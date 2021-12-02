Красота убивает: Как пережить фильм «Дом Gucci» с Леди Гагой и Адамом Драйвером?

«Я выжил после просмотра фильма, который идет 2 часа 37 минут. Это был “Дом Gucci”» —такими словами начинается, пожалуй, самая обсуждаемая сейчас рецензия на новую ленту Ридли Скотта. Ее написал дизайнер Том Форд. Сегодня он — один из главных мировых эстетов, создатель собственной марки одежды и ко всему прочему талантливый режиссер (в его фильмографии две мощнейших драмы — «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи»). Но в годы заката семьи Гуччи и повторного рождения их бренда Форд только открывал себя миру – в 1994-м он занял пост нового арт-директора Gucci. А уже в марте 1995-го случилась главная трагедия в истории бренда — убийство Маурицио Гуччи (его в картине сыграл Адам Драйвер), к которому и ведет нас 2 часа и 37 минут Ридли Скотт. Поэтому мнение Форда — самое интересное в контексте обсуждения «Дома Gucci», а после просмотра фильма с ним нельзя и не согласиться.

Главным героем этого очень красивого, но все-таки, позволим себе вольность, цирка выступает отнюдь не Маурицио, а его жена Патриция Реджани — заказчица убийства и женщина, посеявшая смуту в знаменитом семействе. Ее, надо сказать блистательно, сыграла Леди Гага. Наверное, единственная актерская находка дизайнерского опуса Ридли Скотта. Ей удается буквально все: от неподражаемого акцента до преступной харизмы.