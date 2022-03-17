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Кино и сериалы

СМИ: Брюс Уиллис собирается завершить кинокарьеру из-за проблем со здоровьем

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Звезда голливудских боевиков 66-летний актер Брюс Уиллис собирается завершить карьеру в кинематографе. Это решение связывают с проблемами со здоровьем артиста.

Shutterstock.com

Как сообщает издание The New Zealand Herald, у Уиллиса начали проявляться симптомы ранней деменции. Из-за этого ему тяжелее запоминать реплики. Фанаты предполагают, что перед уходом из кино, актер хочет успеть заработать, в том числе и на лечение.

Информацию о проблемах со здоровьем актера подтвердил режиссер и сценарист Мэтт Эскандари, который успел неоднократно поработать с Уиллисом.

«Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю об этом не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда, как Брюс Уиллис», — добавил Эскандари.

Сообщается, что во время съемок фильма «Стекло» в 2019 году команде якобы приходилось сокращать реплики актера, а на площадке его все чаще заменял дублер.

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