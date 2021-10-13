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«Может возникнуть соблазн повторить»: Мизулина попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара»

Член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара». По ее мнению, у детей «может возникнуть соблазн повторить» сцены из хита Netflix.

Екатерина Мизулина

О сериале «Игра в кальмара»:

Лига безопасного интернета получила несколько обращений от родителей детей в связи с выходом на Netflix «Игры в кальмара». Мы попросили экспертов-психологов дать свою оценку. Ждем их заключение. Отмечу, что это не единственный релиз на Netflix, который вызвал вопросы.

Основная проблема — даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Как и любые другие фильмы с маркировкой 18+ в онлайн-кинотеатрах. Вот этим вопросом и нужно заниматься. А также опасными играми, которые может спровоцировать этот фильм.

Многие в нашей стране и за ее пределами обеспокоены сериалом. Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из «Игры в кальмара». Тревогу вызывает то, что «все убийства в фильме поданы настолько легко и непринужденно, что любой молодой человек подумает, насколько легко можно организовать и реализовать такое преступление».

Полиция Таиланда проверяет сериал, а британские родители бьют тревогу. Миллионы пользователей TikTok (и в России тоже) примеряют образы героев сериала, придумывают мемы и различные челленджи и играют в сахарные соты. Игра с леденцом «Дальгона» стала настоящим хитом в соцсетях. Для нее нужно приготовить сахарный леденец, нанести на него рисунок, а потом при помощи иголки отсечь лишнюю карамель и извлечь фигуру.

Если вы не слышали о сериале «Игра в кальмара» — с вами что-то не так! Вот почему он №1 на Netflix в 90 странах мира

Напомним, ранее Екатерина Мизулина заявила, что открывший 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете Тимур Бекмансуров был фанатом Моргенштерна. По ее мнению, рэпер негативно повлиял на него и «подтолкнул к совершению агрессивных действий».

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