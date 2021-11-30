Знакомьтесь, Владимир Царенко — идеолог киножурнала с лютым черным юмором «Петротрэшъ»

Основатель главного (и лютого!) юмористического киножурнала Петербурга «Петротрэшъ» Владимир Царенко написал сценарий народной комедии Петра Буслова «БУМЕРанг» с Нагиевым и Трибунцевым — в прокате со 2 декабря!
Как появилась ваша коллаборация с Петром Бусловым — фильм «БУМЕРанг» о художнике-неудачнике Петровиче (Тимофей Трибунцев), который, пытаясь покончить с собой, падает на новый автомобиль бизнесмена Эдика (Дмитрий Нагиев)?
Звезды так сошлись. У меня имелась законченная большая история под рабочим названием «Невероятные приключения летающего бомжа». Потом понял, что с таким названием далеко не уедешь, и переиначил на «Сбитые прогрессом». Стало полегче. Но история сложная, дорогая. Для ее реализации нужны были серьезные ребята с талантом и ресурсом. Мне нравятся фильмы Буслова (Петр снял картины «Бумер», «Родина», сериал «Домашний арест» и многие другие — Прим.ред.). Они всегда драйвовые, с нервом и мыcлью. У нас с Петром есть общая подруга — журналист Саша Емельянова. Она нас и сконнектила. Cказала Буслову, что один питерский тип его разыскивает. Настояла, чтобы прочитал. Так, собственно и началась работа. Петр привнес в общую канву свои линии и ходы. Добавил жести и жанровых красок. Позвал моднейших артистов. Теперь весь этот взрывоопасный коктейль зритель увидит в кино 2 декабря. «БУМЕРанг» все-таки надо смотреть на большом экране. Это ведь экшн настоящий.
Выделенный большими понятными буквами в названии намек на фильма «Бумер» — это решение Петра?
Ну конечно. Хотя прямых аналогий с «Бумером» нет, разве что задействован автомобиль той же марки. Кстати, в нашем фильме нет никаких бандитов. Не надо наговаривать на людей. Наш герой — авторитетный предприниматель. А кто старое помянет, как говорится… Вообще, это многоуровневая история о гармонии добра и зла, в которой традиционная мораль вывернута наизнанку. Добро не всегда идет со знаком «плюс», а зло с «минусом». Персонаж Нагиева, конечно, жесткий тип, но ведь именно он поднял на ноги бедолагу Трибунцева и привил ему любовь к жизни. Глобально «БУМЕРанг» про то, как бесчеловечный прогресс выступает против добродушной деградации, модерн сталкивается с традицией, а оба героя переживают взлеты и падения во всех смыслах. Персонаж Тимофея Трибунцева — буквально с крыши упал.
У вашего киножурнала «Петротрэшъ» — сборника киноновелл о Петербурге и его жителях — тоже, кажется, все в порядке. Вот в мае вышла короткометражка «Мясо и вино».
Да, мы запланировали еще в декабре прошлого года снять новый выпуск, его рабочее название было «Кадры решают все». Но выяснилось, что наш артист Игорь Грабузов должен отчалить в Шотландию на съемки у голливудского режиссера с мировыми звездами (речь о фильме «Тетрис» с Тэроном Эджертоном. — Прим. ред.). Успех друзей мне всегда причиняет душевную боль, а тут еще и график пошел под откос. Короче говоря, ждали Грабузова, cделали вид, что рады его карьерным взлетам, и сняли все в марте. Получившаяся история немного пересекается с нашей новеллой «Анатомия драмы». Она о мужчине на грани нервного срыва, чей личностный кризис во что-то выплеснулся — не хочу раскрывать все карты тем, кто еще не видел, но это страшно весело.
«Петротрэшъ» — это ведь чистый энтузиазм. Творческая отдушина для меня и моих тревожных друзей. Мы просто развлекаемся сами и развлекаем зрителей. По нынешним меркам все снимается за сущие копейки, но продюсер Елена Янбухтина умеет малыми средствами создавать качество, за которое не стыдно. Это настоящее искусство.
«Мясо и вино»
Какой фильм «Петротрэшъ» был самым успешным? У вас ведь эпичные сюжеты и черный юмор: батюшка освящает бандитские автомобили; актриса теряет способность играть в русской драме, проработав свои травмы с психотерапевтом и так далее.
Как раз история про актрису «Анатомия драмы» — резонанс в сети был очень большой. Во всевозможных психологических пабликах шли целые дискуссии на тему любви к страданиям. Специалисты анализировали героев. Это, конечно, было очень забавно. Помню, даже психотерапевт Лабковский у себя размещал. Попали мы в какой-то общественный нерв. Кстати, после выхода этого фильма к нам стали обращаться коммерческие структуры с предложением снимать рекламные видео, что наше объединение периодически и делает. Так что вэлкам.
Забавная история была и с короткометражкой «Трудности перехода» — она довольно мрачная, но получила гран-при на комедийном кинофестивале. А еще там фигурирует «Сапсан» (по сюжету скоростной поезд сбивает тех, кто отправляется за водкой в расположенный через пути магазин. — Прим. ред.). Самое смешное, что после фильма к нам за рекламой пришла компания РЖД, а мы ожидали, что она придет с судебным иском. (Смеется.)
Как режиссер хотели бы снять полный метр?
Ну конечно же. Я вообще не могу сказать, что я себя сценаристом ощущаю. Сценаристы — это серьезные ребята, с ними не забалуешь. Как правило, я пишу то, что хочу реализовать сам. У нас сейчас есть несколько полнометражных проектов. Один — международный, копродукция с Италией: «Страхи Неаполя». Подготовка тормознула из-за пандемии, но продолжится. Половина действия будет в Италии, другая — в России, актеры тоже из двух стран.
Еще планируем запустить убойную комедию под названием «Ретроградный Меркурий» и сериал. В нем фигурирует Петербург во всей своей красе и проявлениях. Начали взаимодействовать с одной из крупных интернет-платформ, но не знаю, к чему это все приведет. Если получится, будет здорово. В любом случае, скучать не придется, а 2 декабря всех зовем в кинотеатры.
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