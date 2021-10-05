В Сети появился первый тизер продолжения сериала «Секс в большом городе»

В ролике показали бэкстейдж со съемок. В коротком ролике мелькнули героини легендарного сериала: Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс). Исполнительница главной роли в видео рассказала, чего ожидать зрителям в новом проекте.

Продолжение культового сериала «Секс в большом городе» стриминг анонсировал еще в первой половине января. В новом шоу расскажут о сложном жизненном пути героинь, крепкой дружбе и переживаниях в пятьдесят. Сама Сара Джессика Паркер признавалась, что в сюжет будет вплетена пандемия, политические и социальные мировоззрения. В мини-сериале запланировано 10 серий по 30 минут.

Ранее сообщалось, что Крис Нот не повторит свою роль культового мистера Бига в перезапуске сериала «Секс в большом городе». Также в проект может не вернуться Дэвид Эйгенберг, сыгравший Стива Брэди — любовника Миранды Хоббс. Однако в недавнем тизере будущих премьер, которые показал стриминговый сервис HBO Max, мелькнул Мистер Биг.

Помимо этого, в возрасте 57 лет скончался актер Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс в большом городе».