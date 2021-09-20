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HBO выложил новые кадры из продолжения «Секса в большом городе». В них поцелуй Кэрри и Мистера Бига

Стриминговый сервис HBO Max представил тизер будущих премьер. Среди прочих в нем появились новые кадры сериала «И просто так» — продолжения известного «Секса в большом городе».

Короткий ролик показывает исполнительниц главных ролей Сару Джессику Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтию Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк). Затем демонстрируются кадры, на которых Кэрри обнимается и целуется с Мистером Бигом в исполнении Криса Нота.

HBO Max также показал нарезки из «Матрицы: Воскрешение», «Дюны», перезапуска «Сплетницы» и других проектов.

Ранее сообщалось,  что в шоу «И просто так» Кэрри будет переживать разрыв с Мистером Бигом. Предполагается, что герои после развода будут спорить из-за раздела имущества. Журналисты утверждали, что Мистер Биг не появится в сериале, поскольку Крис Нот решил не возвращаться к этой роли.

Продолжение популярного сериала будет состоять из десяти эпизодов, премьера состоится в конце 2021 года. В шоу не появится одна из четырех главных героинь — Саманта Джонс (Ким Кэтролл). Вместо нее в проекте покажут несколько новых персонажей.

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