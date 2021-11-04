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Кино и сериалы

На Airbnb появилась возможность снять воссозданную квартиру Кэрри Бредшоу из «Секса в большом городе»

Сервис по аренде жилья Airbnb и актриса Сара Джессика Паркер воссоздали знаменитую квартиру Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Показываем, как она выглядит!

Квартира располагается в Манхэттене. Правда, она находится в районе Челси, а не в Верхнем Ист-Сайде, где жила Кэрри. По словам авторов, в апартаментах есть все, чтобы почувствовать себя героиней культового ситкома. Например, в квартире можно примерить наряды Брэдшоу и найти много ее вещей — старый телефон у кровати, подвеску «Кэрри», Macbook, стикеры и записную книжку на письменном столе.

Возможность арендовать квартиру появится уже с 8 ноября. Стоимость такой услуги — 23 доллара за сутки, около 1600 рублей. На сайте Airbnb можно будет оставить заявку.

Напомним, ранее в Сети появился первый тизер продолжения сериала «Секс в большом городе». Шоу выйдет уже в декабре, но точную дату пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что Крис Нот не повторит свою роль культового мистера Бига в перезапуске сериала «Секс в большом городе». Также в проект может не вернуться Дэвид Эйгенберг, сыгравший Стива Брэди — любовника Миранды Хоббс. Однако в недавнем тизере будущих премьер, которые показал стриминговый сервис HBO Max, мелькнул Мистер Биг. 

Помимо этого, в возрасте 57 лет скончался актер Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс в большом городе».

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