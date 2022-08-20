Госдума планирует разрешить принудительно лицензировать зарубежные фильмы и книги

По заявлению депутата — это должно вернуть «доступ народа к мировой культуре» и помочь отечественным кинотеатрам и онлайн платформам остаться на плаву.

«Не скрою, в начале было желание просто 'национализировать' все права враждебных правообладателей и раздать народу бесплатно их фильмы и программы. Но конечно так нельзя. Кто тогда будет покупать продукцию отечественных кампаний если вражеское бесплатно раздают. Надо заботиться о конкурентоспособности Российского производителя», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранена).

Напомним, что после 24 февраля многие крупные иностранные кинокомпании заявили об уходе с российского рынка. В связи с этим за полгода закрылось рекордное количество кинотеатров.

Российские прокатчики начали активно искать способы показа зарубежных картин. Ассоциация владельцев кинотеатров даже попросило правительство легализовать «пиратские» показы. Но получили отказ. Вместо введения бездоговорного управления правами на фильмы с обязательной выплатой вознаграждения голливудским студиям кинотеатрам выделят финансовую помощь. Однако пока не ясно, о какой сумме идет речь и как скоро это произойдет.