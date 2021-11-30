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Знакомьтесь, Владимир Царенко — идеолог киножурнала с лютым черным юмором «Петротрэшъ»

Основатель главного (и лютого!) юмористического киножурнала Петербурга «Петротрэшъ» Владимир Царенко написал сценарий народной комедии Петра Буслова «БУМЕРанг» с Нагиевым и Трибунцевым — в прокате со 2 декабря!

Виктория Назарова

Как появилась ваша коллаборация с Петром Бусловым — фильм «БУМЕРанг» о художнике-неудачнике Петровиче (Тимофей Трибунцев), который, пытаясь покончить с собой, падает на новый автомобиль бизнесмена Эдика (Дмитрий Нагиев)?

Звезды так сошлись. У меня имелась законченная большая история под рабочим названием «Невероятные приключения летающего бомжа». Потом понял, что с таким названием далеко не уедешь, и переиначил на «Сбитые прогрессом». Стало полегче. Но история сложная, дорогая. Для ее реализации нужны были серьезные ребята с талантом и ресурсом. Мне нравятся фильмы Буслова (Петр снял картины «Бумер», «Родина», сериал «Домашний арест» и многие другие — Прим.ред.). Они всегда драйвовые, с нервом и мыcлью. У нас с Петром есть общая подруга — журналист Саша Емельянова. Она нас и сконнектила. Cказала Буслову, что один питерский тип его разыскивает. Настояла, чтобы прочитал. Так, собственно и началась работа. Петр привнес в общую канву свои линии и ходы. Добавил жести и жанровых красок. Позвал моднейших артистов. Теперь весь этот взрывоопасный коктейль зритель увидит в кино 2 декабря. «БУМЕРанг» все-таки надо смотреть на большом экране. Это ведь экшн настоящий.

Выделенный большими понятными буквами в названии намек на фильма «Бумер» — это решение Петра?

Ну конечно. Хотя прямых аналогий с «Бумером» нет, разве что задействован автомобиль той же марки. Кстати, в нашем фильме нет никаких бандитов. Не надо наговаривать на людей. Наш герой — авторитетный предприниматель. А кто старое помянет, как говорится… Вообще, это многоуровневая история о гармонии добра и зла, в которой традиционная мораль вывернута наизнанку. Добро не всегда идет со знаком «плюс», а зло с «минусом». Персонаж Нагиева, конечно, жесткий тип, но ведь именно он поднял на ноги бедолагу Трибунцева и привил ему любовь к жизни. Глобально «БУМЕРанг» про то, как бесчеловечный прогресс выступает против добродушной деградации, модерн сталкивается с традицией, а оба героя переживают взлеты и падения во всех смыслах. Персонаж Тимофея Трибунцева — буквально с крыши упал.

У вашего киножурнала «Петротрэшъ» — сборника киноновелл о Петербурге и его жителях — тоже, кажется, все в порядке. Вот в мае вышла короткометражка «Мясо и вино».

Да, мы запланировали еще в декабре прошлого года снять новый выпуск, его рабочее название было «Кадры решают все». Но выяснилось, что наш артист Игорь Грабузов должен отчалить в Шотландию на съемки у голливудского режиссера с мировыми звездами (речь о фильме «Тетрис» с Тэроном Эджертоном. — Прим. ред.). Успех друзей мне всегда причиняет душевную боль, а тут еще и график пошел под откос. Короче говоря, ждали Грабузова, cделали вид, что рады его карьерным взлетам, и сняли все в марте. Получившаяся история немного пересекается с нашей новеллой «Анатомия драмы». Она о мужчине на грани нервного срыва, чей личностный кризис во что-то выплеснулся — не хочу раскрывать все карты тем, кто еще не видел, но это страшно весело.

«Петротрэшъ» — это ведь чистый энтузиазм. Творческая отдушина для меня и моих тревожных друзей. Мы просто развлекаемся сами и развлекаем зрителей. По нынешним меркам все снимается за сущие копейки, но продюсер Елена Янбухтина умеет малыми средствами создавать качество, за которое не стыдно. Это настоящее искусство.

Анна Цветкова, предоставлены Владимиром Царенко и журналом «Петротрэшъ»

«Мясо и вино»

Какой фильм «Петротрэшъ» был самым успешным? У вас ведь эпичные сюжеты и черный юмор: батюшка освящает бандитские автомобили; актриса теряет способность играть в русской драме, проработав свои травмы с психотерапевтом и так далее.

Как раз история про актрису «Анатомия драмы» — резонанс в сети был очень большой. Во всевозможных психологических пабликах шли целые дискуссии на тему любви к страданиям. Специалисты анализировали героев. Это, конечно, было очень забавно. Помню, даже психотерапевт Лабковский у себя размещал. Попали мы в какой-то общественный нерв. Кстати, после выхода этого фильма к нам стали обращаться коммерческие структуры с предложением снимать рекламные видео, что наше объединение периодически и делает. Так что вэлкам.

Забавная история была и с короткометражкой «Трудности перехода» — она довольно мрачная, но получила гран-при на комедийном кинофестивале. А еще там фигурирует «Сапсан» (по сюжету скоростной поезд сбивает тех, кто отправляется за водкой в расположенный через пути магазин. — Прим. ред.). Самое смешное, что после фильма к нам за рекламой пришла компания РЖД, а мы ожидали, что она придет с судебным иском. (Смеется.)

Как режиссер хотели бы снять полный метр?

Ну конечно же. Я вообще не могу сказать, что я себя сценаристом ощущаю. Сценаристы — это серьезные ребята, с ними не забалуешь. Как правило, я пишу то, что хочу реализовать сам. У нас сейчас есть несколько полнометражных проектов. Один — международный, копродукция с Италией: «Страхи Неаполя». Подготовка тормознула из-за пандемии, но продолжится. Половина действия будет в Италии, другая — в России, актеры тоже из двух стран.

Еще планируем запустить убойную комедию под названием «Ретроградный Меркурий» и сериал. В нем фигурирует Петербург во всей своей красе и проявлениях. Начали взаимодействовать с одной из крупных интернет-платформ, но не знаю, к чему это все приведет. Если получится, будет здорово. В любом случае, скучать не придется, а 2 декабря всех зовем в кинотеатры.

Владимир Царенко в 2011-м окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров— мастерскую Олега Дормана и Людмилы Голубкиной. С 2015 года запустил киножурнал «Петротрэшъ. Большие надежды»— сборник отдельных комедийных киноновелл, «не обремененных морализаторством, гуманизмом и прочей тоской». В разных сериях прогрессивного киножурнала клинической формы «Петротрэшъ» снимались Ян Цапник, Юлия Топольницкая и музыкант Алексей Никонов.
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Материал из номера:
Март
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Владимир Царенко

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