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На платформе Apple TV+ покажут первый российский сериал. Им станет «Контейнер» с Акиньшиной

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Стриминговый сервис Apple TV+ выбрал для показа первого русскоязычного сериала – «Контейнер». На родине его показывали на платформе START, а для зарубежных зрителей он станет доступен весной 2022 года.

Кинопоиск

По сюжету героиня Саша зарабатывает на жизнь при помощи суррогатного материнства. Она соглашается переехать в дом богатой семейной пары, чьего ребенка она вынашивает. Пока девушка живет в элитном загородном поселке, она узнает много тайн, скрывающихся за дорогими фасадами. Но в то же время у нее самой есть секрет, который может раскрыться и стать угрозой для всех участников событий.

В главных ролях выступили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Артем Быстров и другие. Режиссером картины стал Максим Свешников. В России сериал выходил в сентябре-октябре 2021 года, для зарубежных зрителей он станет доступен весной 2022 года.

Сериал Контейнер» будет первым выбором стриминга после того, как был подписан контракт на право первого выбора с продюсерской компанией Александра Роднянского AR Content.

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