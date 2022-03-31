Герой, злодей, Супермен: 5 лучших фильмов с Брюсом Уиллисом, завершающим карьеру актера

Брюс Уиллис завершает кинокарьеру. Актеру сейчас 67 лет, и это вынужденное решение — у него диагностировали афазию. Это расстройство речи, которое влияет в том числе и на восприятие голосов других людей. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов выбрал (субъективно!) пять лучших фильмов, которые доказывают: Брюс Уиллис оставил богатейшее культурное наследие, а его уход из кино — это потеря для всей индустрии.
«12 обезьян», реж. Терри Гиллиам (1995 год)
Не самый очевидный, но точно один из важнейших фильмов в карьере Уиллиса. Во-первых, Терри Гиллиам — это режиссер, который к 1995 году уже покорил мир кино своей «Бразилией» и «Королем-рыбаком». Во-вторых, компанию Уиллису в касте составил Брэд Питт — на тот момент восходящая звезда, хотя и снявшийся уже в «Интервью с вампиром» Нила Джордана и «Семи» Дэвида Финчера.
Отдельного внимания заслуживает актерская игра Уиллиса. Он примерил на себя образ совершенно запутавшегося человека, на плечи которого легла невозможная задача по спасению мира. «12 обезьян» — это история про временные петли и смертельный вирус, снятая до того, как все это стало мейнстримом. За эту работу Уиллис был номинирован на премию «Сатурн» как лучший актер, но в тот год награда ушла Джорджу Клуни за роль в фильме «От заката до рассвета».
«Крепкий орешек 4.0», реж. Лен Уайзман (2007 год)
О серии «Крепкий орешек» вы, конечно, знаете и так, но хотелось бы сделать акцент именно на четвертом фильме франшизы. После 12-летней паузы Уиллис вернулся к роли Джона Макклейна, представив знакомого героя с иного ракурса — постаревшим и с семейными проблемами.
Четвертый «Крепкий орешек» — это, к сожалению, последний действительно народный боевик с участием Уиллиса. Эпизод, в котором его герой Макклейн сбивает вертолет автомобилем, до сих пор помнят все, кто его видел. Увы, более поздние «Неудержимые» и «Ред» не оставили таких следов в фанатских сердцах.
Кроме того, четвертая часть приключений Джона Макклейна уже явно указывала на то, что прямолинейные боевики устарели как жанр. Уже тогда, в 2007 году, в блокбастерах был явный тренд на реализм, а даже крутых парней делали человечными и уязвимыми. Так что пуленепробиваемый Уиллис успел запрыгнуть буквально в последний вагон — «Крепкий орешек 4.0» был неплохо встречен и зрителями, и критиками. О пятом фильме тактично умолчим.
«Планета страха», реж. Роберт Родригес (2007 год)
В один год с четвертым «Крепким орешком» вышла «Планета страха» — картина о зомби-апокалипсисе Роберта Родригеса. Изначально фильм снимался для проекта «Грайндхаус», который Родригес придумал вместе с Квентином Тарантино. Идея была в том, чтобы отдать дань уважения низкобюджетным жанровым фильмам (B-movies), которые режиссеры смотрели в детстве, поэтому пусть вас не смущают вещи вроде ноги-автомата — такие правила игры.
Брюс Уиллис здесь предстает в роли злодея — безумного военного, который намерен распространить по всему миру зомби-вирус. Это точно одна из самых необычных работ актера — в какой-то момент его герой даже превращается в настоящего монстра. «Планета страха» — это яркое доказательство, что воспринимать Уиллиса исключительно как икону боевиков неправильно. Это актер, который имеет в портфолио совершенно разные работы, в том числе и довольно экстравагантные.
«Город грехов», реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино (2005 год)
Если «Планета страха» — зрелище все же на любителя, то «Город грехов» от того же Родригеса (в компании Фрэнка Миллера и Квентина Тарантино) смотреть необходимо всем. Это концентрированный и идеально выдержанный нуар, где Уиллис примеряет довольно банальный для жанра образ уставшего от жизни копа.
«Город грехов» состоит из нескольких новелл, и линия Уиллиса одна из самых запоминающихся. Это тяжелая история, которая охватывает одновременно темы педофилии, коррупции и социального неравенства. Зато кадр с Уиллисом делит прекрасная Джессика Альба. Однако даже без нее «Город грехов» — это фильм, каждую секунду которого можно скринить и вешать в рамку на стену. Наряду с «Королевством полной луны» Уэса Андерсона это одна из самых красивых картин в карьере Брюса Уиллиса.
«Неуязвимый», реж. М. Найт Шьямалан (2000 год)
Когда говорят о деконструкции образа супергероев в кино, то обычно приводят как примеры сериал «Пацаны» или фильмы «Пипец» и «Хенкока» с Уиллом Смитом. Но мало кто вспоминает о «Неуязвимом». А ведь именно М. Найт Шьямалан был первым — в 2000 году режиссер рассказал историю о супергерое, который не носит плащ.
Дэвид Данн, который не может получить никакого физического урона (его и играет Брюс Уиллис), на собственном опыте узнает, какова она — великая ответственность, приходящая с великой же силой. При этом «Неуязвимый» не следует тропами стандартных супергеройских блокбастеров. Хотя мог бы — уже тогда были фильмы и о Бэтмене, и о Супермене.
По факту Шьямалан снял триллер, где в основе — история о человеческом коварстве (или безумии), а сверхспособности являются лишь предлогом, вокруг которого раскрываются личные драмы героя Уиллиса и его антагониста — мистера Стекло в исполнении Самюэля Л. Джексона. Но такой подход, наверное, был слишком инновационным для 2000 года. У «Неуязвимого» не было больших кассовых сборов в прокате, что стало одной из причин, почему продолжения — фильмы «Сплит» и «Стекло» — мы увидели лишь спустя почти два десятилетия.
Сейчас уже очевидно, что этим фильмом Шьямалан значительно предвосхитил моду на разрушение супергеройских стереотипов, а Брюс Уиллис — это первый «реалистичный» сверхчеловек на большом экране.
Текст: Алексей Нимандов
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