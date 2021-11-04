На Airbnb появилась возможность снять воссозданную квартиру Кэрри Бредшоу из «Секса в большом городе»

Квартира располагается в Манхэттене. Правда, она находится в районе Челси, а не в Верхнем Ист-Сайде, где жила Кэрри. По словам авторов, в апартаментах есть все, чтобы почувствовать себя героиней культового ситкома. Например, в квартире можно примерить наряды Брэдшоу и найти много ее вещей — старый телефон у кровати, подвеску «Кэрри», Macbook, стикеры и записную книжку на письменном столе.

Возможность арендовать квартиру появится уже с 8 ноября. Стоимость такой услуги — 23 доллара за сутки, около 1600 рублей. На сайте Airbnb можно будет оставить заявку.