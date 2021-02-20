Крис Нот не повторит свою роль культового мистера Бига в перезапуске сериала «Секс в большом городе». Также в проект может не вернуться Дэвид Эйгенберг, сыгравший Стива Брэди — любовника Миранды Хоббс. Но надежда еще есть — источники сообщают, что актер еще ведет переговоры о появлении в сериале.

Напомним, ранее стало известно, что в продолжении культового сериала «Секс в большом городе» появятся сразу две новые героини. Они заменят Саманту Джонс, роль которой в оригинале исполнила Ким Кэтролл. Ранее актриса отказалась принять участие в новом сезоне сериала.

К своим ролям в продолжении сериала вернутся Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Шарлотта Йорк) и Кристин Дэвис (Миранда Хоббс). Паркер, Никсон и Дэвис также выступят исполнительными продюсерами вместе с Майклом Патриком Кингом.

К съемкам десяти получасовых серий сериала, продолжение которого получило название «And Just Like That…» («И вот так… История продолжается»), приступят в конце весны — традиционно в декорациях Нью-Йорка.