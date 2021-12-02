От «Вестсайдской истории» до «Матрицы: Воскрешения»: 19 лучших фильмов декабря

Ремейк бродвейского мюзикла, снятый Стивеном Спилбергом, возвращение Нео и Тринити в «Матрице: Воскрешении» и фантазийный байопик о принцессе Диане с Кристин Стюарт «Спенсер» — «Собака.ru» рассказывает о главных фильмах, которые выходят в прокат в первый месяц зимы.
«Дом Gucci» / House of Gucci
Убийственно красивый трагифарс 83-летнего Ридли Скотта, основанный на реальной истории борьбы за власть в семье Гуччи и трактующей те события книги обозревательницы итальянской моды Сары Гэй Форден.
Патриция (Леди Гага) нанимает киллера, чтобы избавиться от бывшего мужа — наследника бренда Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). В фильме также играют Джаред Лето, Аль Пачино и Сальма Хайек. Современный модный дом, кстати, давно не имеет ничего общего с кем-то из той самой фамилии. Что не получилось в фильме и почему — в нашей рецензии.
Со 2 декабря
«Охотники за привидениями: Наследники» / Ghostbusters: Afterlife
Франшизу «Охотники за привидениями» перезапустили пять лет назад. И вот выходит новый ее сиквел. Теперь картина, кажется, полностью рассчитана на юную аудиторию — ее рейтинг «12+» (о чем говорят и данные американского бокс-офиса, там прокат стартовал чуть раньше). Отчасти омоложение обыгрывается и в сюжете. Фильм теперь в большей степени не о матери-одиночке Кэлии (Кэрри Кун), а о ее детях-подростках (Финн Вулфхард из «Очень странных дел» и Маккенна Грейс из «Одаренной»). В наследство они получают старую ферму, где среди прочего хлама обнаруживают автомобиль Ecto-1, принадлежавший охотникам за привидениями.
Со 2 декабря
«БУМЕРанг»
Комедия с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым после долгого пути к релизу все же выходит в широкий прокат и явно поборется за предновогодний бокс-офис. Ее режиссер — Петр Буслов, автор «Бумера», но это история не столько про бандитов, пусть уже и с приставкой экс-, а о судьбах творческой интеллигенции и превратностях кармы. Не будем спойлерить, каких именно. Сценарий Буслов писал вместе с идеологом киножурнала «Петротрэш» Владимиром Царенко (подробнее о создании фильма читайте здесь).
Со 2 декабря
«На близком расстоянии»
Свой второй (и пандемийный) фильм режиссер Григорий Добрыгин вместе с оператором Ксенией Середой снял в Петербурге — хотя вы об этом вряд ли догадаетесь: все основное действие разворачивается в одной квартире. По сюжету известная актриса Инга Краснова (Ксения Раппопорт) в разгар пандемии оставляет у себя курьера-мигранта из Средней Азии, который падает в обморок у нее на пороге. Она изолирует его, но ведет тщательную трансляцию своего доброго поступка в соцсетях. Чтобы лучше понять жизнь курьеров, Добрыгин сам устроился в одну из столичных служб доставки. И даже нашел благодаря этому и своего второго героя — Нурбола Кайратбека, реального курьера, который, по сути, сыграл самого себя.
Со 2 декабря
«День мертвых»
Дебют в кино одного из лучших российских театральных режиссеров прямо сейчас Виктора Рыжакова. Это роуд-муви с Александром Палем и Агриппиной Стекловой. Они играют мать и сына, которые в родительскую субботу — день памяти предков — должны объехать пять кладбищ. Фильм участвовал в основном конкурсе «Кинотавра» — главного российского кинофестиваля.
Со 2 декабря
«Вестсайдская история» / West Side Story
Попытки ремейков известнейших оригиналов обычно оборачивают провалами. Но Стивену Спилбергу в его версии бродвейского мюзикла «Вестсайдская история» удалось этого счастливо избежать. История про нью-йоркских Ромео и Джульетту — настоящая голливудская сказка, и он рассказывает ее по всем романтическим законам жанра. Тем, что и рождают магию кино, даже если финал тебе давно и заранее известен. В помощь ему идет и несомненная магия между дебютанткой Рэйчел Зеглер и уже востребованным актером Энселом Элгортом («Малыш на драйве», «Виноваты звезды»).
С 9 декабря
«Спенсер» / Spencer
Фантазийный байопик принцессы Дианы с Кристин Стюарт в заглавной роли. В канун очередных рождественских праздников в Сандрингемском дворце та понимает, что больше не хочет лицемерить, а прекращение их брака с принцем Чарльзом лишь вопрос времени. Чтобы избежать сравнений с реальными событиями и упреков в недостоверности, чилийский режиссер Пабло Ларраин (автор «Джеки» про Жаклин Кеннеди) в начальных титрах сразу предупреждает, что это будет сказка, хотя и по мотивам действительно случившегося. Его больше интересует не точность пересказа, а вероятные эмоции самой Дианы.
С 9 декабря
«Море волнуется раз»
Самый тонкий и лиричный режиссер нулевых Николай Хомерики («977», «Сказка про темноту», «Сердца бумеранг», «Ледокол») вернулся к себе: из коммерческого в авторское кино — и успешно! Его эстетская притча о любви и нежности «Море волнуется раз» стала лучшей на «Кинотавре» в этом году. Фильм рассказывает про юную влюбленную пару, которая сбегает от реальности в уединенный дом в лесу. Эскапизм срабатывает — в личном раю есть покой и воля, неловкие признания и нелепые ссоры по мелочам. А все тревоги и девятый вал равнодушия временно остаются за бортом — в виде снов героини о гигантской волне, что придет и все уничтожит. Молодых протагонистов играют Валерий Степанов и Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова.
С 9 декабря
«Заводной апельсин» / A Clockwork Orange (1971)
Культовая картина Стэнли Кубрика с Малкольмом МакДауэллом по роману Энтони Бреджесса выходит в прокат в России в честь своего 50-летия. Даже по нынешним временам (возможно, из-за общего отката к традиционалистским ценностям) фильм смотрится невероятно смело и свежо. И увидеть его на большом экране — настоящий праздник.В кино будут показывать отреставрированную 4К-версию — она на языке оригинала (английском) и с субтитрами.
С 9 декабря
«Владивосток»
Еще один участник «Кинотавра» этого года — спродюсированный Кареном Шахназаровым фильм по его совместному с Алексеем Бузиным («Анна Каренина») сценарию. Это снятая Антоном Борматовым мелодрама в духе телефильмов дневного эфира российских телеканалов с Иваном Шахназаровым, Андреем Грызловым и Анастасией Талызиной. Она о военнослужащем, который случайно убивает человека. Чтобы сбежать заграницу, он добирается до Владивостока, но там встречает девушку Нику.
С 9 декабря
«Человек-паук: Нет пути домой» / Spider-Man: No Way Home
Продолжение перезапущенной франшизы про Человека-паука, которого теперь играет Том Холланд. Впрочем, ходят слухи, что в этой части могут появиться и супергерои из предыдущих фильмов — Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Пока же синопсис звучит так: Питеру Паркеру придется разбираться с тем, что Мистерио раскрыл миру, что он и есть Человек-паук. Что несомненно — в касте есть Зендея и Бенедикт Камбербэтч.
С 15 декабря
«Матрица: Воскрешение» / The Matrix Resurrections
Четвертую часть (казалось бы законченной) истории сняла Лана Вачовски без своей сестры — Лилли пока решила на время уйти из кино. Изменит ли фильм киноиндустрию, как когда-то оригинальная трилогия, сомнительно. Но что точно — Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь играют Нео и Тринити, а Джада Пинкетт Смит вернется к роли Найоби. Подробности сюжета по-прежнему не сообщаются, но, судя по трейлеру, Нео потерял память и ничего о помнит о прошлом. Оно является ему лишь в странных снах, которые он обсуждает с психотерапевтом (Нил Патрик Харрис).
С 16 декабря
«Остров Бергмана» / Bergman Island
Участвовавшая в основном конкурсе Канн драма Мии Хансен-Лев («Будущее», «Первая любовь») с Вики Крипс, Тимом Ротом и Мией Васиковски. Она о том, из какого сора растут сценарии и что бывает, если применять к жизни законы кино. Двое американских кинематографистов отправляются на остров Форе, где в уединении жил режиссер Ингмар Бергман. Они хотят написать тут сценарии великих картин, но все оказывается не так просто.
С 16 декабря
«Елки 8»
Очередная часть франшизы, справедливо усматривающий маркетинговый потенциал в новогодних праздниках и каникулах. На этот раз снимать новеллы альманаха доверили молодым кинематографистам, среди которых, например, музыкант Василий Зоркий и актер Антон Богданов. В касте можно увидеть Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Филипп Киркорова, Ольгу Бузову, Дарью Мороз, Аню Чиповскую, Никиту Ефремова и многих других.
С 16 декабря
«Реальная любовь» / Love Actually (2003)
Ежегодный британский хит рождественских и новогодних праздников выходит в повторный прокат. Спустя 17 лет шутки из остроумного ромкома звучат все также актуально, а истории-новеллы кажутся не менее трогательными. А когда оказывается, что все на самом деле переплетено, наступает чуть ли не катарсис (конечно, он все же вряд ли, но вот новогоднее настроение вполне включается).
С 23 декабря
«Зверопой 2» / Sing 2
Студия Illumination Entertainment, создатели франшизы «Гадкий я», продолжают доказывать, что петь любят и ребята, и зверята. На этот раз хрюшка, волчица, горилла и другие будут пытаться под продюсерством коалы запустить шоу в Лас-Вегасе. В оригинале персонажей озвучили Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Боно, Холзи и другие.
С 23 декабря
«Последний богатырь: Посланник Тьмы»
Продолжение показывающей неплохие цифры в прокате российской франшизы. В очередной части Иван и Василиса готовятся пожениться, но невесту похищают. Иван со сказочными героями вынужден отправиться в современную Москву, чтобы спасти избранницу. В касте сказки — Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Тимофей Трибунцев, Елена Яковлева и Константин Лавроненко.
С 23 декабря
«Чемпион мира»
Фильм рассказывает о легендарном матче за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Главная интрига блокбастера с Иваном Янковским и Константином Хабенским — не исход поединка, а смогут ли шахматы оказаться так же популярны, как баскетбол и хоккей. Иными словами, повторят ли «Чемпион мира» успех и бокс-офис «Движения вверх» и «Легенды №17», несмотря на пандемию. В первом приближении, кажется, что шанс есть. Во-первых, картина выходит в прокат в самое удачное время — в новогодние праздники зрителей в кино традиционно становится больше. Во-вторых, настоящей сенсацией стал сериал Netflix «Ход королевы». В-третьих, эстетика 1970-х по-прежнему невероятно востребована.
С 30 декабря
«Три богатыря и Конь на троне»
Еще одна неизменная традиция новогодних каникул — выход в прокат анимационного фильма петербургской студии «Мельница». На этот раз конь Юлий и князь меняются телами, конечно, не без помощи Бабы Яги. А разбираться со всем вновь приходится трем богатырям. Режиссерами выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов, а озвучили персонажей Олег Куликович, Елизавета Боярская, Сергей Маковецкий и другие.
С 30 декабря
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