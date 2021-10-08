Lego выпустит набор «Титаник». Он будет одним из самых больших и самых сложных для сборки

В конструкторе будет 9090 деталей, что делает его одним из самых крупных современных наборов и самых сложных для сборки, заявляет дизайнер Lego Майкл Псаки.

Габариты модели корабля составят 135 см в длину, 44 см в высоту и 16 см в ширину. Корабль разделяется на три части. А в разрезе можно увидеть внутреннее строение лайнера: несколько комнат, парадная лестница, котельная, зал-ресторан, бассейны и другие элементы.

На нижней палубе детализированное машинное отделение со съемными двигателями. А на внешней части можно рассмотреть палубы, шлюпки, якоря, грузовые краны и копии других предметов настоящего судна.

Отмечается, что в наборе не будет наклеек, а на некоторые детали сразу нанесут нужный рисунок, включая табличку с названием и флаги. Набор Lego Creator Expert 10294 Titanic выйдет 8 ноября по цене 629,99 долларов (около 45-55 тысяч рублей). Предзаказ будет доступен с 1 ноября.

Напомним, в честь годовщины выхода на экран фильма «Гарри Поттер и философский камень» компания Lego выпустит конструктор Hogwarts Icons — Collectors’ Edition с волшебными предметами из вселенной Гарри Поттера (да, заветное письмо из Хогвартса прилагается!).

Также художник из Петербурга Артем Бизяев представил концепт Lego по мотивам славянских сказок, а после — альтернативную коллекцию конструктора OLEG City. Теперь он показал концепт Lego по мотивам «Деревни дураков». Там есть Морячок-дурачок и даже безумная пчела!