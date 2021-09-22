Скончался актер Уилли Гарсон. Он сыграл друга Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе»

«Мы потеряли члена семьи «Секса в большом городе» — нашего замечательного Уилли Гарсона. Его дух и его преданность своему делу присутствовали каждый день во время съемок «And Just Like That» [продолжения сериала]. На площадке он отдавал нам все, даже когда был болен. Его множество талантов как актера и личности всем будет не хватать. В этот печальный, мрачный момент мы утешаемся воспоминаниями о его радости и свете», — приводит Variety слова исполнительного продюсера сериала «Секс в большом городе» Майкла Патрика Кинга.

«У меня не могло быть более блестящего партнера на телевидении. Я опустошен и просто переполнен печалью. Скоро заберут у всех нас. Ты был подарком богов. Отдыхай, мой милый друг. Я люблю тебя», — написал в Twitter экранный партнер Гарсона по сериалу Марио Кантоне.

Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в городе Хайленд-Парк, Нью-Джерси. Получил степень в университете Веслина, учился в Йельской Школе Драмы. Гарсон снялся в более чем 50 фильмах, но наибольшую известность ему принесла роль Стэнфорда Блэтча в сериале HBO «Секс в большом городе» и Моззи в сериале «Белый воротничок». Гарсон также снялся в небольшой эпизодической роли в культовом сериале 90-х «Твин Пикс», сериалах «Друзья», «Секретные материалы», «Квантовый скачок» и «C.S.I.: Место преступления».