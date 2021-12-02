Красота убивает: Как пережить фильм «Дом Gucci» с Леди Гагой и Адамом Драйвером?

В прокате в России вышел «Дом Gucci» Ридли Скотта — драматический фарс об убийствах и скандалах в семье Гуччи с Леди Гагой и Адамом Драйвером. Сценарист Дмитрий Барченков рассказывает, почему, несмотря на всю красоту фильма, в нем нет живой жизни.
«Я выжил после просмотра фильма, который идет 2 часа 37 минут. Это был “Дом Gucci”» —такими словами начинается, пожалуй, самая обсуждаемая сейчас рецензия на новую ленту Ридли Скотта. Ее написал дизайнер Том Форд. Сегодня он — один из главных мировых эстетов, создатель собственной марки одежды и ко всему прочему талантливый режиссер (в его фильмографии две мощнейших драмы — «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи»). Но в годы заката семьи Гуччи и повторного рождения их бренда Форд только открывал себя миру – в 1994-м он занял пост нового арт-директора Gucci. А уже в марте 1995-го случилась главная трагедия в истории бренда — убийство Маурицио Гуччи (его в картине сыграл Адам Драйвер), к которому и ведет нас 2 часа и 37 минут Ридли Скотт. Поэтому мнение Форда — самое интересное в контексте обсуждения «Дома Gucci», а после просмотра фильма с ним нельзя и не согласиться.
Главным героем этого очень красивого, но все-таки, позволим себе вольность, цирка выступает отнюдь не Маурицио, а его жена Патриция Реджани — заказчица убийства и женщина, посеявшая смуту в знаменитом семействе. Ее, надо сказать блистательно, сыграла Леди Гага. Наверное, единственная актерская находка дизайнерского опуса Ридли Скотта. Ей удается буквально все: от неподражаемого акцента до преступной харизмы.
Все остальные, несмотря на свою исключительную звездность, — картонки, которым попросту невозможно сопереживать. Весь фильм карикатурные Гуччи карикатурно же выясняют отношения, театрально орут, громко бегают из стороны в сторону и с чувством пытаются отвоевать доли в компании друг у друга. Но принять их мотивации, то есть зачем весь этот брендовый цирк вообще нужен, не удается. Все, кроме жаждущей денег и власти Патриции, остаются людьми невыясненных эмоций. И в этом, наверное, первая большая проблема «Дома Gucci».
Все в том же тексте Форд жалуется на искажение фактов, что, конечно, неудивительно для любого фильма, «основанного на реальных событиях». Но кино есть кино, и если некоторые трактовки происходят в угоду сюжетного напряжения и выстраивания драматургии, то они становятся элементом едва ли не обязательным. Вспомним «Социальную сеть» Дэвида Финчера по сценарию Аарона Соркина. В этом байопике есть и остроумные, типично «соркинские», диалоги, и темы творчества режиссера Финчера, но в основе — биографический материал. И как бы с экранным произведением не спорили участники событий, еще раз проговорим примитивную истину, что кино есть кино. В случае же с «Домом Gucci», к которому сегодня не имеет отношения ни один из заглавного семейства, сценарий работает ровным счетом наоборот. Во время накала страстей, эпизодах околокриминальных разборок и даже сцене убийства никакого напряжения нет. Только цинизм, выкрученный до состояния фарса. Только нужен ли он?
В фарсе, вызывающем нервный смех в зале и отдающем порой «кринжовостью», кроется второй момент, который может расстроить во время просмотра. В одной сцене героиня Гаги отпугивающе бьется головой во время секса, в другой — персонаж слишком загримированного Джареда Лето мочится на платок своего дяди. То, где кэмп или чувства напоказ стоило бы довести до уровня трагедии и переживаний внутренних, Ридли Скотт прибегает к языку напыщенности, ворчливости и едкой сатиры. «Я смеялся в голос, но должен ли был?» — вопрошает Форд. Сатира вкупе с серьезным финалом действительно не складывается в цельную картинку. Как, например, получилось в том же втором сезоне «Американской истории преступлений», где продюсер, сценарист и режиссер Райан Мерфи рассказывал об убийстве в другой дизайнерской (причем более китчевой!) семье — Версаче.
После по-хорошему консервативной, с точки зрения режиссерских приемов, и прогрессивной по части идей «Последней дуэли» 83-летний Ридли Скотт возвращается в лоно не самых удачных фильмов. Похожий на «Все деньги мира» «Дом Gucci» точно порадует вас костюмами и художественной постановкой, но разочарует прочтением истории, где цирковой фарс возобладает над жесткой, но так желанной здесь жизнью. Этой самой жизни и нет в новой работе Ридли Скотта.
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