Netflix официально подтвердил отключение сервиса в России

Как пояснил официальный представитель компании, принятая мера — последний шаг в процессе ухода с российского рынка. В пресс-службе также добавили, что ждали, пока у всех российских пользователей не истекут ранее оплаченные подписки.

Напомним, в ночь на 6 марта стало известно о том, что стриминговый сервис Netflix и социальная сеть TikTok объявили о приостановке работы на территории России. А позже Netflix удалил приложение из App Store и Google Play в РФ.

А 27 мая пользователи Netflix из России пожаловались, что сервис перестал открываться без подключения к VPN. Не работало приложение для смартфонов, телевизоров и компьютеров. Без доступа также оказалась веб-версия платформы.