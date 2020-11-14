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Lego представила свой самый большой набор — модель Колизея из более 9000 деталей

Компания Lego анонсировала выпуск своего самого большого набора, который состоит из 9 036 деталей. Как сообщили на сайте компании, это будет модель Колизея, главной достопримечательности Рима.

  • Фото: Lego

Размеры конструктора в собранном виде — 27 см в высоту, 59 см в ширину. При этом каждую деталь детально проработали, чтобы набор соответствовал настоящему Колизею. В частности, можно собрать ровно 80 зрительских мест, а «кирпичи» имеют три разных оттенка, чтобы колонны выглядели реалистично.

В России конструктор поступит в продажу 27 ноября, его стоимость составит 43 999 рублей. 

Напомним, ранее компания Lego заявила, что выпустит наборы по мотивам культового рождественского фильма «Один дома» и комедийного сериала «Сайнфилд», а еще обычную печатную машинку. Эти наборы набрали больше всего фанатских голосов на Lego Ideas.

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