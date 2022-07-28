Кинотеатры просят власти легализовать «пиратские» показы голливудских фильмов

«Речь идет о том, что у этих фильмов нет прокатного удостоверения, а показ любого контента без прокатного удостоверения карается рядом статей Уголовного и Административного кодексов и регламентирован ответственностью части четвертой Гражданского кодекса», — сказал Исаев.

Также, по его словам, у зарубежных кинокомпаний нет специальных счетов, которые регламентированы указом президента «о принудительном лицензировании». Из-за этого кинотеатры не могут перечислять им вознаграждения, а за это тоже предусмотрена ответственность. Отмена наказания за это откроет кинотеатрам «окно возможностей для показа голливудского контента», считает Исаев.

Руководители кинотеатров сейчас прорабатывают техническую возможность показа голливудских фильмов, добавил Исаев: «Вопрос в регламентации всей ответственности за показ данных картин, который на данный момент является незаконным».

Напомним, корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, прекратила работать в России. Об этом заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Также к середине 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%. За полгода их уменьшилось с 2 161 до 2 022 штук. Помимо этого, под сокращение попали залы, их количество убавилось на 12,4%: с 5 704 до 4 996.