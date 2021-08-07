LEGO выпустит набор к двадцатилетию первого фильма «Гарри Поттер» — с совой Буклей, золотым снитчем и письмом из Хогвартса

Культовый фильм «Гарри Поттер и философский камень» вышел двадцать лет назад! В честь этого компания Lego выпустит конструктор Hogwarts Icons — Collectors’ Edition с волшебными предметами из вселенной Гарри Поттера (да, заветное письмо из Хогвартса прилагается!).
В набор входят огромная сова Букля с письмом из школы чародейства и волшебства, очки и волшебная палочка Гарри, шоколадная лягушка Рона, поднос Гермионы с пятью бутылочками для зелий и магические ингредиенты («Феликс Фелицис», жабросли и другие), дневник Тома Реддла, золотой снитч, школьный шкаф, а также три золотые фигурки Альбуса Дамблдора, Минервы МакГонагалл и Рубеуса Хагрида.
Набор состоит из 3010 деталей, он поступит в продажу 2 сентября. Стоимость конструктора — 250 долларов (примерно 18 тыс.рублей).
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