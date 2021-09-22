Скончался актер Уилли Гарсон. Он сыграл друга Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе»

В возрасте 57 лет скончался актер Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс в большом городе».
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«Мы потеряли члена семьи «Секса в большом городе» — нашего замечательного Уилли Гарсона. Его дух и его преданность своему делу присутствовали каждый день во время съемок «And Just Like That» [продолжения сериала]. На площадке он отдавал нам все, даже когда был болен. Его множество талантов как актера и личности всем будет не хватать. В этот печальный, мрачный момент мы утешаемся воспоминаниями о его радости и свете», — приводит Variety слова исполнительного продюсера сериала «Секс в большом городе» Майкла Патрика Кинга.
«У меня не могло быть более блестящего партнера на телевидении. Я опустошен и просто переполнен печалью. Скоро заберут у всех нас. Ты был подарком богов. Отдыхай, мой милый друг. Я люблю тебя», — написал в Twitter экранный партнер Гарсона по сериалу Марио Кантоне.
Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в городе Хайленд-Парк, Нью-Джерси. Получил степень в университете Веслина, учился в Йельской Школе Драмы. Гарсон снялся в более чем 50 фильмах, но наибольшую известность ему принесла роль Стэнфорда Блэтча в сериале HBO «Секс в большом городе» и Моззи в сериале «Белый воротничок». Гарсон также снялся в небольшой эпизодической роли в культовом сериале 90-х «Твин Пикс», сериалах «Друзья», «Секретные материалы», «Квантовый скачок» и «C.S.I.: Место преступления».
I couldn’t have had a more brilliant TV partner. I’m devastated and just overwhelmed with Sadness. Taken away from all of us way soon. You were a gift from the gods. Rest my sweet friend. I love you. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y— Mario Cantone (@macantone) September 22, 2021
Ранее стриминговый сервис HBO Max представил тизер будущих премьер. В нем промелькнули новые кадры сериала «And Just Like That…» («И вот так… История продолжается»). В продолжении культового сериала «Секс в большом городе» появятся сразу две новые героини. Они заменят Саманту Джонс, роль которой в оригинале исполнила Ким Кэтролл. К своим ролям в продолжении сериала вернутся Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Шарлотта Йорк) и Кристин Дэвис (Миранда Хоббс). Паркер, Никсон и Дэвис также выступят исполнительными продюсерами вместе с Майклом Патриком Кингом.
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