Netflix и TikTok приостанавливают свою работу в России

Ночью 6 марта стало известно о том, что стриминговый сервис Netflix и социальная сеть TikTok объявили о приостановке работы на территории России. Рассказываем, с чем это связано.
«Учитывая текущие обстоятельства, мы решили приостановить работу нашего сервиса в России» — передает слова представителя Netflix издание Variety.
Ранее стриминговый сервис приостановил работу над российскими проектами, в том числе сериалов «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина» и «Ничего особенного» с Юрой Борисовым в главной роли.
TikTok тоже вводит новые ограничения из-за закона о «фейках». Теперь русские пользователи не смогут публиковать видео, а также организовывать прямые трансляции. «У нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута», — сообщили в социальной сети.
Комментарии (0)