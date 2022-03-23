Приложение Netflix удалили из российских App Store и Google Play

При попытке поиска в App Store и Google Play по ключевому слову пользователи не видят приложения. Сейчас на платформах отображается только неофициальные программы — Netflix News, Netflix Codes и приложения других стриминговых платформ.

Отмечается, что уже скачанные программы останутся на устройствах. Официально компания не объявляла об удалении своего приложения с платформ в России. При этом стриминговый сервис приостановил свою деятельность на территории страны еще 6 марта.

Напомним, стриминговый сервис Netflix приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми вел работу совместно с российскими продюсерами. Сюда вошли сериал «Анна К», триллер «ЗАТО», сериалы «Петля» и «Ничего особенного».