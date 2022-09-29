Компания, используя технологию дипфейка, сможет с помощью «цифрового двойника» Уиллиса обеспечить появление актера в новых фильмах, сериалах и рекламных роликах.

Ранее «цифровая копия» Уиллис уже появлялась в рекламном ролике. «Мне понравилась точность, с которой был выполнен мой персонаж. Это мини-фильм в моем привычном жанре остросюжетной комедии», — поделился своими впечатлениями настоящий артист.

Уиллис назвал технологию дипфейков «прекрасной возможностью вернуться в прошлое», а работу над цифровым двойником — «новым и интересным опытом». «Даже когда я был на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съемках», — добавил он.

Напомним, в конце марта звезда голливудских боевиков 66-летний актер Брюс Уиллис завершит свою карьеру в кинематографе из-за проблем со здоровьем. Его семья сообщает, что у Уиллиса появилось расстройство речи, которое связывают с нарушениями в работе мозга. А организаторы антипремии «Золотая малина» отозвали награду у Брюса Уиллиса после сообщения о болезни актера.