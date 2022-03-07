Netflix и TikTok приостанавливают свою работу в России

«Учитывая текущие обстоятельства, мы решили приостановить работу нашего сервиса в России» — передает слова представителя Netflix издание Variety.

Ранее стриминговый сервис приостановил работу над российскими проектами, в том числе сериалов «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина» и «Ничего особенного» с Юрой Борисовым в главной роли.

TikTok тоже вводит новые ограничения из-за закона о «фейках». Теперь русские пользователи не смогут публиковать видео, а также организовывать прямые трансляции. «У нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута», — сообщили в социальной сети.