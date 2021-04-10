Кинокритики признали «Дорогие товарищи» Кончаловского лучшим фильмом 2020 года

Сегодня, 10 марта, прошла церемония вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 год. Лучшим фильмом признали киноленту «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, посвященную событиям 1–3 июня 1962 года в Новочеркасске.
Две награды получил якутский фильм «Пугало» — за режиссуру (Дмитрий Давыдов) и главную женскую роль, которую исполнила Валентина Чыскыырай-Романова. В номинации «Лучший сценарий» победила комедия Михаила Сегала «Глубже!». За лучшую мужскую роль был награжден Александр Паль. Среди актеров второго плана отметили Викторию Исакову («Человек из Подольска»).
Лучшую операторскую работу отметили в картине «Блокадный дневник» Ирины Уральской, лучшую работу художника — в «Серебряных коньках» Александра Загоскина, лучшую музыку к фильме — в «Гипнозе» Анны Друбич. Лучшим сериалом стал «Псих» Федора Бондарчука.
Напомним, ранее режиссер Андрей Кончаловский попросил снять фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Причина в другом номинанте — Алексее Навальном и его «творческом коллективе», который получил спецприз «Событие года» за «серию новаторских документальных фильмов-расследований».
Ранее фильм вошел в конкурсную программу 77-го Международного Венецианского кинофестиваля и получил спецприз жюри. В ноябре 2020 года лента была выдвинута на соискание премии Американской киноакадемии «Оскар» от России, а в феврале 2021-го вошла в шорт-лист. Также фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии BAFTA.
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