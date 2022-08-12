СМИ: кинотеатрам не разрешили показывать картины ушедших голливудских студий

Вместо введения бездоговорного управления правами на фильмы с обязательной выплатой вознаграждения голливудским студиям кинотеатрам выделят финансовую помощь. Однако пока не ясно, о какой сумме идет речь и как скоро это произойдет. Вероятнее всего это произойдет в конце 2022 года или в начале 2023 года.

Напомним, в конце июля Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, которые приостановили работу в России. Об этом пишет «Интерфакс» со слов члена АВК, главы российского представительства корпорации Сomscore Романа Исаева.

А в мае правительство России не стало выделять кинотеатрам субсидию в 6,5 миллиарда рублей, и большинству пророчат закрытия. По словам Романа Исаева, кинотеатры начнут массово закрываться в 20-х числах мая. Тоже продолжится и летом в период со «слабым репертуаром, недостаточным для поддержания их экономики». «К концу лета мы можем увидеть, как закрылось большинство кинотеатров», — отметил Исаев. Он также подчеркнул, что представители бизнеса продолжат отправлять обращения и предложения для поддержки.