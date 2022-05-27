Netflix перестал открываться у пользователей из России без VPN

Ранее фильмы и сериалы можно было смотреть из России, VPN требовался для регистрации и пополнения счета аккаунта. «Собака.ru» попробовала открыть Netflix на телефоне и компьютере. Без VPN на странице появляется надпись «Недоступно» или сообщение о возникшей ошибке при подключении.

Однако проблемы с сервисом фиксировали и в других странах. По данным сайта Downdetector, в США за последние 24 часа на работу стриминга пожаловались больше 500 раз, в Канаде — почти 100 раз, в Великобритании пользователи оставили около 80 сообщений о сбоях. Пока представители Netflix никак не прокомментировали эту проблему.

Напомним, в ночь на 6 марта стало известно о том, что стриминговый сервис Netflix и социальная сеть TikTok объявили о приостановке работы на территории России. А позже Netflix удалил приложение из App Store и Google Play в РФ.