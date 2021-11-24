В КНДР школьников за покупку сериала «Игра в кальмара» отправили на каторгу, а контрабандиста — казнили

По словам источника издания, мужчину удалось поймать с помощью семерых старшеклассников. Они выдали контрабандиста, который продал им копию популярного южнокорейского сериала. Самого школьника, который купил флешку с записью, отправили в тюрьму на пожизненный срок, остальных приговорили к пяти годам каторги.

Также наказания получили руководство школы и классный руководитель. Их исключили из партии и приговорили к принудительным работам на угольных шахтах в отдаленных районах страны.

В КНДР это первый случай вынесения приговора за сериал «Игра в кальмара» после принятия в январе 2021 года в стране закона «Об искоренении реакционной мысли и культуры». Он предусматривает наказание в виде расстрела за распространение, просмотр или хранения фильмов или книг из капиталистических стран — Южной Кореи и США.

Напомним, член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара». По ее мнению, у детей «может возникнуть соблазн повторить» сцены из хита Netflix.

А еще южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября. Менее чем за месяц история приобрела вирусную популярность. Шоу вышло на первую строчку по просмотрам в 90 странах. Сериал стал самым популярным шоу за всю историю Netflix. Его посмотрели на стриминговой платформе 111 млн аккаунтов. Об этом стало известно из статистики, которую сервис опубликовал в своем Twitter. Позже режиссер шоу Хван Дон Хек рассказал, что сериал получит продолжение.