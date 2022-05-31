Netflix будет штрафовать пользователей за передачу пароля друзьям

За шеринг аккаунтов будет взиматься дополнительная плата в размере 2,99 долларов за каждого человека, который воспользуется их логином и паролем вне одного домохозяйства.

Представитель Netflix пояснили, что под домохозяйством понимается физическое место жительства. Поэтому семья, проживающая в одном доме, может пользоваться одной подпиской без штрафа.

Однако агентство по защите прав потребителей Перу считает, что новая политика Netflix может стать причиной произвольной дискриминации пользователей.

Напомним, 27 мая пользователи Netflix из России пожаловались, что сервис перестал открываться без подключения к VPN. Не работало приложение для смартфонов, телевизоров и компьютеров. Без доступа также оказалась веб-версия платформы.

А 30 мая Netflix официально подтвердил отключение сервиса в России. Как пояснил официальный представитель компании, принятая мера — последний шаг в процессе ухода с российского рынка. В пресс-службе также добавили, что ждали, пока у всех российских пользователей не истекут ранее оплаченные подписки.

В ночь на 6 марта стало известно о том, что стриминговый сервис Netflix и социальная сеть TikTok объявили о приостановке работы на территории России. А позже Netflix удалил приложение из App Store и Google Play в РФ.