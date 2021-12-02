От «Вестсайдской истории» до «Матрицы: Воскрешения»: 19 лучших фильмов декабря

«На близком расстоянии»

Свой второй (и пандемийный) фильм режиссер Григорий Добрыгин вместе с оператором Ксенией Середой снял в Петербурге — хотя вы об этом вряд ли догадаетесь: все основное действие разворачивается в одной квартире. По сюжету известная актриса Инга Краснова (Ксения Раппопорт) в разгар пандемии оставляет у себя курьера-мигранта из Средней Азии, который падает в обморок у нее на пороге. Она изолирует его, но ведет тщательную трансляцию своего доброго поступка в соцсетях. Чтобы лучше понять жизнь курьеров, Добрыгин сам устроился в одну из столичных служб доставки. И даже нашел благодаря этому и своего второго героя — Нурбола Кайратбека, реального курьера, который, по сути, сыграл самого себя.

Со 2 декабря