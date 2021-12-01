Никаких скидок, очереди в магазин и плохой сервис: история Gucci в книге «Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности»

Пока Маурицио еще учился на юриста в Милане, империя Гуччи росла на глазах. В 1970 году Альдо начал новое десятилетие открытием роскошного нового магазина на северо-восточном углу Пятой авеню и 54-й улицы. В поисках средств для дальнейшего расширения дела, Альдо в 1971 году созвал совет директоров, чтобы пересмотреть одно старое правило, установленное покойным отцом семейства: о том, что владеть компанией мог только член семьи.

— Компания уже стоит около тридцати миллионов долларов; думаю, пора выпустить часть на биржу, — сказал Альдо братьям: те слушали его молча. — В американской компании можно продать сорок процентов и оставить себе шестьдесят. Если начать с десяти долларов за акцию, за год мы легко дойдем до двадцати! — воодушевленно добавил он. — К тому же, сейчас самое время. Имя Гуччи стало означать статус и стиль — и не только среди звезд Голливуда, но и среди банкиров, и маклеров! Нельзя сбавлять обороты: нужно не отставать от конкурентов. Вырученные деньги можно пустить на укрепление позиций в Европе и США, а можно перебраться в Японию и на Дальний Восток!

Родольфо и Васко выразительно переглянулись через ореховый переговорный стол, украшавший кабинет над магазином на Виа Торнабуони, где собирались директора компании. Слова Альдо не убеждали, как бы убедительно он ни говорил. Глубоко консервативные, они не понимали, в чем смысл таких решительных планов брата. Компания «Гуччи» позволяла им жить с комфортом, и рисковать доходом им не хотелось. Большинством в две трети они не только отвергли идею Альдо, но даже договорились не продавать доли в компании людям не из семьи ближайшие сто лет. Альдо, разумеется, не тратил времени на обиды. Он и сам привык, и сыновей учил всегда двигаться вперед.

— Переверни страницу! — убеждал он мальчиков. — Продолжай и не оборачивайся. Хочешь — поплачь, только стреляй!

«Стрелять» означало у него действовать и бороться, и сам он всегда поступал именно так. Компанию «Гуччи» он расширял с невероятной быстротой. В 1971 году открылись новые магазины в Чикаго, затем в Сан-Франциско и Филадельфии. В 1973 году Альдо открыл третью торговую точку на Пятой авеню в Нью-Йорке. Также Гуччи открыли первую франшизу в США, в том числе бутики в специализированных магазинах «Джозеф Маньин» в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. Альдо как на публике, так и в кругу близких хвастался самой важной силой «Гуччи»: она оставалась полностью семейной компанией.

— Мы работаем как итальянская траттория, — заметил он однажды. — Вся семья на кухне.