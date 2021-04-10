Кинокритики признали «Дорогие товарищи» Кончаловского лучшим фильмом 2020 года

Две награды получил якутский фильм «Пугало» — за режиссуру (Дмитрий Давыдов) и главную женскую роль, которую исполнила Валентина Чыскыырай-Романова. В номинации «Лучший сценарий» победила комедия Михаила Сегала «Глубже!». За лучшую мужскую роль был награжден Александр Паль. Среди актеров второго плана отметили Викторию Исакову («Человек из Подольска»).

Лучшую операторскую работу отметили в картине «Блокадный дневник» Ирины Уральской, лучшую работу художника — в «Серебряных коньках» Александра Загоскина, лучшую музыку к фильме — в «Гипнозе» Анны Друбич. Лучшим сериалом стал «Псих» Федора Бондарчука.