Кинокомпании А24 и Lionsgate приостановили выход своих фильмов в России

О том, что А24 приостановила выход своих фильмов в России, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». По данным источников издания, компания-партнер студии «Вольга» после 24 февраля смогла выпустить в российский прокат только один фильм — фантастический экшн «Все везде и сразу». Сделать это получилось благодаря полному выкупу прав на фильм, который произошел незадолго до конца февраля.

«Обычно независимые прокатчики платят правообладателям примерно 20% суммы в момент заключения договора, оставшаяся часть выплачивается после окончания проката релиза. В случае с фильмом «Все везде и сразу» 100% суммы было выплачено еще до начала проката картины. Теоретически A24 могла отозвать права на прокат картины, однако в этом случае ей пришлось бы платить внушительную неустойку», — пишет издание.

В пакете «Вольги» был еще один фильм кинокомпании А24 — хоррор «MEN» Алекса Гарленда. Однако, по неофициальным данным, лента не была выкуплена российским дистрибьютором полностью, поэтому выпустить ее в прокат не получилось. Мировая премьера картины запланирована на 20 мая 2022 года.

Также выход своих фильмов в России приостановила студия Lionsgate — в частности, на большие экраны не попадут ленты «Джон Уик»-4 с Киану Ривзом в главной роли и «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем.

Напомним, ранее «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал о том, что одна из крупных голливудских киностудий рассматривает возможность возобновления проката своих фильмов в России. По данным издания, иностранные ленты вновь могут вернуться в российский прокат уже этим летом. В марте Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили выпуск своих фильмов в России. Позже стало известно о том, что в российских кинотеатрах начнут показывать видео от YouTube-блогеров. Первым в такой прокат выйдет шоу «Подземелья Чикен Карри» с Александром Гудковым и Гариком Харламовым.