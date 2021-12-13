На платформе Apple TV+ покажут первый российский сериал. Им станет «Контейнер» с Акиньшиной

По сюжету героиня Саша зарабатывает на жизнь при помощи суррогатного материнства. Она соглашается переехать в дом богатой семейной пары, чьего ребенка она вынашивает. Пока девушка живет в элитном загородном поселке, она узнает много тайн, скрывающихся за дорогими фасадами. Но в то же время у нее самой есть секрет, который может раскрыться и стать угрозой для всех участников событий.

В главных ролях выступили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Артем Быстров и другие. Режиссером картины стал Максим Свешников. В России сериал выходил в сентябре-октябре 2021 года, для зарубежных зрителей он станет доступен весной 2022 года.

Сериал Контейнер» будет первым выбором стриминга после того, как был подписан контракт на право первого выбора с продюсерской компанией Александра Роднянского AR Content.