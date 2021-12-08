Режиссером сериала «Красная радуга» о гей-активистах в СССР станет лауреат премии «Эмми» Андрий Парех. Продюсером выступит Александр Роднянский

Сюжет основан на реальных событиях из 1977 года. Тогда секретарь ЦК КПСС официально посетил ФРГ и случайно пригласил группу немецких гей-активистов в СССР. На тот момент в Союзе существовала уголовная статья «за мужеложество», по которой могли отправить на пять лет в колонию. Молодые люди, не подозревавшие об этом, приняли приглашение и провели в столице 10 дней.

«"Красная радуга" — это очень важный сегодня и острый разговор о нетерпимости к людям отличных от большинства убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации. Этот разговор мы хотим вести на понятном широкой аудитории языке», — говорится в сообщении компании.

Сам режиссер высказался, что рад возможности рассказать об этой истории. «Сериал заставит зрителей и размышлять над важными вопросами, и погрузит их в переплетения человеческих отношений и историю любви в Советском Союзе 1970-х годов», — сказал Парех.

А продюсер Александр Роднянский отметил, что никогда прежде «у руля российского сериала не оказывался международный режиссер такого профессионального уровня».

Режиссер получил премию «Эмми» за сериал «Наследники», также он работал над такими шоу, как «Хранители», «Дивный новый мир». Также он был оператором-постановщиком проектов «Шпионская игра», «13 причин почему», «Нью-Йорк, я люблю тебя» и других. Сценаристом станет британец Мэтт Джонс, который писал для «Торчвуда», «Доктора Кто», «Мистера Селфриджа» и «Молокососов».