За полгода в России закрылось рекордное число кинотеатров — даже больше, чем в 2020 году из-за пандемии

Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании «Невафильм Research». С января по июнь динамика закрытия кинотеатров стала рекордной за все время наблюдения, обойдя по показателям пандемийный 2020 год.

Только за один июнь 2022 года закрылись 849 кинозалов, при этом за весь 2020 год перестал работать 361 кинозал. За первые полгода всего открылись 56 кинотеатров и 141 кинозал. Этот показатель также стал минимальным за последние пять лет.

Отмечается, что сокращение кинозалов началось с марта 2022 года, когда крупные голливудские киностудии приостановили работу на территории России. Наибольшее число закрытых кинозалов зафиксировано 1 апреля – 473.

Больше всего закрытых или не действовавших кинозалов к середине года зафиксировано у киносетей «Мягкий кинотеатр» (32%), «Мираж Синема» (26%) и «КАРО» (24%). Помимо этого, в исследовании говорится, что в городах-миллионниках на 1 июля процент закрытия залов оказался выше, чем по всей России (16%). Рекордсменами по этому показателю стали Омск (34%), Самара (29%) и Краснодар (26%). В Москве с начала года закрылось 16% кинозалов, в Петербурге – 14%.