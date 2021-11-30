Знакомьтесь, Владимир Царенко — идеолог киножурнала с лютым черным юмором «Петротрэшъ»

Как появилась ваша коллаборация с Петром Бусловым — фильм «БУМЕРанг» о художнике-неудачнике Петровиче (Тимофей Трибунцев), который, пытаясь покончить с собой, падает на новый автомобиль бизнесмена Эдика (Дмитрий Нагиев)?

Звезды так сошлись. У меня имелась законченная большая история под рабочим названием «Невероятные приключения летающего бомжа». Потом понял, что с таким названием далеко не уедешь, и переиначил на «Сбитые прогрессом». Стало полегче. Но история сложная, дорогая. Для ее реализации нужны были серьезные ребята с талантом и ресурсом. Мне нравятся фильмы Буслова (Петр снял картины «Бумер», «Родина», сериал «Домашний арест» и многие другие — Прим.ред.). Они всегда драйвовые, с нервом и мыcлью. У нас с Петром есть общая подруга — журналист Саша Емельянова. Она нас и сконнектила. Cказала Буслову, что один питерский тип его разыскивает. Настояла, чтобы прочитал. Так, собственно и началась работа. Петр привнес в общую канву свои линии и ходы. Добавил жести и жанровых красок. Позвал моднейших артистов. Теперь весь этот взрывоопасный коктейль зритель увидит в кино 2 декабря. «БУМЕРанг» все-таки надо смотреть на большом экране. Это ведь экшн настоящий.

Выделенный большими понятными буквами в названии намек на фильма «Бумер» — это решение Петра?

Ну конечно. Хотя прямых аналогий с «Бумером» нет, разве что задействован автомобиль той же марки. Кстати, в нашем фильме нет никаких бандитов. Не надо наговаривать на людей. Наш герой — авторитетный предприниматель. А кто старое помянет, как говорится… Вообще, это многоуровневая история о гармонии добра и зла, в которой традиционная мораль вывернута наизнанку. Добро не всегда идет со знаком «плюс», а зло с «минусом». Персонаж Нагиева, конечно, жесткий тип, но ведь именно он поднял на ноги бедолагу Трибунцева и привил ему любовь к жизни. Глобально «БУМЕРанг» про то, как бесчеловечный прогресс выступает против добродушной деградации, модерн сталкивается с традицией, а оба героя переживают взлеты и падения во всех смыслах. Персонаж Тимофея Трибунцева — буквально с крыши упал.