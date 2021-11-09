Сериал «Игра в кальмара» получит продолжение. Хван Дон Хек работает над вторым сезоном

«Что касательно второго сезона, то было так много давления, так много требований и так много любви, что я чувствую, что вы не оставляете нам выбора! Но я скажу, что второй сезон действительно будет. Сейчас я нахожусь в процессе планирования», — заявил режиссер.

Хван Дон Хек добавил, что пока рано говорить о выходе второго сезона. Также он не раскрыл подробности, о чем будет продолжение, но заявил, что Сон Ки-хун (игрок №456) вернется и «сделает что-нибудь для мира».

Напомним, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября. Менее чем за месяц история приобрела вирусную популярность. Шоу вышло на первую строчку по просмотрам в 90 странах. Сериал стал самым популярным шоу за всю историю Netflix. Его посмотрели на стриминговой платформе 111 млн аккаунтов. Об этом стало известно из статистики, которую сервис опубликовал в своем Twitter.

Ранее член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара». По ее мнению, у детей «может возникнуть соблазн повторить» сцены из хита Netflix.