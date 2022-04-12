По данным издания, возможность возобновления проката своих фильмов в России в настоящее время рассматривает «один из голливудских дистрибьюторов-мейджоров». Иностранные ленты могут вернуться в российский прокат уже в июле — представители прокатчика неформально общаются на эту тему с некоторыми киносетями.

Однако многое по-прежнему зависит от сроков окончания «специальной военной операции» в Украине — без этого «говорить о возобновлении деятельности американских студий в России бессмысленно».

«В марте один из мейджоров уже прогнозировал два вариантов развития ситуации: ожидалось, что в лучшем случае прокат голливудских картин восстановится в мае, в худшем — релизы будут перенесены в России на полгода. Сегодня выход американских блокластеров в мае рассматривается как фантастический вариант развития событий», — отмечает «Бюллетень кинопрокатчика».

Напомним, в марте Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили выпуск своих фильмов в России на фоне проведения «специальной военной операции» в Украине. Позже стало известно о том, что в российских кинотеатрах начнут показывать видео от YouTube-блогеров. Первым в такой прокат выйдет шоу «Подземелья Чикен Карри» с Александром Гудковым и Гариком Харламовым.