никому продать никакие права, они принадлежат ему по умолчанию», — заявили в российской компании.

Ранее стало известно, что российская технологическая компания Deepfake купила права на образ американского актера Брюса Уиллиса. Его внешность собирались использовать в рекламных роликах или фильмах.

Напомним, в конце марта звезда голливудских боевиков 66-летний актер Брюс Уиллис завершит свою карьеру в кинематографе из-за проблем со здоровьем. Его семья сообщает, что у Уиллиса появилось расстройство речи, которое связывают с нарушениями в работе мозга. А организаторы антипремии «Золотая малина» отозвали награду у Брюса Уиллиса после сообщения о болезни актера.