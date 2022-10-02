18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Брюс Уиллис опроверг информацию о продаже прав на использование своего образа

Поделиться:

Представитель Брюса Уиллиса опроверг информацию о продаже прав на образ американского актера российской компании, которая создает deepfake. Об этом сообщает BBC News.

s_bukley / Shutterstock.com

В компании Deepcake новость о приобретении также не подтвердили. «Формулировка о правах неверна. Брюс не мог никому продать никакие права, они принадлежат ему по умолчанию», — заявили в российской компании.

Ранее стало известно, что российская технологическая компания Deepfake купила права на образ американского актера Брюса Уиллиса. Его внешность собирались использовать в рекламных роликах или фильмах.

Напомним, в конце марта звезда голливудских боевиков 66-летний актер Брюс Уиллис завершит свою карьеру в кинематографе из-за проблем со здоровьем. Его семья сообщает, что у Уиллиса появилось расстройство речи, которое связывают с нарушениями в работе мозга. А организаторы антипремии «Золотая малина» отозвали награду у Брюса Уиллиса после сообщения о болезни актера.

Герой, злодей, Супермен: 5 лучших фильмов с Брюсом Уиллисом, завершающим карьеру актера

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: