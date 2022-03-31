Герой, злодей, Супермен: 5 лучших фильмов с Брюсом Уиллисом, завершающим карьеру актера

«Неуязвимый», реж. М. Найт Шьямалан (2000 год)

Когда говорят о деконструкции образа супергероев в кино, то обычно приводят как примеры сериал «Пацаны» или фильмы «Пипец» и «Хенкока» с Уиллом Смитом. Но мало кто вспоминает о «Неуязвимом». А ведь именно М. Найт Шьямалан был первым — в 2000 году режиссер рассказал историю о супергерое, который не носит плащ.

Дэвид Данн, который не может получить никакого физического урона (его и играет Брюс Уиллис), на собственном опыте узнает, какова она — великая ответственность, приходящая с великой же силой. При этом «Неуязвимый» не следует тропами стандартных супергеройских блокбастеров. Хотя мог бы — уже тогда были фильмы и о Бэтмене, и о Супермене.

По факту Шьямалан снял триллер, где в основе — история о человеческом коварстве (или безумии), а сверхспособности являются лишь предлогом, вокруг которого раскрываются личные драмы героя Уиллиса и его антагониста — мистера Стекло в исполнении Самюэля Л. Джексона. Но такой подход, наверное, был слишком инновационным для 2000 года. У «Неуязвимого» не было больших кассовых сборов в прокате, что стало одной из причин, почему продолжения — фильмы «Сплит» и «Стекло» — мы увидели лишь спустя почти два десятилетия.

Сейчас уже очевидно, что этим фильмом Шьямалан значительно предвосхитил моду на разрушение супергеройских стереотипов, а Брюс Уиллис — это первый «реалистичный» сверхчеловек на большом экране.