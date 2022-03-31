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В российских кинотеатрах начнут показывать видео от YouTube-блогеров

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Сеть кинотеатров «Каро» начнет показывать на большом экране видео от российских YouTube-блогеров. Первым в такой прокат выйдет шоу «Подземелья Чикен Карри» с Александром Гудковым и Гариком Харламовым.

Фото: Данил Головкин

Александр Гудков

Проект «Каро» получил название «Видеоблогеры в кино». «Самые популярные блогеры представят новые видео в эксклюзивном формате на площадках киносети, а у их фанатов появится шанс увидеть контент любимых инфлюенсеров на большом экране самыми первыми, не переживая за перебои в соцсетях», — отмечают в «Каро». Зрителям обещают не только показы, но и «комментарии из первых уст, презентации, Q&A, дискуссии с блогерами и уникальные материалы».

Первыми резидентами формата станет YouTube-канал «Чикен Карри». 4 апреля в московском киноцентре «Октябрь» будет представлен новый выпуск комедийного ролплей-шоу «Подземелья Чикен Карри». В рамках показа пройдет встреча с участниками и создателями шоу.

«В свете последних событий, связанных с ограничением монетизации во многих популярных каналах для пользователей из России, мы в «Каро» хотим поддержать блогерское сообщество и приглашаем ведущих блогеров из столицы и регионов к сотрудничеству», — объяснила запуск проекта вице-президент «Каро» по управлению маркетингом Ольга Проскурякова.

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