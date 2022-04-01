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«Золотая малина» отказалась от специальной номинации фильмов с Брюсом Уиллисом из-за новости о его болезни

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Организаторы антипремии «Золотая малина» отозвали награду у Брюса Уиллиса после сообщения о болезни актера. Об этом сообщили сооснователи «Золотой малины», пишет издание The Wrap.

Denis Makarenko / Shutterstock.com

Джон Уилсон и Морис Мерфи заявили, что вручить Уиллису антипремию за худшую актерскую работу 2021 года было бы некорректно из-за его заболевания — афазии или расстройства речи. Семья актера уже объявила, что Брюс Уиллис завершит карьеру из-за диагноза.

«Если чье-то медицинское состояние становится фактором, влияющим на актерскую работу, мы считаем недопустимым присуждать "Золотую малину"», — сказали сооснователи антипремии.

Напомним, организаторы антипремии «Золотая малина» составили список номинантов. В 2021 году они придумали отдельную категорию с худшими фильмами Брюса Уиллиса.

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