Александр Роднянский вошел в список 500 самых влиятельных людей в медиаиндустрии по версии Variety

Роднянский не в первый раз попадает в список Variety. Его включают в топ ежегодно с 2017 года. В этот раз журналисты отметили его вклад в выход известных фильмов, в том числе картину Киры Коваленко «Разжимая кулаки», получившую премию «Особый взгляд» в Каннах, анимационный фильм Ари Фольмана «Где Анна Франк» и «Мама, я дома» Владимира Битокова.

Помимо этого, он подписал контракты на производство шести сериалов для стримингового сервиса «Кинопоиск», а также Роднянский стал первым продюсером не из США и Великобритании, который договорился со стримингом Apple TV+ на право первого выбора (first-look deal) русскоязычных и международных шоу.

Продюсер продолжает работу над фильмом «NEOOONOWWW» от режиссера «Койяанискаци» Годфри Реджио. В производстве картины также поучаствует Стивен Содерберг, помимо этого, разрабатывается сериал «Красная радуга» по сценарию Мэтта Джонса, режиссером которого станет лауреат премии «Эмми» Андрий Парех.