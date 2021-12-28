Режиссер «Игры в кальмара» ведет переговоры с Netflix о съемках третьего сезона сериала

Режиссер южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек обсуждает со стриминговым сервисом Netflix съемки продолжения популярного шоу. Зрители могут рассчитывать, как минимум еще на два сезона. Об этом он рассказал в интервью телеканалу KBS.
«Мы вместе с Netflix все еще обсуждаем второй и третий сезон. Рано или поздно появится результат или заключение. Могу только сказать, так как точно знаю, что многие люди ждут. По этой причине все упорно трудятся, чтобы подготовиться к следующему сезону», — отметил Дон Хек.
Напомним, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября. Менее чем за месяц история приобрела вирусную популярность. Шоу вышло на первую строчку по просмотрам в 90 странах. Сериал стал самым популярным за всю историю Netflix. Его посмотрели на стриминговой платформе 111 млн аккаунтов. Об этом стало известно из статистики, которую сервис опубликовал в своем Twitter. Позже режиссер шоу Хван Дон Хек рассказал, что сериал получит продолжение.
А в России член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара». По ее мнению, у детей «может возникнуть соблазн повторить» сцены из хита Netflix.
В Северной Корее же за ввоз запрещенного в стране сериала «Игра в кальмара» приговорили к смертной казни контрабандиста. А школьников, купивших флешку с записью шоу, отправили на каторгу.
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