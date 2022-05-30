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Netflix официально подтвердил отключение сервиса в России

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Netflix официально подтвердил отключение сервис в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство AFP.

Vantage_DS / Shutterstock.com

Как пояснил официальный представитель компании, принятая мера — последний шаг в процессе ухода с российского рынка. В пресс-службе также добавили, что ждали, пока у всех российских пользователей не истекут ранее оплаченные подписки.

Напомним, в ночь на 6 марта стало известно о том, что стриминговый сервис Netflix и социальная сеть TikTok объявили о приостановке работы на территории России. А позже Netflix удалил приложение из App Store и Google Play в РФ.

А 27 мая пользователи Netflix из России пожаловались, что сервис перестал открываться без подключения к VPN. Не работало приложение для смартфонов, телевизоров и компьютеров. Без доступа также оказалась веб-версия платформы.

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