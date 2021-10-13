Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix и возглавил топ просмотров

Во втором квартале 2021 года Netflix имеет 209,2 млн зарегистрированных аккаунтов, следует из данных Statista. Из этого следует, что южнокорейское шоу посмотрели больше половины всей аудитории платформы. За просмотр Netflix считает воспроизведение хотя бы одного эпизода сериала на протяжении двух минут.

До этого рекорд по просмотрам принадлежал американской мелодраме «Бриджертоны». Звание самого популярного шоу получило в январе 2021 года. Тогда сериал посмотрели 82 млн аккаунтов.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября. Менее чем за месяц история приобрела вирусную популярность. Шоу вышло на первую строчку по просмотрам в 90 странах. Пока официально не объявляется о продлении сериала на второй сезон.

Напомним, член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара». По ее мнению, у детей «может возникнуть соблазн повторить» сцены из хита Netflix.