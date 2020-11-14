Lego представила свой самый большой набор — модель Колизея из более 9000 деталей

Размеры конструктора в собранном виде — 27 см в высоту, 59 см в ширину. При этом каждую деталь детально проработали, чтобы набор соответствовал настоящему Колизею. В частности, можно собрать ровно 80 зрительских мест, а «кирпичи» имеют три разных оттенка, чтобы колонны выглядели реалистично.

В России конструктор поступит в продажу 27 ноября, его стоимость составит 43 999 рублей.